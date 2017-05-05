Чэнду, Китай, 5 мая, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в уезде Гунсянь города Ибинь провинции Сычуань на Юго-Западе Китая, передает агентство «Синьхуа» 4 мая.

Zeml.info Землетрясение

Согласно информации Китайского центра сейсмических сетей, толчки начались в 1:40 по Пекинскому времени 4 апреля.

Эпицентр землетрясения расположен на 28,19 градусов северной широты и 104,87 градусов восточной долготы на глубине 10 км, говорится в заявлении центра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано сотрудниками сейсмологического бюро Тайваня.