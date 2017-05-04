Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция
Истерия Запада и стран Европы по поводу «российского вторжения» на Украину накаляется под почти непрерывные массированные обстрелы Донбасса со стороны вооружённых сил Украины. К донбасским границам продолжается переброска танков и тяжёлой артиллерии. Есть разрушения и жертвы.
Из-за эскалации конфликта в ДНР и ЛНР с 18 февраля началась эвакуация граждан в Россию. В первую очередь вывозят стариков, женщин и детей. Это сотни тысяч человек.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили общую мобилизацию граждан.
Ситуация продолжает обостряться. Днём 18 февраля в центре Донецка был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР. В то же время стало известно о предотвращении диверсии на заводе заводе «Стирол» в Горловке — злоумышленники намеревались взорвать ёмкости для хранения аммиака.
В ночь на 19 февраля в Луганске прогремели два мощных взрыва (на газопроводе и газовой АЗС) — в обоих случаях, по данным властей, речь также идёт о диверсии. Украинская армия тем временем продолжает обстрелы городов и посёлков Донбасса.Украинские диверсионные группы 21 февраля вторглись на территорию Российской Федерации и были нейтрализованы российскими пограничниками. Российские пограничники запросили у военных подкрепления для прикрытия госграницы после обнаружения украинских диверсантов.Днем 21 февраля президент России Владимир Путин собрал внеочередное расширенное заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос о признании Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик. Перед этим лидеры ДНР и ЛНР обратились к российскому лидеру с просьбой о признании. Глава государства пообщел, что примет решение до конца дня 21 февраля.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Читайте также: В США назвали новую дату «вторжения» России на Украину
Вашингтон грубо и цинично отрицает геноцид русских в Донбассе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Позиция американской администрации вызывает возмущение и негодование.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» — сказал дипломат.
ВСУ продолжают обстрел Донбасса. По поселку Верхнеторецкое украинские силовики утром 18 февраля выпустили 43 гранаты из гранатомётов различных типов.
В результате обстрела ВСУ без света остался поселок Красный Партизан возле Ясиноватой. Повреждена подстанция «Раздольная», обеспечивающая электричеством несколько населенных пунктов Ясиноватского района.
Как сообщил каналу «Донбасс решает» глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, в течение часа будет включена резервная линия, после чего свет вернется в дома, без него останутся только три улицы.
«Когда начался обстрел, школьников в целях безопасности эвакуировали в бомбоубежище. Сейчас он прекратился, поэтому отправим детей по домам», — сказал Шевченко.
Заявления главы МИД Канады Мелани Жоли о якобы произошедших военных действиях в Донбассе с участием войск России не соответствуют действительности и вызывают глубокое разочарование. Об этом 18 февраля говорится в заявлении российского диппредставительства в Оттаве, которое опубликовано на странице посольства РФ в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Посольство РФ опровергло заявления главы МИД Канады по ситуации в Донбассе
Власти самопровозглашенной ДНР начали эвакуацию жителей из посёлка Александровка. Накануне ситуация на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. В Донецке сообщили о минометном обстреле поселка Гольмовский и артиллерийском ударе украинских военных по поселку Петровское.
Газета Washington Post утверждает, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
Прямой диалог Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками не имеет смысла, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Нет, не пойдем [на прямые переговоры с ними]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть и в детский сад попасть, в школу. Вот это они решают», — сказал он.
В ДНР заявили, что с начала суток на их территорию прилетело уже около 80 мин и снарядов.
ВФУ обстреливают трассу Горловка — Донецк. Движение перекрыто. Под обстрелом район поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан (южнее Горловки). Машины останавливают на подъезде к зоне обстрела.
На территории Латвии 18 февраля стартуют международные военные учения Saber Strike 22, которые пройдут под руководством командования ВС США в Европе. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба латвийского минобороны.
Подробности в материале: Международные военные учения Saber Strike стартуют в Латвии
За прошедшие сутки, 17 февраля, вооружённые формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня 66 раз, сообщают представительства ДНР и ЛНР в СЦКК.
В результате агрессивных действий украинских боевиков на данный момент подтверждено повреждение трёх жилых домов, еще в пяти домах выбиты стекла. Жители населенных пунктов Донецкий и Раевка вынуждены укрыться в подвалах от огня противника — заявление армии ЛНР.
Шойгу проведёт телефонный разговор с министром обороны США по инициативе американской стороны, сообщили в Минобороны РФ.
В Европейский союз в случае эскалации ситуации на Украине могут прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Об этом: В ЕС предупредили о притоке до 1 млн беженцев в случае эскалации на Украине
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проведет 18 февраля телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.
«18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — говорится в сообщении.
Об этом: В Минобороны РФ анонсировали разговор Шойгу с министром обороны США
Украинские силовики обстреляли ряд поселков на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 февраля сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ провели массированные обстрелы на юге ДНР — СЦКК
Под шумок «вторжения» на Украину осваиваются немалые деньги, считает член Совфеда Андрей Климов.
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Заявления официальных лиц Соединенных Штатов по ситуации вокруг Украины со ссылками на разведданные говорят о провале американских спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова: заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб
Поселок Красный Партизан, который административно подчинен Ясиноватой и находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), оказался из-за обстрелов украинских силовиков обесточен. Об этом 18 февраля сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Об этом: Из-за обстрела ВСУ в ДНР оказался обесточен поселок Красный Партизан
Более 80 мин и снарядов различного калибра, не считая применения стрелкового оружия, выпущено украинскими военными по территории ДНР с нуля часов 18 февраля.
Вслед за утренними обстрелами ДНР украинские силовики открыли огонь по трём населённым пунктам ЛНР. Калиновку, Калиново и Санжаровку 18 февраля атаковали из миномётов калибра 120 миллиметров, сообщили в СЦКК.
Вооружённые силы Украины пытаются спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь для начала активных действий в Донбассе, заявили в оборонном ведомстве ЛНР.
Разведка ЛНР фиксирует прибытие в Донбасс для проведения диверсий групп спецназа ВС Украины, сообщают в Народной милиции.
ВСУ стирают горловский поселок Зайцево с лица земли. Зайцево простреливается с трех сторон, а линия фронта пролегла через сам поселок, разделив семьи. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава администрации поселка Зайцево Владислав Черкашин.
«Есть у нас такие улицы, которые просто перестали существовать, их нет. Если на съемках с беспилотника видно, что это просто горы мусора остались. Дома просто снесли под ноль», — говорит Владислав Черкашин.
Глава администрации Горловки Иван Приходько:
— В результате обстрела ВСУ повреждена подстанция около «нижнего» Верхнеторецкого. Обесточена. Жителям Красного Партизана, Пантелеймоновки уйти от окон, зарядить средства связи и набрать воды.
Украинские силовики за последние сутки 24 раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Силовики Украины за сутки 24 раза нарушили перемирие в ДНР — СЦКК
Страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении 27 граждан России в случае гипотетической «агрессии» РФ против Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц.
По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России.
ЛНР: ВСУ планируют нанести главный удар в районе Светлодарской дуги и разорвать сообщение между республиками.
[…] «Киев избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки «Север» для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам».
Если накануне, 17 февраля, удары тяжёлых 120-мм минометов украинскими военными по жилым районам Донбасса было единичными, то в ходе обстрелов 18 февраля — это уже основной калибр.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал невысокой возможность полноценной эскалации в Донбассе.
