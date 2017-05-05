Москва, 5 мая, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 4 мая провели четыре гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В районе Альшаба Аль-Кадим города Алеппо жителям было передано 1,2 тонны питьевой бутилированной воды.

Жителям населённого пункта Африн провинции Алеппо передано 8 тонн гуманитарных грузов: продовольствие, питьевая бутилированная вода и предметы первой необходимости).

В населенных пунктах Рас-эль-Базит (провинция Латакия) и Кум-эль-Вейсия (провинция Эль-Кунейтра) жителям передано 7,6 тонны продуктов питания.

Сообщается, что общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 16,8 тонны. Всего за сутки гуманитарную помощь получили 5293 человека.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор был доставлено 20,9 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.