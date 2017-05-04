У побережья Ниццы найдена неразорвавшаяся 250-килограммовая бомба
Ницца, Франция, 5 мая, 2017, 01:56 — ИА Регнум. У набережной французской Ниццы обнаружена бомба весом 250 килограммов передаёт газета Nica Martin.
По информации издания, бомбу на глубине 12 метров обнаружил ныряльщик, который вёл исследования в Средиземном море. Об опасной находке он сообщил местным властям.
Точное происхождение бомбы на данный момент не известно, но предположительно, речь идет о снаряде времён Второй мировой войны.
С близлежащего пляжа были эвакуированы все посетители, в прилегающем районе запрещено движение судов. В настоящее время бомбу обследуют специалисты-взрывотехники.
Отмечается, что если боеприпас нельзя будет вывезти в море, операция по его обезвреживанию будет проводиться на месте, в связи с чем потребуется эвакуировать главную пешеходную улицу Ниццы — бульвар Кур-Салея.
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