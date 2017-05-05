Пхеньян, 5 мая, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Приказ быть готовыми «сломать вражеский хребет» по первой же команде отдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын военнослужащим артиллерийского подразделения на границе с Южной Кореей, сообщает 5 мая Центрального телеграфного агентства Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Он заявил, что элитные артиллерийские подразделение Корейской народной Армии, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде», — сообщает ЦТАК.

Свое заявление Ким Чен Ын сделал во время посещения артиллерийских подразделений вооруженных сил, расположенных неподалеку от южнокорейской морской границы. Северокорейский лидер побывал на островах Мудо и Чанджэдо (Желтое море).

Находясь на Чанджэдо, Ким Чен Ын из наблюдательного пункта осмотрел остров Йонпхендо (Южная Корея). Он проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам в Южной Корее.

Напомним, Мудо, Чанджэдо и Йонпхендо находятся в Желтом море вблизи северной разграничительной линии — спорной границы, разделяющей два государства. Пхеньян не признает эту линию границей, поскольку она была проведена в одностороннем порядке решением ООН (30 августа 1953 года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава Командования спецоперациями американских вооруженных сил генерал Рэймонд Томас заявил, что Пхеньян стал представлять глобальную угрозу из-за стремления к обладанию ядерным оружием и баллистическими ракетами.