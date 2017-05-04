Москва, 4 мая, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин считает распространяемую западными СМИ версию о сокрытии руководством Сирии от комиссии ОЗХО части своего химического оружия полностью безосновательной, сообщает RT.

Opcw.org Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Все запасы химического оружия армии Сирии были вывезены из страны и ликвидированы за пределами территории САР. Представители ОЗХО официально подтвердили это еще в июне 2014 года, уточнил Александр Шульгин.

По мнению Шульгина, Евросоюз и США продолжают добиваться свержения правительства и президента Асада, поэтому всеми способами стараются демонизировать его личность.

Их действия фактически внесли раскол в ОЗХО в ноябре 2016 года, когда западные страны протолкнули решение, нарушающее требования Конвенции о запрещении химического оружия.

Постпред России в ОЗХО уверен, что США и Евросоюз не заинтересованы в проведении полноценного расследования инцидента в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где якобы применялось химическое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года сирийская вооруженная оппозиция заявила о применении Дамаском химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Правительство Сирии категорически отвергает эти обвинения и настаивает на расследовании инцидента.