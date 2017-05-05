Берлин, 5 мая, 2017, 07:18 — ИА Регнум. За день до поездки президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в Израиль, министр иностранных дел Германии вновь обратился с критикой в адрес премьер-министра Израиля, сообщает Der Spiegel.

Испанский плакат. El ultimatum de Europa. 1914

Глава МИДа Германии Габриэль Зигмар в интервью 4 мая газете Das Bild упомянул дипломатический скандал, который произошел в Израиле 25 апреля.

Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал министру во встрече из-за переговоров немецкой делегации с критиками оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

«Между демократическими государствами не может быть ультиматумов, — отметил Зигмар. — Если в стране соблюдаются принципы демократии, мнение критиков правительства должны быть услышаны».

Министр иностранных дел надеется, что поездка Штайнмайера сможет сгладить ситуацию и что президент найдет нужные слова в беседе с Нетаньяху, которая состоится 7 мая.