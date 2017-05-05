Москва, 5 мая, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов выполнили два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и два истребителя Су-35С. Об этом сообщается в пятницу, 5 мая, на сайте Минобороны РФ.

ТУ-95

«4 мая стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полеты российских военных воздушных судов «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая официальный представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Эшли Пек сообщила, что полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 у берегов Аляски был «высокопрофессиональным и безопасным».

«Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный», — сказала Пек, добавив, что речь идет о полете самолетов ВКС РФ, совершенном 3 мая.

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