Радио REGNUM: первый выпуск за 5 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Пентагон: Агрессия России в Восточной Европе носит постоянный характер;
- Совфед попросил МИД прокомментировать новые правила работы дипломатов РФ в США;
- Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия — главная угроза континента»;
- Президент Грузии считает, что они выиграли у России дипломатическую войну;
- Молдавия потребовала от России отказаться от Парада Победы в Приднестровье.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/297