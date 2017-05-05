Вашингтон, 5 мая, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Разрабатываются сценарии к новым сериалам по вселенной «Игры престолов», которые будут посвящены различным временным периодам вселенной Джорджа Мартина, сообщает The New York Times.

Игра Престолов. Логотип

Уже в течение нескольких месяцев HBO ведет переговоры с Джорджем Мартином об экранизации различных ответвлений романов, которые могут быть сняты после того, как завершится производство основного сериала.

В настоящее время HBO уже заключила сделки с четырьмя авторами, которые перерабатывают книги Мартина в сценарии, это Макс Боренштейн, Джейн Голдман, Брайан Хелгеленд и Карли Рэй. Сам Джордж Мартин работает над сценариями с Голдманом и Рэй.

Давние продюсеры сериала Дэн Вайс и Дэвид Бениофф останутся исполнительными продюсерами HBO, но не ожидается, что они будут активно вовлечены в съемки новых сериалов. Компания заявила, что они возьмут заслуженный перерыв после того, как завершится последний сезон.

HBO не уточняет, когда в компании будут изучать новые сценарии, телеканал также не гарантирует, что они будут одобрены. Скорее всего, новый сезон «Игры престолов» выйдет не ранее, чем в 2019 году.

Напомним, выход первой серии седьмого сезона «Игры престолов» запланирован на 16 июля 2017 года. Ранее телеканал HBO выложил тизер-ролик, в котором были показаны три персонажа: Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер.