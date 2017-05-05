Москва, 5 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации и сопровождавшие их многоцелевые истребители Су-35С у берегов Аляски выполняли плановый полет, сообщили 5 мая в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Плановый полет проходил 4 мая над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.

Такие полеты регулярно выполняются летчиками дальней авиации, которые выполняют «элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах».

Учебно-тренировочные полеты проходят над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов, уточнили в Минобороны РФ.

Полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.

Ранее представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пек назвал полет российских летчиков у берегов Аляски «профессиональным и «безопасным». Воздушных границ США российские летчики не нарушали.

По данным Fox News, Ту-95 и Су-35 не несли вооружения.