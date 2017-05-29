* Иеговы" — запрещённая в России организация

Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2017, 02:00 — ИА Регнум. На Камчатке в краевой суд поступило заявление от прокурора края, который просит признать местную организацию «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в суде, прокурор также просит вынести решение о ликвидации этой организации, запретив её деятельность на территории полуострова.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Прокуратура утверждает, что во время проверок в 2016 году в деятельности организации выявлены признаки экстремизма.

«Административное исковое заявление принято к производству и будет рассмотрено 23 мая», — отметили в суде.

МРО «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зарегистрирована 30 октября 1998 года Управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю.

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Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Решение еще не вступило в силу и иеговисты (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что будут его обжаловать. Они намерены дойти до Европейского суда по правам человека.

Штаб-квартира иеговистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится в США. У этой организации миллионы сторонников по всему миру.