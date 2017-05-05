Москва, 5 мая, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Сделка по покупке двух магистральных самолетов «Почтой России» была согласована с Министерством связи и массовых коммуникаций и проведена в полном соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба «Почты России».

Цитата Ту-204 для ПОЧТЫ РОССИИ. 2017

Так в ведомстве прокомментировали претензии Генпрокуратуры РФ. Ранее материалы о покупке ФГУП двух самолетов Ту-204 были направлены генпрокуратурой в Следственный комитет РФ.

В «Почте России» также пояснили, что покупка самолетов проходила в несколько этапов, каждый из которых был направлен на проведение сделки по максимально выгодной цене для почтового оператора и отвечающий всем ее требованиям.

Кроме того, ФГУП отвечал на запрос прокуратуры о необходимости закупки самолетов еще в начале 2017 года. Ответ был предоставлен ведомству в полном объеме и в установленный срок.

Что касается самолетов, то они с декабря 2016 по март 2017 года выполнили 92 рейса и перевезли 831,7 тонн почтовых отправлений и 1815,2 тонны коммерческих грузов. Самолеты были куплены в июне 2016 года у «Ильюшин Финанс Ко», они стоили 3,39 млрд рублей и ранее принадлежали «Трансаэро».

Самолеты были приобретены в собственность РФ, «Почта России» владеет ими на праве хозяйственного ведения. Эксплуатацию самолетов «Почты России» осуществляет авиакомпания-грузоперевозчик «Авиастар-ТУ».

Воздушные суда получили имена «Петр» и «Екатерина» — в честь императоров Петра I и Екатерины II. Они перевозят почтовые грузы, в том числе заказы из интернет-магазинов, на дальневосточном и азиатском направлении, откуда ушла ранее обанкротившаяся авиакомпания «Трансаэро».