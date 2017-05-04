Лондон, 5 мая, 2017, 01:33 — ИА Регнум. В лондонском аэропорту Хитроу задержан мужчина, подозревается в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Эжен Делакруа. Фигура в турецком костюме. 1960-е

Отмечается, что 30-летний мужчина прибыл в Лондон из Стамбула. После задержания он был доставлен в полицейский участок.

По данным британских правоохранителей, задержанный может быть причастен к вербовке террористов и подготовке террористического акта.

Подробностей о личности задержанного не приводится. Сообщается, что в настоящее время полиция устанавливает точный адрес проживания мужчины.

Напомним, 1 апреля в Лондоне в ходе антитеррористической операции были задержаны трое девушек 18−19 лет, подозреваемых в планировании, подготовке или подстрекательстве к терактам. 27 апреля в рамках спецоперации на северо-западе британской столицы по подозрению в терроризме были задержаны шесть человек.

В конце апреля полиция Великобритании заявила о двух готовящихся исламистами терактах в Лондоне, в связи с которыми Скотленд-Ярд внимательно отслеживает шаги предполагаемых террористов.