Власти США согласились продать «Польше» 250 американских танков Abrams версии M1A2 SEPv3. Об этом 18 февраля сообщил глава польского минобороны Мариуш Блащак на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: США приняли решение продать Польше 250 танков «Абрамс»
Почти 300 боеприпасов, в том числе из тяжелых орудий, выпущены по ДНР за сутки.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что это самое масштабное с апреля 2021 года обострение конфликта в Донбассе.
Уже 19 февраля под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.
Цитата RT.
На западной части линии фронта силы НМ ЛНР ведут артиллерийские бои с украинскими военными.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Эффективность «адских санкций» против России, которые страны Запада намерены ввести в случае якобы возможного вторжения РФ на Украину, переоценивают в Вашингтоне. Об этом 18 февраля говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal.
Об этом: В США усомнились в эффективности «адских санкций» против России
В случае «вторжения» России на Украину страны Евросоюза могут ввести санкции в отношении 27 российских граждан. Об этом заявили два информированных источника, на которые 18 февраля ссылается газета Financial Times.
Читайте также: FT: под санкции ЕС из-за Украины могут попасть 27 граждан России
Украинская армия обстреляла из танков окраину Горловки (район шахты им. Гагарина) — представительство ДНР в СЦКК.
Законодательная инициатива депутатов Госдумы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик — событие, которого ждут давно. Однако делать такой подарок Киеву и Западу нельзя, считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 февраля.
Об этом: «Дамоклов меч нависнет на Украиной» — эксперт о признании Донбасса
ДНР. Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в н.п. Широкая Балка и в н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) в результате нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ.
Опергруппа ДНР в СЦКК выехала для фиксации последствий НРПО.
В ходе учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Метель-2022», за которыми наблюдал украинский лидер Владимир Зеленский и которые проходили на полигоне в Ровенской области, БМП-1 столкнулась с танком. Об этом 18 февраля сообщает телеканал «1+1».
Читайте также: В ходе учений ВСУ, за которыми наблюдал Зеленский, БМП врезалась в танк
В результате обстрелов со стороны ВСУ в г. Горловка есть повреждения жилых домов.
Обстрелы в Донбассе назвали попыткой спровоцировать Россию.
Обстрел населенных пунктов Калиновка, Санжаровка и Калиново, которые находятся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), произвели украинские силовики. Об этом 18 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли из минометов Калиновку, Санжаровку и Калиново в ЛНР — СЦКК
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Об этом: ДНР: ВСУ планируют прервать сообщение между Луганском и Донецком
Украинские силовики стали активнее применять беспилотники вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил 18 февраля журналистам.
Беспилотники выполняют «мероприятия контроля маскировки на передовых позициях», пояснил он.
Читайте подробнее: ВСУ активнее применяет беспилотники у линии разграничения, заявили в ЛНР
Ни одного из возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины не исключает Франция. Об этом 18 февраля заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.
Об этом: Во Франции заявили о возможности разных вариантов в ситуации вокруг Украины
Трассу между Горловкой и Донецком открыли для проезда. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Движение по автодороге было перекрыто с утра из-за обстрелов поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан.
Восстановлено энергоснабжение Красного Партизана.
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР по факту повреждения электроподстанций:
Вооруженные формирования Украины продолжают целенаправленно наносить удары по важным объектам гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики.
Подготовку к войне не ведут ни страны ЕС, ни НАТО. Ситуацию вокруг Украины можно решить путём переговоров, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 18 февраля в интервью радиостанции Onda Cero.
«Войны можно избежать, и она не нужна», — заявил Альбарес.
Читайте также: Глава МИД Испании: ни НАТО, ни ЕС не готовятся к войне
Киев не планирует проведения силовых операций в отношении Донбасса или Крыма, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Читайте также: На Украине заявили, что не планируют силовых действий в Донбассе
С пятницы, 18 февраля, в Латвии проходят крупные учения «Удар сабли — 22» (Saber Strike 22) Национальных вооруженных сил республики и армии США под командованием американских военных. Об этом сообщило министерство обороны Латвии.
Читайте также: В Латвии начались военные учения НАТО под командованием США
Руководству США следует учитывать обеспокоенность России и других стран в связи со сложной обстановкой на Украине. Вашингтону лучше воздержаться от комментариев, которые ещё сильнее нагнетают ситуацию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь 18 февраля на брифинге в Пекине.
«США тем более не должны предпринимать шагов, которые способствуют усилению противостояния», — подчеркнул представитель МИД Китая.
Читайте также: Китай потребовал от США учитывать обеспокоенность РФ из-за Украины
В настоящее время произошло резкое обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 18 февраля рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Читайте также: Киев продолжает готовиться к развязыванию боевых действий — НМ ЛНР
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала абсурдными направленные США требования Москвы о выводе войск НАТО из Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV.
Об этом: Премьер Эстонии: требования РФ вывести войска НАТО из Прибалтики абсурдны
Понятно, зачемВладимиру Зеленскому, которыйтеряет почву под ногами, нужна встреча с Владимиром Путиным, нопрезиденту России переговоры с представителем фашистского и марионеточного украинского режима были бы только в минус, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 февраля, комментируя высказывания президента Украины.
Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на встречу с президентом России, поскольку такая встреча «способна разблокировать отношения» двух стран. Одновременно президент Украины в категорической форме отказался от прямых переговоров с лидерами ЛНР и ДНР: «Это бессмысленно. Они ничего не решают».
Подробности в материале: Путину незачем встречаться с Зеленским — марионеткой и провокатором
Прибытие украинских диверсантов в районы населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Крымское, которые находятся под контролем Киева, зафиксировала разведка Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 февраля рассказал журналистам официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
Об этом: В НМ ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских диверсантов
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию вокруг Украины и ответы РФ о гарантиях безопасности, переданные Западу.
Глава государства во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре.
Россия так и не отвела свои вооруженные силы от границы с Украины, несмотря на все заверения Кремля. Об этом вечером 17 февраля заявил министр обороны Петер Хультквист после участия в совещании министров обороны НАТО, добавив, что западные правительства «не наивны».
Читайте подробнее: Россия не отвела свои войска от границы с Украиной — министр обороны Швеции
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретится в пятницу, 18 февраля, с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщила канцелярия правительства, отметив, что это первая подобная встреча.
Встреча пройдет «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. В ней также примут участие президенты Латвии и Литвы. Темой встречи станет ситуация с безопасностью в Европе и совместные шаги на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины.
Подробности в материале: Премьер Эстонии участвует в Мюнхенской конференции по безопасности
Россия встревожена поступающими с территории Донбасса новостями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что происходит в Донбассе, еще раз повторю — это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги», — сказал Песков.
Об этом: Песков назвал тревожными новости с территории Донбасса
Плановые учения, в которых будут принимать участие силы российской ядерной триады, проведет в субботу, 19 февраля, Россия. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Россия 19 февраля проведет военные учения с участием сил ядерной триады
Министр обороны Франции Флоренс Парли сделала заявление на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает France Info.
Читайте также: Министр обороны Франции о ситуации вокруг Украины: «Нужно быть осторожными»
В Киеве готовят новую информационную провокацию против России. Телеграм-каналы Донбасса информируют о ВСУ, которые утром, 18 февраля, с поселка шахты Чапаева обстреливали окраины Первомайска, а потом, после ответного залпа, ударили по селу Новозвановка (подконтрольная Киеву территория Луганской области).
