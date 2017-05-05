Сент-Луис, США, 5 мая, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Решение было вынесено судом города Сент-Луис (штат Миссури, США) 4 мая. Производитель косметики намерен оспорить вердикт.

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«Мы готовимся к дополнительным судам в этом году и продолжаем настаивать на безопасности присыпки для детей J&J», — сообщила сторона защиты.

Уточняется, что компанию не в первый раз обязывают по суду выплатить компенсацию потребителям, использовавшим косметику. Сумма в этом судебном решении стала самой высокой за все время.

Напомним, жительница штата Вирджиния обратилась в суд после того, как у нее было диагностировано онкологическое заболевание яичников. Женщина каждый день в течение 40 лет использовала присыпку производства J&J с тальком.

Раковое заболевание яичников перешло на печень, и сейчас женщина проходит курс химиотерапии. Она считает, что заболела из-за применения косметики от J&J.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, J&J в феврале 2016 года была обязана по решению суда выплатить компенсацию родственникам другой женщины, скончавшейся от рака яичников. Женщина скончалась в октябре 2015 года.