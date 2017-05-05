Вена, 5 мая, 2017, 04:38 — ИА Регнум. В Австрии на базе Государственной канцелярии будет создано специальное бюро, где будут разбираться дела по разжиганию ненависти и национальной розни в социальных сетях, сообщает Heute.

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Об этом 4 мая сообщила государственный секретарь Австрии Муна Дуздар.

В бюро будут работать около шести юристов и психологов. С одной стороны, оно будет служить психологической помощью для жертв издевательств в социальных сетях, с другой — платформой, где будет регистрироваться информация о правонарушениях.

«Из опыта мы знаем, что руководство социальных сетей лучше реагирует на критику, направленную от служб, поддерживаемых государством. Поэтому в будущем мы планируем создать к ним каналы для прямого общения», — отметила Дуздар.

По инициативе министра юстиции для поддержания правопорядка на базе бюро будут также работать пять прокуроров для консультации граждан, которые обратятся с той или иной жалобой.

По словам Муны Дуздар, данное бюро, бюджет которого обсуждается в ведомстве в настоящее время, будет создано до лета 2017 года.