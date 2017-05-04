Псков, 4 мая, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Псковские сторонники «Единой России» обсудили сегодня, 4 мая, востребованность программы, связанной с анонимным отказом от новорождённого ребёнка — так называемые «беби-боксы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, в дискуссии приняли участие представители регионального отделения «Союза женщин России», «Родительского комитета Псковской области», Детского фонда, Общественной палаты Псковской области, ОНФ, профсоюзов.

Клавдий Лебедев. Нищая (фрагмент). 1904

Обсуждался проект поправок в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», который предусматривает дать регионам право самим решать вопрос о необходимости использования «беби-боксов».

В результате обмена мнениями участники дискуссии к единому мнению не пришли. «Но у большинства необходимость установки «беби-боксов» в Псковском регионе вызывает сомнения», — отметил председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков.

Напомним, в Псковской области есть один «беби-бокс» — он был установлен в Детской областной больнице в 2013 году и, по данным регионального детского омбудсмена Наталии Соколовой, за четыре года был использован только один раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать в первом чтении законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно принимать решение по установке в своих городах «беби-боксов». Сторонники «Единой России» решили в срок до 5 мая изучить позицию регионов по этому вопросу, проведя серию дискуссий на местах, чтобы обобщить региональный опыт и сформулировать конкретные предложения и инициативы.

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