Есть информация, о том, что после того, как Новозвановку накрыли минометами 120 мм, туда направили телевизионщиков: чтобы те сняли последствия «российского обстрела». Уже 19 февраля ролик с вбросом покажут по украинскому ТВ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить какое-то продолжение.
Читайте также: Песков: идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение
Около полудня, 18 февраля, украинские боевики трижды обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, в общей сложности ВСУ выпустили 14 мин калибра 80 и 120 мм, а также 32 гранаты из гранатометов разных модификаций.
Украинский атташе по вопросам обороны в Белоруссии приглашен на финальные мероприятия российско-белорусских учений «Союзная решительность — 2022».
Минометный обстрел окраин Горловки, которая находится пол контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), произвели украинские силовики. Об этом 18 февраля сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в ДНР — СЦКК
Народная милиция ДНР:
Парламент Южной Осетии поддержал обращение Госдумы к президенту России о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Россия не выводит войска, нет доказательств того, что Путин отводит войска от границы — глава Минобороны США.
ВСУ наносят удары из минометов калибром 120мм по н. п. Пантелеймоновка и Белая Каменка.
Президенту РФ Владимиру Путину по ночам спится спокойно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как спится российскому лидеру на фоне информации об обострении обстановки в Донбассе.
«Спокойно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Читайте подробнее: Песков рассказал, как спится Путину по ночам
Эскалация в Донбассе вызывает тревогу в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что происходит в Донбассе, — это очень тревожные новости. Потенциально они очень опасны», — сказал Песков.
На любую провокацию со стороны киевских властей в отношении Крыма последует сокрушительный ответ. Об этом в соцсетях 18 февраля, комментируя заявление министра обороны Украины, написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: Глава Крыма: На любую провокацию Киева последует ответ
Обсуждая безопасность отдельных стран, нельзя игнорировать безопасность других, в этом случае важно соблюдать принцип неделимости, заявил 18 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков отреагировал на слова Зеленского о гарантиях для Украины
Украинские силовики в ходе обстрела окраин Горловки, которая находится пол контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), применили танки. Об этом 18 февраля сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли окраины Горловки в ДНР из танка — СЦКК
Тяжелый беспилотник RQ-4A Global Hawk американских ВВС ведет разведку украино-белорусской, украино-росcийской границы и линии соприкосновения в Донбассе.
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter сообщил, что 18 февраля Польша направила на Украину 37 фур с гумпомощью, оружием и военной техникой.
«Перед лицом угрозы со стороны России Польша поддерживает Украину. Помимо политической и международной поддержки в Киев уже поступило 37 фур с гуманитарной помощью, польским оружием и военной техникой», — написал он.
Об этом: Польша отправила на Украину фуры с гумпомощью и оружием
Российские спецслужбы, несмотря на то, что их не так много, как в Соединенных Штатах, действуют очень эффективно, президенту России Владимиру Путину представляется реальная картина. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков оценил работу российских спецслужб
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «ментально готовы останавливать любого врага» и могут стать «донором безопасности» для Европы. Об этом 18 февраля заявил украинский министр обороны Алексей Резников во время своего выступления в Верховной раде в ходе «Часа вопросов к правительству».
Читайте подробнее: Глава минобороны Украины: ВСУ ментально готовы остановить любого врага
Обострения военного конфликта в Донбассе не избежать, высказал своё мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.
Читайте также: Эксперт: «США кошмарят Украину, вынуждая начать наступление»
Лавров назвал вызовом отказ Киева от прямого диалога с Донбассом.
Ночью 18 февраля диверсионная группа из состава Центра специального назначения «Восток» (бывший 3 полк специального назначения ССО ВСУ) попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ — Басурин. Диверсию удалось предотвратить.
Позиция России в отношении Украины заключается в том, что нет альтернативы мирному урегулированию. Об этом по случаю «нагнетания информационной истерии вокруг «российской агрессии» говорится в заявлении посольства РФ в Молдавии, обнародованном на сайте дипломатического представительства.
Читайте подробнее: В посольстве РФ в Молдавии сделали заявление по ситуации вокруг Украины
Силовики Украины обстреляли окраины Донецка из минометов. Об этом 18 февраля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли окраины Донецка из минометов — СЦКК
Киев саботирует договоренности по прекращению огня в Донбассе — Лавров.
Представительство ЛНР:
по уточненной информации, в результате зафиксированного в 07.40 18 февраля нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ в направлении н.п. Молочный с использованием минометов калибра 82мм, повреждено остекление и кровля жилого дома по адресу ул. Мерецкова, д. 3.
Украинские военные заявили, что соблюдают минские договоренности, отвергли обвинения в обстрелах населенных пунктов в Донбассе.
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США в эти минуты возвращаются на базу после многочасовых маневров над Швецией, где они, предположительно, отработали нанесение ракетного удара по объектам Балтийского флота ВМФ России.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Россия заинтересована подробно объяснить США, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями. Об этом 18 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров: Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности
Все военные учения, которые проходят на территории России, абсолютно прозрачны. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряжённости в связи с учениями российских войск.
Подробности в материале: Песков указал на полную прозрачность проводимых в России военных учений
Россия обязана пресекать на корню любые попытки Киева дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам депутата, будучи гарантом Минских соглашений России обязана на корню пресекать все попытки их нарушения. Для достижения этой цели не нужно бояться применять и вооруженные силы, если иных выходов нет.
Подробности в материале: «Потом удивляемся, что нас считают тряпками»: Делягин об агрессии Киева
Во всех провокациях и диверсиях на Украине англичане играют ведущую роль, значит, и Россия их должна рассматривать в качестве приоритетного врага — там и по всему миру, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 февраля, комментируя высказывания главы МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Как сообщалось ранее, Трасс заявила, что необходимо вкладывать больше средств в модернизацию НАТО, чтобы «сдерживать Россию», причем «отвод российских войск от границы с Украиной» не решит проблему, нужно «обезвредить российскую агрессию».
«Российская агрессия» настраивает другие страны против Москвы, Россия ведет «кампанию гибридной войны по всей Европе», и если Москва не встанет на путь дипломатии, Россию ждут «серьезные экономические издержки и статус изгоя», добавила она.
Подробности в материале: Подрывная роль Англии на Украине требует реакции не только в Донбассе
Россия и Соединенные Штаты пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности, заявил 18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности
Москва будет добиваться, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах конкретно указывала тех, кто нарушает режим огня в Донбассе. Заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он указал, что пока она сглаживает информацию, которая может указывать на виновность украинских военных,
«Сейчас, когда СММ освещает последние события, мы обращаем внимание, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений», — сказал Лавров.
Польша планирует купить сотни американских танков. Госдеп одобрил поставку Варшаве 250 танков Abrams в современной версии M1A2 SEPv3. В польском Минобороны уже назвали эту сделку «одним из самых важных контрактов в истории».
Вашингтон считает, что таким образом Польша не только обеспечит безопасность на правом фланге НАТО, но даже прикроет Украину.
