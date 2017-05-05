Вашингтон, 5 мая, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Представители Центрального командования Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) признали, что в середине марта 2017 года американская авиация нанесла удар в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое являлось частью религиозного комплекса, передаёт CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Как сообщили источники телеканала в Пентагоне, в ходе проведённого расследования было установлено, что подвергшееся авиаудару здание действительно использовалось в религиозных целях.

Отмечается, что обычно подобные сооружения наряду с больницами и школами входят в список объектов, по которым американским военным запрещено наносить удары. Однако подобные строения могут быть исключены из этого списка, если подтверждён факт их использования террористами.

Входила ли мечеть в Аль-Джине в данный список или была исключена из него, источники не уточнили.

Напомним, в результате авиаудара по мечети в районе Аль-Джины в сирийской провинци Алеппо 16 марта погибли 42 человека — в основном мирные граждане. В Вашингтоне тогда заявили, что целью авиаудара была не мечеть, а «здание, где проходила встреча боевиков». Пентагон утверждал, что в результате этого авиаудара были ликвидированы десятки боевиков.

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