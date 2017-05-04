Пекин, 5 мая, 2017, 02:10 — ИА Регнум. КНР резко атаковала слушания Исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю, касающиеся его отношений с Гонконгом, передает 4 мая агентство «Синьхуа».

Гонконг

"Слушания являются открытым вмешательством во внутренние дела Китая. Китай выражает свое жесткое недовольство и твердое осуждение», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан.

Слушания по теме «Выживет ли Гонконгская модель? Оценка спустя 20 лет после передачи» прошли 3 мая.

Гэн заявил, что за прошедшие два десятилетия политики «одна страна, две системы» и «Гонконгцы управляют Гонконгом», а также высокая степень автономии были крайне эффективно имплементированы в отношении острова.

«Это факт, принимаемый всеми без предрассудков», — заявил он во время пресс-конференции.

Пресс-секретарь отметил, что комиссия Конгресса всегда занималась вопросами, связанными с Китаем.

«Слушания, на которых было сказано, что политика «одна страна, две системы» вышла за свои пределы, оказывая давление на свободу и юридическую независимость, игнорируют факты и имеют непрозрачные мотивы», — заявил Гэн.

Пресс-секретарь также отметил, что Гонконг является особым административным регионом Китая, поэтому вопросы, связанные с ним, являются полностью внутренним делом Поднебесной.

«Мы жестко противостоим иностранному вмешательству в дела Гонконга под любым предлогом», — заявил он.

Напомним, что бывшая британская колония Гонконг была передана Китаю в 1997 году в рамках совместной китайско-британской декларации и Основного закона Гонконга. Территория имеет широкую автономию, которая юридически зафиксирована до 2047 года и обеспечивается политикой «одна страна, две системы».