Новая встреча госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по гарантиям безопасности отвечает интересам обеих сторон. Об этом 18 февраля заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Читайте также: Лавров заявил о заинтересованности в новой встрече с Блинкеном
Заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы намерена «напасть» на Украину, как она ранее якобы «вторгалась в другие части Восточной Европы», — это образчик т. н. «изысканной дипломатии». Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом: Лавров: постпред США при ООН — это «образчик изысканной дипломатии»
Заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, — это пропаганда, фейки и вымыслы Запада. Таким образом навечно «забивается тема» исходящей от Москвы угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 февраля в интервью телеканалу RT.
«Даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза всё равно исходит», — пояснил министр.
Читайте также: Фейки и заклинания: Лавров объяснил, для чего Запад пугает «вторжением»
С призывом оказать Украине помощь финансового характера обратился к странам Европейского союза премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он рассказал об этом журналистам по окончании саммита Евросовета в Брюсселе.
Подробности в материале: Премьер-министр Польши призвал Евросоюз оказать Украине финансовую помощь
Дата и место переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается. Об этом посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил 18 февраля в эфире телеканала «Россия 24».
«Знаю, что финны предложили свои услуги, наверное, Женева будет подходящим местом», — сказал он.
Читайте подробнее: Лаврову и Блинкену выбирают место встречи «где-то в Европе»
Предложения России по гарантиям безопасности в Европе не исключают исполнения минских договоренностей, а напротив, предусматривают их выполнение. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Греции Никосом Дендиасом.
Читайте также: Лавров: гарантии безопасности не исключают исполнения Минских соглашений
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что сообщения о его отъезде из страны не соответствуют действительности. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать?» — заявил Александр Зеленский.
Об этом: Отец Зеленского опроверг сообщения об отъезде с Украины
Власти Украины в течение уже не одного года самым грубым образом нарушают собственные обязательства. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Греции Никосом Дендиасом.
Об этом: Лавров обвинил власти Украины в грубейшем нарушении своих обязательств
Ситуация вокруг Украины в условиях «угрозы вторжения России» является отличным «экзаменом на солидарность для Запада». Об этом 18 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Если Украина и ее западные стремления будут принесены в жертву ради мира, ради наших экономических интересов или политических амбиций, ради того, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией, это будет огромным ударом не только для украинского общества, но и всего западного сообщества», — заявил Дуда.
Подробности в материале: Президент Польши: ситуация вокруг Украины — экзамен для Запада
Заявления официального Киева о том, что прямого диалога с республиками Донбасса не будет, фактически являются отказом от выполнения Минских соглашений, сообщил 18 февраля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров заявил, что Зеленский идёт против Минских соглашений
В германском городе Мюнхене начала работу 58-я Международная конференция по безопасности. Она будет проходить три дня, включая 20 февраля. Планируется затронуть вопрос Украины.
Подробности в материале: Открылась Мюнхенская конференция по безопасности
Необходимо добиваться, чтобы Запад соблюдал взятые обязательства, иначе получается нечестно, когда обещания не выполняются, особенно устные, заявил 18 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Об этом: Лавров: с Западом пора работать по формуле «пацан сказал — пацан сделал»
Ростовская область примет беженцев из Донбасса по той же схеме, что и в 2014 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 февраля высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя заявление главы ДНР Дениса Пушилина об эвакуации женщин, детей и пожилых людей.
Подробности в материале: Депутат: «Ростовская область готова защитить мирных граждан Донбасса»
Украинская армия наносит удары по Горловке. Об этом ИА REGNUM 18 февраля сообщил местный житель на условиях анонимности.
«Горловка с 9:00 утра по московскому времени находится под мощным обстрелом. Бьют по всей линии фронта, орудия используют мощные, 152-мм точно есть. Дом подпрыгивает — буквально. Иногда разрывается по пять снарядов одновременно», — сообщил собеседник агентства.
Об этом: ВСУ обстреливают Горловку и стремятся отрезать ЛНР от ДНР
Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что НАТО не должно расширяться и рассматривать принятие Украины в этот военный союз. Об этом Миланович заявил 18 февраля.
«Я считаю, что тот, кто выступает за принятие Украины в НАТО, угрожает и хорватским интересам. Мы являемся членами Североатлантического альянса, кто-то завтра может и наших людей отправить туда», — процитировал портал Index слова Милановича.
Подробности в материале: Президент Хорватии против расширения НАТО и вступления в него Украины
Глава ЛНР Леонид Пасечник вслед за Денисом Пушилиным объявил об эвакуации населения в Россию, а также призвал всех мужчин, способных держать оружие, встать на защиту республики.
В Ростовской области пообещали проинформировать журналистов о приёме жителей Донбасса, передаёт ИА REGNUM 18 февраля.
Читайте также: В Ростовской области пообещали проинформировать о приёме жителей Донбасса
В Республике Крым заявили о готовности принять жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в случае необходимости. Об этом 18 февраля заявил вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.
По теме: Крым готов принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Эвакуация населения ДНР и ЛНР готовилась заранее и является вполне обоснованной мерой, т. к. ВСУ не будут щадить ни стариков, ни детей. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил публицист, военный корреспондентСергей Среда.
Читайте подробнее: Эксперт: Украинские войска не будут щадить никого — ни женщин, ни детей
Обращение с просьбой на время уехать в Ростовскую область, чтобы не попасть под обстрелы украинской армии, сделал в адрес сограждан глава ДНР Денис Пушилин. Видео опубликовано на его сайте.
Читайте также: Пушилин призвал жителей ДНР переждать опасный момент в России
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил поддержку народу Донбасса, заявление он опубликовал 18 февраля в соцсетях.
Читайте подробнее: Глава Крыма выразил поддержку жителям ДНР и ЛНР
На время уехать в Россию призвал сограждан глава ЛНР Леонид Пасечник в своём обращении 18 февраля. Заявление размещено на сайте главы республики.
Читайте подробнее: Пасечник призвал жителей ЛНР на время уехать в Россию
Западу и руководству Украины безразличны страдания населения Донбасса, они устраивают и готовы к новым, более масштабным провокациям. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил главный редактор портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.
Читайте подробнее: Эксперт: Западу в Донбассе не нужен даже похабный мир
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью для RT заявил, что Россия перепроверяет информацию об отправке наемников из Косова, Албании, Боснии и Герцеговины в Донбасс. Интервью было опубликовано МИД РФ 18 февраля.
Читайте также: Лавров: Косово и Албания стали базой наемников
НАТО для усиления сдерживания возможного военного противника следует направить в страны Прибалтики ракетные системы дальностью до 500 км в дополнение к уже размещенным здесь боевым группам. Об этом научный сотрудник Международного центра оборонных исследований в Эстонии Мартин Хурт заявил порталу гостелерадиовещания страны ERR.
Об этом: НАТО надо разместить ракетные комплексы в Прибалтике — эстонский эксперт
Нагнетание антироссийской истерии, фейки о «вторжении» РФ — все это было ширмой для поставок странами НАТО летального оружия Киеву, усиления группировки ВСУ в зоне конфликта и отправки западных инструкторов и наемников в Донбасс, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте подробнее: В Госдуме отреагировали на эвакуацию жителей ДНР и ЛНР
Обращение депутатов Госдумы о признании ЛНР и ДНР является предупреждением Украине. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Читайте подробнее: Эксперт: Обращение о признании ЛДНР — «последнее китайское предупреждение»
Народные республики Донбасса будут признаны Россией в качестве государств в случае масштабных действий со стороны Украины. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Подробности в материале: Эксперт: Наступление ВСУ приведёт к признанию народных республик Россией
Запад всегда найдёт повод, чтобы попытаться ослабить Россию, а также Белоруссию, заявил 18 февраля по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.
