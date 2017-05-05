Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2017, 05:28 — ИА Регнум. До 1 сентября на Камчатке должны расселить еще порядка 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают около 500 человек. Речь идет в основном о районах региона. Об этом по итогам Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития под председательством Владимира Путина заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

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Глава края отметил, что российский лидер поручил разработать «постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья» и запустить его с 2019 года. До этого времени работа Фонда содействия реформированию ЖКХ будет продлена.

«Этого решения ждали в регионах. Оно позволит нам ускорить темпы расселения аварийного жилья в последующие годы», — сказал Илюхин.

На Камчатке за период действия программы расселено порядка 22 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. В новое жилье переехали более тысячи камчатцев.

«Мы не редко сталкиваемся с проблемами — подрядчики срывают сроки строительства новых домов, но это не должно отражаться на жителях. Люди ждут нового жилья. Большую помощь в расселении аварийки регионам оказывает Фонд содействия реформированию ЖКХ. С 2014 года из средств Фонда, помимо нашего софинансирования, нам выделено почти 785 млн рублей. Только в прошлом году мы направили на расселение порядка 1 млрд рублей, из них 293 млн — это средства Фонда. Для дотационного региона — это большое подспорье», — добавил губернатор.

На Камчатке реализация программы осуществляется в рамках государственной программы края «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края на 2014−2018 годы». Финансирование программных мероприятий идет за счёт средств финансовой поддержки Фонда реформирования ЖКХ, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Кроме того, в крае работает отдельная программа по расселению аварийных и непригодных для проживания помещений, реализуемая без средств поддержки Фонда. Только в 2016 году по ней переселены почти 200 человек (расселено более 3 тысяч квадратных метров жилья).

Как сообщало ИА REGNUM, на личной встрече с президентом в февраля этого года губернатор Камчатки просил Путина продлить программу строительства сейсмобезопасного жилья. Она в этом году фактически работает последний год, в 2018 году её не будет.

Губернатор отметил, что Камчатский край стал одним из первых субъектов в стране, получивших федеральные средства на строительство и сейсмоусиление жилья и социальных объектов. Федеральная программа реализуется в крае с 2009 года. За это время в Петропавловске-Камчатском построены 35 многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 90 тысяч квадратных метров, сейсмоусилено 45 домов и 13 объектов социальной сферы.