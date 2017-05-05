Париж, 5 мая, 2017, 06:58 — ИА Регнум. В случае победы Марин Ле Пен во втором туре выборов президента Франции, еврозоне грозит экономическая нестабильность, сообщает Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Если Ле Пен станет президентом, инвесторы будут бежать из Франции и Южной Европы», — отмечает берлинский экономист Хенрик Эндерляйн в интервью немецкому журналу 4 мая.

По мнению Эндерляйна, в случае победы лидера «Национального фронта», есть вероятность, что в течение 48 часов или на протяжении нескольких дней финансовые рынки «уничтожат евро».

Экономист считает, что утечка капитала коснется не только Франции, но и Италии, Испании и Греции.

«В данной ситуации кризис может затронуть большинство стран еврозоны, в крайнем случае правительства возьмут курс на становление национальной валюты», — добавляет он.

В ходе предвыборной агитации кандидат в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен неоднократно подчеркивала, что выступает за выход страны из еврозоны, за выход из Шенгена, а также за возможное проведение референдума о дальнейшем членстве Франции в Евросоюзе.

Ее главным соперником во втором туре выборов 7 мая является центрист Эммануэль Макрон.