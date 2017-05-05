Вашингтон, 5 мая, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Члены комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, приглашенные на закрытый брифинг директора ФБР Джеймса Коми по поводу якобы «вмешательства» России в выборы президента США, разочарованы его содержанием, сообщает телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По данным источников телеканала, встреча продолжалась около двух часов. Никаких новых подробностей о проводимом ФБР расследовании влияния России на американские выборы на нем представлено не было.

Также законодатели не смогли понять, каковы рамки указанного разбирательства. Они были недовольны тем, что не получили больше информации.

На вопросы, задаваемые конгрессменами, о подробностях расследования, Коми содержательно не ответил. Источники подчеркнули, что практически все сведения ранее озвучивались Коми публично.

Как сообщало ИА REGNUM, после проигрыша представителя Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах в США американские СМИ и политики стали обвинять России в кибератаках на штаб Демократической партии.

Тем не менее, до сих пор никто из представителей Вашингтона так и не предоставил каких-либо доказательств причастности РФ к этим хакерским атакам. Расследование якобы совершенных Россией в ноябре 2016 года и ранее атак ведут комитет Конгресса США и ФБР.

В Кремле уже заявляли о серьезной усталости от подобных обвинений. «Это напоминает охоту за ведьмами», — прокомментировал опубликованный спецслужбами США доклад о кибератаках пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.