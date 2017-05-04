Петрозаводск, 4 мая, 2017, 23:02 — ИА Регнум. В правительство Карелии Владимир Тимофеев перешёл с должности директора Департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства РФ. До этого он работал в Чувашии, в том числе в органах госвласти.

Mcx.ru Награждение Владимира Тимофеева (слева) медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»

Напомним, ранее исполняющим обязанности главы правительства Карелии назначен Александр Чепик, до этого занимавший пост вице-премьера Бурятии. Куратором региональной политики стал Владимир Любарский, перешедший на эту должность из Федеральной службы судебных приставов.

Справка ИА REGNUM. Владимир Тимофеев родился 13 октября 1975 года в городе Чебоксары. В 2006 году окончил Российский государственный социальный университет (экономист).

В 1996—2006 годы трудился на руководящих должностях в коммерческих организациях. В 2006—2009 годы — председатель комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. В 2009—2010 годы — первый заместитель руководителя администрации президента Чувашии, в 2011—2012 годах — генеральный директор ООО «Прайм строй холдинг». В 2012 году перешёл работать в Минсельхоз РФ, где работал помощником министра сельского хозяйства России, директором департамента управления делами и организационной работы Минсельхоза РФ.