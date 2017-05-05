Хух-Хото, Китай, 5 мая, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Около 5000 борцов с огнем задействованы в устранении пожара в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает 4 мая агентство «Синьхуа».

skeeze Лесные пожары

Лесной пожар распространился на 10 тыс. гектаров, заявил офицер лесного подразделения горного хребта Большой Хинган Шень Дуншэн.

В целях борьбы с огнем организовано четыре временные вертолетные посадочные площадки для обеспечения искусственных осадков в зоне возгорания. Кроме того, задействована и мобилизована бронетехника.

Огонь вышел из-под контроля около 12:15 по местному времени 2 апреля в лесу Билахэ Бэйдахэ, расположенном во Внутренней Монголии.

Первичное расследование показало, что причиной возгорания послужил незаконный сброс горючих веществ из местных топок, что стало основанием для проведения дальнейшего разбирательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате сразу нескольких крупных лесных пожаров в Китае, вызванных неосторожным обращением с огнем, погибли четыре человека.