Постпред РФ в ОЗХО: речи о скрытых химарсеналах Асада — безосновательны
Москва, 4 мая, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин считает распространяемую западными СМИ версию о сокрытии руководством Сирии от комиссии ОЗХО части своего химического оружия полностью безосновательной, сообщает RT.
Все запасы химического оружия армии Сирии были вывезены из страны и ликвидированы за пределами территории САР. Представители ОЗХО официально подтвердили это еще в июне 2014 года, уточнил Александр Шульгин.
По мнению Шульгина, Евросоюз и США продолжают добиваться свержения правительства и президента Асада, поэтому всеми способами стараются демонизировать его личность.
Их действия фактически внесли раскол в ОЗХО в ноябре 2016 года, когда западные страны протолкнули решение, нарушающее требования Конвенции о запрещении химического оружия.
Постпред России в ОЗХО уверен, что США и Евросоюз не заинтересованы в проведении полноценного расследования инцидента в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где якобы применялось химическое оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года сирийская вооруженная оппозиция заявила о применении Дамаском химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.
Правительство Сирии категорически отвергает эти обвинения и настаивает на расследовании инцидента.