Провокации, способные повлечь массовую гибель жителей народных республик Донбасса, должны жёстко пресекаться силами Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Читайте также: Эксперт: Массовой гибели жителей Донбасса допустить нельзя
Информация о диверсии украинских силовиков на химическом заводе в ДНР и о наступательных действий со сторона ВСУ ложна, написал 18 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Об этом: В Киеве заявили, что Украина не осуществляла диверсий и наступлений
Авторы нескольких телеграм-каналов сообщили о мощном взрыве в центре Донецка.
Эвакуация жителей Донецка началась 18 февраля, передаёт «Россия 24». По словам главы города Алексея Кулемзина, эвакуация идёт планово в круглосуточном режиме.
Читайте также: В Донецке идёт эвакуация жителей
В ходе заседания комитета по делам ЕС 18 февраля «Умеренные», «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» убедили правительство Швеции настаивать на дополнительном пакете помощи Украине. Об этом сообщает новостная служба TT.
Подробности в материале: Швеция готова направить третий пакет помощи Украине
Глава ДНР Денис Пушилин: Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление, ситуация критическая.
В центре Донецка совершен теракт, осуществлен подрыв автомобиля Дениса Синенкова, командира 1 Корпуса Народной милиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В центре Донецка пытались взорвать командира Народной милиции
Эвакуация детей из Донецкой Народной Республики (ДНР) связана с ростом интенсивности обстрелов со стороны Украины. Об этом 18 февраля заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, власти народной республики в первую очередь намерены эвакуировать в Россию воспитанников детских домов и интернатов, а также недееспособных граждан — стариков, которые не могут сами за собой ухаживать.
Подробности в материале: В ДНР объяснили причины эвакуации детей в Россию
По десять тысяч рублей будет выплачено каждому прибывающему из ДНР и ЛНР в Ростовскую область в рамках эвакуации из-за угрозы массированных обстрелов со стороны Украины. Соответствующее поручение российский президент Владимир Путин дал 18 февраля правительству страны.
Об этом: Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей прибывающим из ДНР и ЛНР
Первые в Ростовской области временные пункты размещения детей, женщин и пожилых людей, прибывающих из Донбасса, будут расположены в Неклиновском районе.
Читайте также: Сотрудники МЧС возводят пункты размещения беженцев из Донбасса
Фактически в эти минуты в Донбассе происходит первый этап военной агрессии Украины. Об этом 18 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«К сожалению маховик войны уже запущен. Идёт первая стадия: наряду с обстрелами это информационная операция, которая призвана подготовить мировое общественное мнение к тому, что Россия — это агрессор и она начала вторжение на Украину, как об этом Джо Байден и предупреждал», — сказал Коротченко.
Читайте также: Коротченко о ситуации в Донбассе: «Маховик войны уже запущен»
Челябинская область при необходимости готова принять беженцев, которые переедут в Россию из ДНР и ЛНР. Об этом заявили журналистам в пресс-службе облправительства.
Читайте подробнее: Челябинская область готова принять беженцев из республик Донбасса
С 19 февраля полиция Ростовской области переходит на усиленный вариант несения службы. Это связано с ситуацией в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Об этом: Ростовская полиция переходит на усиление из-за ситуации в Донбассе
Главная цель вооружённой агрессии Украины против ЛДНР состоит в том, чтобы обеспечить монополию США на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом 18 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Конечно война нужна США. Главная цель — захватить энергетический рынок Европы. И здесь Джо Байдену нет дела до жертв, страданий, интересов Европы. Он реализует плановые задачи американского истеблишмента: экономическое господство, отрезание России от поставок энергоресурсов в Европу и монополизация европейского энергетического рынка американскими компаниями», — сказал Коротченко.
Читайте также: Коротченко объяснил, зачем США развязывают войну в Донбассе
Артиллерию и тяжёлые миномёты применили украинские боевики при обстрелах ДНР вечером 18 февраля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Об этом: Украинские боевики обстреляли ДНР из артиллерии и тяжёлых миномётов
То, что Россию боятся — это хорошо, да и санкции могут быть полезными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Читайте подробнее: Эксперт: Чем больше боятся Россию, тем лучше, а санкции нам даже полезны
Речь о ситуации на Украине произнесёт 18 февраля американский президент Джо Байден, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
Планов нападать на республики Донбасса у Киева нет, заявил 18 февраля секретарь украинского совета нацбезопаности (СНБО) Алексей Данилов, передаёт «112 Украина».
Читайте подробнее: Глава СНБО заявил, что Украина не нападает на ДНР и ЛНР
Число жителей ДНР, которых планируется переправить в Россию в рамках эвакуации из-за угрозы украинского нападения, составит примерно 700 тысяч, сообщили 18 февраля в пресс-службе МЧС республики.
Читайте также: В Россию будут эвакуированы 700 тысяч жителей ДНР
В связи с обострением ситуации в Донбассе и эвакуацией мирного населения в Ростовской области введён режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 февраля.
Подробности в материале: В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области развернут до 10 тыс. мест для мирных граждан Донбасса, вынужденных покинуть Донецкую и Луганскую Народные Республики из-за обострения ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 февраля.
Читайте также: Ростовская область готова к наплыву беженцев из Донбасса
Районы ряда населённых пунктов ЛНР подверглись вечером 18 февраля обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские боевики обстреляли ЛНР из тяжёлых миномётов
В Ростовскую область прибыли первые автобусы с жителями Донбасса, вынужденными покинуть свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 18 февраля.
Об этом: В Ростовскую область прибыли первые автобусы с жителями Донбасса
Мурманская область готова принять беженцев ЛНР и ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.
Об этом: Мурманская область готова принять беженцев — губернатор
Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
«Мы готовы, сейчас оцениваем возможности, сколько людей мы способны разместить», — написал Цыбульский.
Читайте также: Архангельская область готова принять беженцев ДНР и ЛНР
Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетели в Ростов-на-Дону для организации приёма граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР.
В МИД Великобритании сообщили, что посольство страны на Украине «временно» переезжает из Киева во Львов. Всем британским гражданам, которые находятся на Украине, рекомендовано немедленно её покинуть.
Представители американского Белого дома заявили, что «в случае эскалации ситуации на Украине» Россию предполагается лишить доступа «к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям». При этом у западных стран нет планов ограничивать санкциями экспорт российских энергоносителей.
Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении отметили, что не согласны с руководителями ДНР и ЛНР в их выводах о намерении Украины атаковать Донбасс. Представители Берлина и Парижа призвали Россию использовать свое влияние на ЛНР и ДНР для деэскалации ситуации.
Планы украинского президента Владимира Зеленского уехать с Украины, чтобы поучаствовать в Мюнхенской конференции по безопасности, обеспокоили американское руководство, передаёт 18 февраля NBC.
Читайте подробнее: В Белом доме выразили беспокойство из-за поездки Зеленского в Мюнхен
Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение главы МИД России Сергея Лаврова провести встречу 23 февраля, при условии, что на Украине не произойдет «эскалации», сообщили в американской администрации.
Власти ЛНР сообщили о еще двух миномётных обстрелах территории республики украинской армией.
Российские власти, вероятно, стоят за кибератакой на Украине, которая произошла в начале недели, сообщила 18 февраля журналистам заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Энн Нюбергер.
