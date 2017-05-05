Вашингтон, 5 мая, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ в защиту свободы слова и вероисповедания, который призван ослабить запрет на политическую деятельность религиозных организаций, передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Указ главы Белого дома предписывает органам исполнительной власти США максимально снисходительно относиться к соблюдению требований так называемой «поправки Джонсона» от 1954 года, которая запрещает представителям религиозных организаций и других освобождённых от налогов учреждений публичные выступления в поддержку политических партий или кандидатов на выборах.

Нарушители данного запрета, согласно поправке, могут быть лишены предоставляемых им налоговых льгот.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал полностью отменить действие этой нормы, однако в соответствии с законодательством США он не вправе это сделать.

Помимо этого, указ Трампа предписывает профильным ведомствам рассмотреть меры административного регулирования, выводящие и из-под ответственности организации и лица, которые в силу религиозных убеждений выступают против контрацепции.

Комментируя подписанный документ, Дональд Трамп заявил, что его администрация «подаёт пример принятия исторических шагов по защите свободы вероисповедания в США», передаёт газета The Hill.

«Мы не позволим, чтобы верующие подвергались насилию или преследованиям за выражение своих взглядов», — заявил президент США.