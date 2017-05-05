Москва, 5 мая, 2017, 05:21 — ИА Регнум. Неизвестные люди в масках совершили ограбление автосервиса в ночь на 5 мая в московском районе Люблино. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Leland Francisco В маске

«Четверо неизвестных в масках с огнестрельным оружием проникли в автосервис по адресу: улица Совхозная, 10а, связали сторожа и похитили ценности из сейфа», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что нападавшие скрылись с места преступления. В настоящее время предпринимаются меры по их розыску.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт нападения по указанному адресу. По данным полиции, из офиса организации похищено два сейфа.

На месте происшествия в данный момент работает оперативно-следственная группа. Устанавливается перечень и размер похищенного.

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