Об этом: В Белом доме заявили, что считают Россию виновной в кибератаках на Украине
Евросоюз ожидает наплыв беженцев с Украины«в случае вторжения России», заявил в пятницу, 18 февраля, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас.
Разброс возможного количества беженцев он оценил очень широко — «от двадцати тысяч до более чем миллиона человек».
Переговоры глав государств G7 по вопросу Украины состоятся 24 февраля, сообщила 18 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Подробности в материале: Байден определился с датой онлайн-саммита G7 по Украине
Власти ДНР сообщили, что украинская армия нанесла миномётный удар по окраине Горловки.
Россия не хочет войны, но встанет на защиту своих граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР в случае возникновения угрозы их жизни, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Ростовской области развернут палаточный лагерь для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Его задействуют в случае необходимости перед отправкой мирных граждан Донбасса в стационарные пункты временного размещения.
Об этом: В Ростовской области развернут палаточный лагерь для беженцев из Донбасса
В центре Луганска прогремел мощный взрыв. Предположительно, взорван газопровод, сообщают местные СМИ.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидерами стран НАТО и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины, 18 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.
Об этом: Байден провел переговоры с лидерами ряда стран НАТО
Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Италии Марио Драги провести встречу, заявил Драги на пресс-конференции в пятницу, 18 февраля.Обсудить предполагается «кризис на Украине».
Подробности в материале: Премьер Италии заявил, что Путин предложил ему провести встречу
Власти ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла Докучаевск из гранатомётов.
По словам Псаки, команда по национальной безопасности рассматривает санкции как сдерживающий элемент и вводиться они будут только в случае «вторжения» России на территорию Украины.
Читайте подробнее: Псаки пояснила, при каких условиях будут введены санкции против России
В Луганске прогремел второй за последний час взрыв.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление глава организации сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Подробности в материале: Генсек ООН призвал к деэскалации ситуации на Украине
Взрыв с последующим пожаром произошёл на газопроводе в районе посёлка Малая Воргунка в черте Луганска.
Читайте подробнее: Газопровод «Дружба» загорелся после мощного взрыва в Луганске
Из ДНР уже эвакуированы около 3,4 тысячи человек, всего предполагается эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек, сообщили в МЧС республики.
Президент США Джозеф Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Украине эскалация в настоящий момент невыгодна, доказательств того, что Украина готовит атаку на Донбасс, нет, сказал Байден.
США полагают, что Россия атакует Украину в ближайшие дни, заявил американский президент Джозеф Байден. Направлять солдат на Украину США не планируют.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в нынешней ситуации не стоит лететь на конференцию по безопасности в Мюнхен, однако решение по данному вопросу Зеленский должен принять сам, заявил президент США Джозеф Байден.
Западные страны готовы ввести санкции против России, но «оставляют открытой дверь для дипломатии», заявил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Вашингтоне. Если же Россия «начнет военные действия», это будет означать ее отказ от дипломатии, добавил он.
Россия не хочется обострения военного конфликта в Донбассе, однако готова защитить российских граждан на территории Донецкой и Луганской Народных Республик в случае угрозы их жизни, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на своем канале в Telegram.
Читайте также: Володин пообещал защитить граждан России в ДНР и ЛНР
Власти ДНР сообщили о новом миномётном обстреле Докучаевска украинской армией.
Временно исполняющий главы МЧС России Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыли в Ростов-на-Дону для организации приёма граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР.
Любая «дальнейшая военная агрессия против Украины» будет иметь для России «огромные последствия и большие затраты», заявил глава Евросовета Шарль Мишель после телефонного разговора лидеров ЕС, НАТО и США.
Читайте также: Лидеры ЕС, НАТО и США пообещали России «огромные последствия» за «агрессию»
За минувшие сутки украинские военные 30 раз открывали огонь по ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным сообщил, что эвакуация граждан проходит «спокойно, без паники». Работа будет вестись в круглосуточном режиме, добавил он.
Причиной обоих взрывов в Луганске (на газопроводе и газовой АЗС) стала диверсия, заявили представители «Луганскгаза» после проведения оценки повреждений.
Власти ДНР сообщили, что украинская армия вновь обстреляла из миномётов посёлок Зайцево на окраине Горловки.
Россия в предстоящие дни якобы попытается атаковать Украину, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе брифинга 18 февраля.
По его словам, у Вашингтона «есть причины», чтобы так считать. Байден утверждает, что российские войска «выберут для атаки» украинскую столицу Киев.
Подробности в материале: Байден «предупредил» о попытке России атаковать Украину
Обстрел был зафиксирован со стороны украинских вооружённых формирований в 00:05 мск. Украинские военные выпустили по территории ДНР не менее 40 гранат.
Подробности в материале: В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Докучаевска
Руководство ОБСЕ призвало к отказу от применения силы на востоке Украины. Усилия по содействию миру, стабильности и безопасности в регионе подрывает"возрастающая враждебная и подстрекательская риторика», отметили представители организации.
Читайте также: ОБСЕ призвала воздержаться от применения силы на востоке Украины
Президент США Джо Байден в своем выступлении по ситуации вокруг Украины не сказал ни слова о мирных жителях Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем канале в Telegram.
Читайте подробнее: В МИД РФ прокомментировали заявление Байдена по Украине
В Ростовскую область из ДНР и ЛНР уже прибыли около 1100 граждан, всего предполагается принять и разместить 12 тысяч человек, сообщили в администрации региона.
Решение украинского президента Владимира Зеленского направиться в Мюнхен для участия в конференции по безопасности на фоне ситуации вокруг Украины является «не самым мудрым» шагом. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 18 января в ходе общения с журналистами.
Читайте подробнее: Байден раскритиковал Зеленского за решение поехать в Мюнхен
Украинские правоохранители не пустили наблюдателей ОБСЕ к «обстрелянному детскому саду» в Станице Луганской, следует из отчета наблюдателей.
Ранее представители ЛНР и ДНР заявили, что история с «обстрелом детского сада», которую уже упоминают в своих речах западные политики — провокация Украины: на опубликованных фотографиях видно, что стёкла в здании остались целыми, при этом на снимках не видно никакого снаряда.
В бюджет Ростовской области поступили 5 млрд рублей на выплаты гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР, сообщили в администрации региона.
Власти ДНР сообщили о третьем за ночь миномётном обстреле Докучаевска украинской армией.
Президент США Джо Байден в своем выступлении по ситуации вокруг Украины дал абсолютно противоположную картину происходящего, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий в своем канале в Telegram.
Подробности в материале: Слуцкий: Байден дал совершенно противоположную картину ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин не планирует использовать ядерное оружие, заявил глава Белого дома Джо Байден 18 февраля на пресс-конференции.
По его мнению, российский лидер не рассматривает подобную возможность даже в отдаленной перспективе.
Подробности в материале: Байден не считает, что у Путина есть план применить ядерное оружие
Власти ЛНР сообщили, что украинская армия совершила миномётный обстрел поселка Донецкий и Славяносербска.
В Россию с территории Донецкой Народной Республики (ДНР) к настоящему времени эвакуировано уже более трёх тысяч жителей. Видеозапись доклада руководителя МЧС ДНР Алексея Кострубицкого о процессе эвакуации главе ДНР Денису Пушилину в ночь на 19 февраля опубликовано в Telegram-канале главы республики.
