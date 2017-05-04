Брюссель, 4 мая, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Самый большой в мире Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (European XFEL), благополучно прошел первые испытания, сообщает портал Phys.org.

Xfel.eu European XFEL

Установку, предназначенную для изучения химических реакций, построили в рамках совместного проекта, в котором участвовали более 10 европейских государств.

По информации портала, частота импульса, показанная во время испытаний Европейским рентгеновским лазером European XFEL, составила 1 в секунду. Разработчики планируют увеличить ее до показателя 27 тысяч импульсов в секунду.

Согласно проекту, лазерная установка длиной в 3,4 км, в основном расположенная под землей, будет использоваться в различных научных исследованиях химических реакций.

Уточняется, что старт эксплуатации установки может быть дан в сентябре 2017 года.