Москва, 5 мая, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Применение практики зон безопасности на Украине будет способствовать продлению конфликта ещё на десятки лет. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос ведущей.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

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«Здесь (в Сирии) идёт борьба различных террористических группировок, которые мечтают создать великий халифат, исламскую революцию. На Украине идёт война против русских, которой никогда ещё в истории человечества не было. Это разные вещи, — обозначил либерал-демократ. — Нам нужно, чтобы русские на Украине себя окончательно осознали русскими, и чтобы Украина пошла либо по пути Крыма, либо по пути Донбасса, чтобы там была та власть, которую хотят они, и киевский режим должен с этим согласиться.

«Если мы там сделаем вариант какой-то зоны безопасности, там этот конфликт продлится ещё на десятки лет, как Югославия, там же ничего не закончилось. Пока ещё нет положительного опыта от зон безопасности. Может быть в Сирии получится — здесь и великая держава Россия участвует, Сирия, Турция, Иран, — добавил Владимир Жириновский. — Наступило время положительных решений, и, в конце концов, конфликт может быть урегулирован, не до конца. Но в целом, если Турция поймёт, что ей выгоднее союз с Россией — так бы две империи дружили бы, было бы больше порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии. На следующий день, 4 мая, стало известно, что участники переговоров в Астане (Казахстан) подписали меморандум о создании четырёх зон безопасности в Сирии.