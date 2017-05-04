Москва, 4 мая, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на оппозиционного блогера Алексея Навального, который был облит зеленкой 27 апреля. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила журналистам представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

Day Donaldson Алексей Навальный

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестный облил Навального зеленкой, когда оппозиционный блогер выходил из здания, где расположен его офис. Навальный был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз — «химический ожог глаза», после оказания медицинской помощи он был отпущен.

После инцидента московская полиция начала доследственную проверку. По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Москвы согласилась с законностью возбуждения уголовного дела.

Расследование будет вести Главное управление МВД по Москве. Столичная прокуратура будет осуществлять надзор за расследованием.