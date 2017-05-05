Вена, 5 мая, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Австрии готовит революционное приложение для смартфонов, которое может заменить многие документы, сообщает Heute.

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«С лета 2017 года мы запустим пилотную версию приложения на смартфоны, — объясняет начальник отдела безопасности и электронного правительства Маркус Пополари. — Благодаря этому граждане смогут не носить с собой документы: они будут в телефоне».

Благодаря новому приложению с системой «Identity Austria» (IDA), австрийцы смогут «загрузить» в телефон паспорт, водительское удостоверение и другие документы.

В целях безопасности и с личного согласия все данные будут храниться на сервере МВД, откуда с помощью зашифрованного кода через приложение можно запросить нужные документы.

«Если телефон будет потерян или украден, личные данные останутся в безопасности», — добавляет руководитель Цифрового и электронного правительства при государственной канцелярии Роберт Ледингер.

Это подтвердил также министр внутренних дел Вольфганг Соботка: «Информационная безопасность стоит для нас на первом месте».

Как отмечает Ледингер, проект не имеет аналогов в мире.