Читайте подробнее: МЧС ДНР сообщило об эвакуации из республики уже более трёх тысяч человек
Всего на российско-украинской границе было организовано шесть автомобильных пунктов пропуска для жителей ДНР и ЛНР.
Читайте подробнее: В эвакуации жителей ДНР и ЛНР задействованы более 400 спасателей
С территории ЛНР самостоятельно выехали уже 25 тысяч человек, сообщили в МЧС республики.
Ростовская область получила из федерального бюджета 5 млрд рублей на выплаты беженцам с Донбасса, заявил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов в ходе совещания с врио министра чрезвычайных ситуации РФ Александром Чуприяном.
Подробности в материале: Ростовская область получила средства на выплаты беженцам с Донбасса
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 20 февраля провести с президентом России Владимиром Путиным телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец 19 февраля сообщает Agence France-Presse.
Читайте также: Макрон планирует 20 февраля провести переговоры с Путиным
Украинская армия продолжает обстреливать Докучаевск из миномётов, сообщили власти ДНР. В ходе четвертого за ночь обстрела было выпущено 14 мин калибром 120 мм.
В компании «Оператор ГТС Украины» уточнили, что взрывы на газопроводе в Луганске не повлияли на работу украинской газотранспортной системы.
Об этом: Взрывы на газопроводе в Луганске не повлияли на работу ГТС Украины
Тестировать на коронавирус граждан, эвакуированных из ДНР и ЛНР, будут в центрах временного размещения в Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В регион будет поставлено 2 млн тестов.
Железнодорожный транспорт будут использовать для вывоза беженцев из Донецкой Народной Республики на территорию Ростовской области. Об этом 19 февраля заявил представитель МЧС ДНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Зайцево Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.
Подробности в материале: В ДНР сообщили об обстреле поселка Зайцево украинскими боевиками
Тяжелобольных пациентов эвакуировали автомобилями скорой помощи из медучреждений Донецкой Народной Республики (ДНР) на территорию Ростовской области. В России им будет оказана вся необходимая помощь.
Читайте подробнее: В Россию эвакуировали тяжелобольных пациентов из больниц ДНР
Более 1,1 тысячи человек прошли через пограничные контрольно-пропускные пункты (КПП) из Донецкой и Луганской Народных Республик в Ростовскую область. Об этом заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов в ходе совещания с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
Подробности в материале: Через КПП из Донбасса в Ростовскую область прошли свыше тысячи человек
Железнодорожный состав для эвакуации жителей ЛНР в Россию начала готовить Луганская железная дорога (ЛЖД). Об этом 19 февраля сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на организацию.
Читайте подробнее: В ЛНР готовят поезд для эвакуации в Россию
Более ста жителей Донецкой Народной Республики, эвакуированных из ДНР, разместились в пансионате «Звезда» в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает 161.ру.
Об этом: Эвакуированных из ДНР жителей разместили в пансионате «Звезда»
Глава Роспотребнадзора уточнила, что тестировать беженцев на границе не представляется возможным. По этой причине прибывших на территорию Ростовской области будут тестировать по месту проживания.
Подробности в материале: Попова уточнила вопрос со сдачей ПЦР-тестов беженцами из ДНР и ЛНР
Пандели Майко, занимавший пост премьер-министра Албании в период Косовской войны, 18 февраля прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова о том, что в России проверяют сообщения о том, что наемники из Албании, Косово и Боснии и Герцеговины направляются в Донбасс.
Об этом: Экс-премьер Албании прокомментировал слова Лаврова об албанских боевиках
Утверждения о том, что Россия якобы планирует «напасть» на Украину, не являются блефом. Об этом 18 февраля заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.
Читайте также: Глава Пентагона оценил утверждения о планах России вторгнуться на Украину
Власти Германии повысили уровень готовности вооруженных сил страны — бундесвера — на случай обострения ситуации на Украине, сообщает пресс-служба немецкого министерства обороны.
Подробности в материале: Германия повысила готовность войск на случай обострения ситуации на Украине
Обстрел территории ЛНР украинские боевики вели с применением артиллерии и тяжёлого вооружения.
Об этом: Украинские боевики 31 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
В общей сложности 15 контрольно-пропускных пунктов действуют в Ростовской области на границе с Донбассом, 19 февраля сообщили в пресс-службе МЧС России.
Читайте подробнее: На границе Ростовской области с Донбассом действуют 15 пунктов пропуска
Перечень регионов России, готовых принять эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, поручил создать врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе совещания в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: В МЧС России поручили определить готовые к приему беженцев регионы РФ
По двум населённым пунктам на территории ДНР начиная с 03:00 мск было выпущено 34 мины из миномётов калибром 120 мм.
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли из миномётов два населённых пункта ДНР
Украинские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.
Читайте также: Украинские боевики обстреляли населенный пункт Васильевка в ДНР
Допуск туристов в Чернобыльскую зону отчуждения будет ограничен с 19 февраля на неопределенный срок. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.
Читайте также: Чернобыльскую зону запретили посещать туристам
Абхазская столица Сухум готова принять жителей городов Донецк и Луганск в связи с обострением ситуации в Донбассе, 18 февраля сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Читайте подробнее: Столица Абхазии объявила о готовности принять жителей Донецка и Луганска
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов три населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.
Читайте также: ВСУ обстреляли из минометов три населенных пункта в ЛНР
Представительство ДНР. Поступила оперативная информация о повреждениях Васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор №2, насосная станция первого подъема ЮДВ остановлена, н.п. Васильевка обесточен.
Из-за остановки Васильевской насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Подробные обстоятельства уточняются.
Заявления американских властей США о том, что Россия якобы готовит «неминуемое вторжение» на Украину, являются частью информационной кампании против РФ. Об этом заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, 19 февраля сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.
Читайте подробнее: Посол России в США назвал дезинформацией заявления о «вторжении» на Украину
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:15 — н.п. Новоселовка вторая — н.п. Васильевка (находится в Ясиноватском районе Донецкой области): выпущено 4 мины калибром 82 мм.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
04:20 — н.п. Новотроицкое — н.п. Докучаевск (Донецкая обл., Волновахский р-н): выпущено 20 мин калибром 82 мм.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
03:22 — н.п. шахта Южная — н.п. шахта Гагарина: выпущено 7 мин калибром 120 мм.
ДНР. После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
03:00 — н.п. Новогнатовка — н.п. Стыла: выпущено 15 мин калибром 120 мм.
03:02 — н.п. Новогнатовка — н.п. Стыла: выпущено 12 мин калибром 120 мм.
«Хотим, чтобы это все закончилось». Так сказали каналу «Донбасс решает» молодые мамы, которые с маленькими детьми отправились в Россию из Донецка.
Все 7 лет войны они живут на северо-западе города, на Второй площадке, которая находится в 3 километрах от позиций ВСУ. Там под обстрелами они родили детей. И вот только теперь решили уехать в безопасное место.
В ДНР заявили, что ВСУ за ночь выпустили около 50 мин разного калибра по Докучаевску. Последний обстрел велся 19 февраля после 04:20, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ВСУ подтягивают к линии соприкосновения тяжелую артиллерию. Согласно отчету спецмониторинговой миссии ОБСЕ от 18 февраля, 10 единиц 152 мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» зафиксированы возле жилого квартала поселка Хлебодаровка.
