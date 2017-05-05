Москва, 5 мая, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Центробанк России начал внеплановую проверку банка «Югре» после недавнего сбоя, затруднившего работу банка с клиентами. Об этом 5 мая пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ряд источников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По информации издания, сотрудники ЦБ намерены проверить «полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка».

Кроме этого, как сообщают источники, опасения у регулятора вызывает большой депозитный портфель банка, который по состоянию на 1 апреля составил 179,4 млрд рублей.

Последяя проверка банка «Югра» была инициирована Центробанком в конце минувшего года и завершилась 16 января. По её итогам регулятор потребовал от банка доформировать значительные резервы. В марте «Югра» получила предписание по акту проверки. В нём был указан ряд компаний, доформирование резервов по которым может привести к возникновению признаков банкротства банка.

Сбой в «Югре», послуживший поводом для новой проверки, произошёл 25 апреля. Вкладчики банка сообщали о затруднениях с возвратом средств, во многих отделениях получить деньги было нельзя. Такая ситуация продолжалась до вечера 27 апреля, затем работа банка постепенно наладилась.

В самом банке причиной сбоя назвали нарушения в системе внешнего энергоснабжения, которые «повлияли на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем».