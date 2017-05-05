Вашингтон, 5 мая, 2017, 07:34 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Оттаву» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

the3cats Шайба

В составе победителей дубль на счету Оскара Линдберга, по шайбе забросили Ник Холден и Крис Крейдер. В составе «Оттавы» отличился Кайл Туррис.

Таким образом, «Нью-Йорк» сумел сравнять счет в серии после двух поражений на старте. Следующий матч пройдет в Оттаве 6 мая.