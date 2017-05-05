Лондон, 5 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» с минимальным счётом в первом матче полуфинала Лиги Европы — 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в этой встрече забил Маркус Рашфорд. На 67-й минуте форвард манкунианцев пробил со штрафного в дальний угол. Голкипер Серхио Альварес не смог выручить свою команду.

На матче работала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Российский арбитр показал три жёлтых карточки.

Ответный матч между этими командами состоится на «Олд Траффорд» 11 мая. Победитель сыграет в финале с победителем в другой паре: «Аякс» — «Лион».