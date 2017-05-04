Исламабад, 4 мая, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Ребенок погиб в результате перестрелки между полицией и разъяренной толпой, которая требовала выдать индуса, задержанного за богохульство, 4 мая сообщает Associated Press.

llee_wu Пакистанский полицейский

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Толпа людей атаковала полицейский участок в провинции Белуджистан, заявил представитель полиции города Хуб Атта Улла.

Люди хотели расправиться с 35-летним Паркэшем Кумаром, которого подозревают в распространении кощунственного контента о пророке Мухаммеде в мессенджере WhatsApp.

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Офицеры полиции проводили допрос Кумара, когда толпа ворвалась в полицейский участок и началась перестрелка, в результате которой был убит мальчик. Полиция все еще пытается восстановить порядок.

Напомним, законодательство Исламской Республики Пакистан относит богохульство к уголовным преступлениям, максимальное наказание предусматривает смертную казнь.