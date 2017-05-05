«Ле Пен может уничтожить евро»
Париж, 5 мая, 2017, 06:58 — ИА Регнум. В случае победы Марин Ле Пен во втором туре выборов президента Франции, еврозоне грозит экономическая нестабильность, сообщает Der Spiegel.
«Если Ле Пен станет президентом, инвесторы будут бежать из Франции и Южной Европы», — отмечает берлинский экономист Хенрик Эндерляйн в интервью немецкому журналу 4 мая.
По мнению Эндерляйна, в случае победы лидера «Национального фронта», есть вероятность, что в течение 48 часов или на протяжении нескольких дней финансовые рынки «уничтожат евро».
Экономист считает, что утечка капитала коснется не только Франции, но и Италии, Испании и Греции.
«В данной ситуации кризис может затронуть большинство стран еврозоны, в крайнем случае правительства возьмут курс на становление национальной валюты», — добавляет он.
В ходе предвыборной агитации кандидат в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен неоднократно подчеркивала, что выступает за выход страны из еврозоны, за выход из Шенгена, а также за возможное проведение референдума о дальнейшем членстве Франции в Евросоюзе.
Ее главным соперником во втором туре выборов 7 мая является центрист Эммануэль Макрон.