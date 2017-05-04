Ницца, Франция, 5 мая, 2017, 01:56 — ИА Регнум. У набережной французской Ниццы обнаружена бомба весом 250 килограммов передаёт газета Nica Martin.

Евгения Пикус ИА REGNUM Ницца. Набережная

По информации издания, бомбу на глубине 12 метров обнаружил ныряльщик, который вёл исследования в Средиземном море. Об опасной находке он сообщил местным властям.

Точное происхождение бомбы на данный момент не известно, но предположительно, речь идет о снаряде времён Второй мировой войны.

С близлежащего пляжа были эвакуированы все посетители, в прилегающем районе запрещено движение судов. В настоящее время бомбу обследуют специалисты-взрывотехники.

Отмечается, что если боеприпас нельзя будет вывезти в море, операция по его обезвреживанию будет проводиться на месте, в связи с чем потребуется эвакуировать главную пешеходную улицу Ниццы — бульвар Кур-Салея.

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