Ярославль, 5 мая, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Сенатор выразил сомнение в том, что врио губернатора Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Слепцов «были в курсе этого, более вредного, чем полезного, проекта».

Фото Виталия Вахрушева Анатолий Лисицын

«Знаю лично их позицию по периоду предвыборных действий — меньше возбуждать общество, больше контактов с народом в открытом режиме, диалог с оппозицией. Как цель — решение через компромисс. Но я уже начинаю убеждать себя в мысли, что по чьему-то плану проводится изощренная, многоуровневая программа возбуждения оппозиционного настроя общества перед выборами», — написал Анатолий Лисицын.

Экс-губернатор считает, что этот настрой возбуждает сама «партия власти», без законных оснований выбивая из своих рядов, якобы «слабое звено», которое на самом деле таковым не является. Примерами таких необдуманных действий Анатолий Лисицын назвал изгнание из «Единой России» несколько депутатов Рыбинского горсовета абсолютно лояльных к Дмитрию Миронову, а в Ярославле — отставку председателя думского комитета Андрея Крутикова.

«Вместо того, чтобы выговориться с Крутиковым, проводится публичная «порка» с угрозами исключения из партии. А это человек, который несколько созывов возглавлял Ярославскую областную думу и всегда работал, и работает на интересы региона», — подчеркнул Анатолий Лисицын.

Сенатор обратил внимание, что одновременно с этим «политтехнологами разных мастей» в регионе целенаправленно льётся «бальзам» на сердце власти — уже сейчас предсказывается победа на выборах с результатом не менее 65%. Всё это расслабляет и дезориентирует команду нового руководителя региона. Последствия могут быть для неё печальными, так как ярославцы уже доказали, что способны преподносить сюрпризы на выборах.

По мнению Лисицына, залогом успеха Дмитрия Миронова на выборах может стать только взвешенная внутренняя политика — поиск разумных компромиссов, а не наживание врагов.

«Павел Зарубин, а его знаю как никто, это умный, я бы даже сказал талантливый, политтехнолог. Неслучайно именно его «голова» управляла командой прежнего губернатора (Сергея Ястребова — прим. ИА REGNUM ). Его изощрённые, политически неожиданные методы всегда опасны. Был период, когда и я был вынужден освободить его из команды моей администрации, но это было сделано на взаимных, разумных, компромиссных условиях. И вот — негласного лидера, оппозиционного депутата сделали врагом за четыре месяца до выборов. Разве это разумно? Или уже уверовали в победу? Пора на всё посмотреть трезво. По-моему, наша власть уверовала в непогрешимость «административного ресурса», перед которым становится на колени и наша прокуратура. Грустно все это наблюдать. Только ушли от четырёхлетнего политического хаоса и «болотной» тишины, и вдруг опять???» — написал Анатолий Лисицын.

Сенатор подчеркнул, что доверие ярославцев — главное в работе губернатора. А компромисс и бескровное достижение цели делает руководителя лидером в глазах народа.