Москва, 5 мая, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 4 мая открылись ростом по доллару и евро. С открытия курс доллара достиг уровня 57,68 руб., курс евро — до 62,95 руб. Давление на российскую валюту исходило с нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Пробой отметки $50 за баррель привёл к снижению котировок до $48,38 и ослаблению рубля к доллару на 1,77%, до 58,39 руб., к евро — на 2,66%, до 64,14 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

За три недели стоимость Brent подешевела почти на 13%. Рубль за аналогичный период подешевел к доллару на 4,2%. Вчерашний обвал цен на чёрное золото помог покупателям пройти зону сопротивления 57,60−57,70 руб.

В Азии падение нефтяных котировок продолжилось. Учитывая их снижение на 3% можно предположить, что торги по доллару на Мосбирже откроются вблизи уровня 59 руб. Уровень 59 руб. выступает промежуточной остановкой перед наступлением на 59,50 руб. Как только указанный уровень будет пройден, спекулянты нацелятся в уровень 61 руб.

Из-за ослабления доллара засуетились зарубежные инвесторы. Индекс RGBI упал на 0,26%, до 138,14. При дальнейшем ослаблении рубля ситуация на долговом рынке может усугубиться.

Отчет по американскому рынку труда запланированный на 15:30 мск не окажет влияния на рублёвые пары. Все внимание участников рынка направлено на нефтяной рынок и ОФЗ.