Вашингтон, 5 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом в Нью-Йорке заявил, что любит Австралию и у него «потрясающие» отношения с властями этой страной. Об этом передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Мы прекрасно ладим, — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов. — У нас потрясающие отношения, я люблю Австралию».

В начале февраля 2017 года ряд иностранных СМИ сообщил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом носил якобы крайне неконструктивный характер.

Отмечалось, что глава Белого дома попросту бросил трубку, проговорив с премьер-министром Австралии всего 20 минут, вместо запланированного часа.

Причиной подобного шага Трампа стало якобы то, что лидеры двух стран не смогли договориться относительно соглашения между Австралией и США о разовом переселении в США 1250 беженцев.

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