ВСУ подтягивают к линии соприкосновения тяжелую артиллерию. Согласно отчету спецмониторинговой миссии ОБСЕ от 18 февраля, 10 единиц 152 мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» зафиксированы возле жилого квартала поселка Хлебодаровка.
В Ростовской области функционируют 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом. Уточнили в российском МЧС.
Какие регионы России готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР?
Опорным принимающим регионом стала соседняя Ростовская область. На текущий момент о готовности принять людей из республик Донбасса в той или иной форме заявили уже 14 регионов:
▪️ Челябинская область
▪️ Калужская область
▪️ Владимирская область
▪️ Мурманская область
▪️ Саратовская область
▪️ Архангельская область
▪️ Кировская область
▪️ Пензенская область
▪️ Крым
▪️ г. Севастополь
▪️ Ставропольский край
▪️ Краснодарский край
▪️ Волгоградская область
▪️ Воронежская область.
Эвакуированные жители ДНР заселяются в пансионат «Звезда» под Таганрогом в Ростовской области.
Задача украинской стороны — довести до психоза мирных жителей Донбасса. Так оценивает происходящие сейчас в ДНР и ЛНР диверсии и теракты специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
По его словам, военнослужащие республик понимают это очень хорошо. «Мне страшную вещь сказал командир ополчения в ЛНР «Костер»:
"Идет психологическая война, но с применением бомб и снарядов. Мы сидим в траншеях, а через нас перелетает в дома — это делается для того, чтобы мирные жители знали, что страдают из-за армии, республик вообще», — процитировал журналист каналу «Донбасс решает» бойца НМ ЛНР.
Жителей Ясиноватой будут вывозить по железной дороге. Об этом сообщил глава горадминистрации Дмитрий Шевченко.
«В 8:00 и 15:33 ж/д транспорт (20 вагонов) со станции Ясиноватая, В 11:00 и 18:00 по 4 автобуса», — говорится в сообщении.
Посол России в США ответил авторам вброса об эвакуации жителей Донбасса. По словам Анатолия Антонова, в Вашингтоне готовность России принять беженцев из Донбасса воспринимают как элемент пропаганды, которая должна оправдать «вторжение» на Украину.
«Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками», — заявил он.
Власти запросят помощь РЖД для эвакуации жителей Донбасса в случае ухудшения ситуации в зоне конфликта. Об этом 19 февраля в ходе совещания в Ростове-на-Дону заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
По его словам, помощь понадобится, если большие массы людей из Донбасса придется перевозить в Краснодарский и Ставропольский край «при плохом сценарии развития ситуации».
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн США должны признать, что обещали не расширять НАТО. Найденный в британских архивах документ 1991 года, в котором западные дипломаты говорят о неприемлемости расширения НАТО на восток и соответствующих обещаниях Советскому Союзу, выглядит как «решающее доказательство», которое США обязаны признать, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн:
«Если спросите меня, то никаких дополнительных доказательств не требуется. Если (госсекретарь Энтони) Блинкен не говорит правды по поводу известных, задокументированных фактов, ему ни в чем нельзя доверять».
Глава МЧС Луганской Народной Республики Евгений Кацавалов заявил, что республику покинули уже около 25 тысяч человек.
«Границу на своих личных машинах из ЛНР пересекли 25 тысяч человек». Руководитель луганского МЧС сообщил, что в ближайшее время из республики уедут еще порядка 10 тысяч жителей.
«Сейчас формируется организованная колонна для эвакуации 10 тысяч человек», — сказал Евгений Кацавалов.
Если начнется война, именно Европа станет ареной военных действий, хотят ли этого жители, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин обратился к депутатам стран Европы
На южном фланге фронта в Донбассе украинские военные выпустили по жителям Донбасса 65 мин калибром 120 мм менее чем за час. Обстрелам c 5:20 до 6:15 утра подверглись Красный Октябрь, Староласпа, Докучаевск, Безыменное, Веселое.
Сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Чудовищно». В Совфеде прокомментировали слова Байдена о Донбассе. Президент США обвинил ДНР и ЛНР в провокациях, а Россию в подготовке «вторжения» на Украину.
«Это — прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно», — заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Напомним, в республиках Донбасса объявили массовую эвакуацию из-за угрозы наступления украинской армии. О готовности принять беженцев с Донбасса заявили 14 регионов России.
США считают, что Россия виновата в недавней масштабной кибератаке на украинские банки. Об этом заявили в Белом доме. В посольстве РФ в Вашингтоне опровергли эту информацию. В диппредставительстве заявили, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на Украину.
На станции Пантелеймоновка под Горловкой в результате обстрела ВСУ поврежден один из путей и контактная сеть, сообщает ДАН.
Вашингтон пытается оказать давление на Москву и обесценить предложения по гарантиям безопасности, утверждая об ответственности РФ за эскалацию на Украине. Об этом отмечается в сообщении на странице посольства РФ в Вашингтоне в Facebook.
Читайте также: Посол РФ Антонов заявил о попытках США оказать давление на Москву
В населённом пункте Васильевка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела украинскими боевиками была повреждена насосная станция, сам населённый пункт обесточен.
Подробности в материале: В ДНР заявили о повреждении при обстреле ВСУ насосной станции в Васильевке
Глава ЛНР призвал мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики.
«Всё, что нужно сделать Киеву, — сесть за стол переговоров с представителями Донбасса». Путин — о том, как завершить внутриукраинский конфликт:
«Залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряжённостей вокруг этой страны — выполнение минских договорённостей.
И чем раньше это произойдёт, тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем обострение в Донбассе».
Утро в городах Донбасса началось с подачи автобусов в установленные заранее места для эвакуации жителей в Ростовскую область.
Корреспондент канала «Донбасс решает» передает с Крытого рынка в центре Донецка: автобусы готовы, сбор и посадка граждан идет организованно, без паники и суеты.
Миссия Международного комитета Красного Креста продолжит работу в ДНР и ЛНР. Принятое властями республик решение об эвакуации части населения никак не скажется на формате деятельности этой организации в Донбассе.
Во всяком случае, на данном этапе. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал наш источник в Красном Кресте.
Ростовская область получила из федерального бюджета 5 млрд руб. на помощь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
«Они доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 тыс. на выплаты гражданам. В субботу мы сможем при регистрации начинать выплаты по этом порядку этих денежных средств».
На фоне истерии вокруг вторжения России на Украину стало известно, сколько украинцев уехали за границу в даты, о которых писали западные СМИ.
За три дня — 14, 15 и 16 февраля — с Украины уехали 135 тыс. граждан. В прошлом году в этот же период страну покинули 70 тыс. человек.
Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда беженцев из ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин поручил помочь беженцам Донбасса и выплатить им по 10 тыс. рублей
Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности. Речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлен глава МЧС России — губернатор региона Денис Паслер.
В результате обстрела ДНР поврежден водовод, без воды могут остаться тысячи человек — власти.
На утренних рейсах отправляются в эвакуацию жители центрального Ворошиловского района Донецка. Едут в Ростовскую область с домашними животными.
«Не с кем их оставлять», — рассказали они каналу «Донбасс решает».
В Дебальцево идет отправка людей в эвакуацию железнодорожным транспортом. Составы по 10 вагонов в 8:13 и в 14:05. Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил глава местной администрации Игорь Захаревич.
Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, прокомментировал слова президента США Джо Байдена о нарушении прекращения огня ДНР и ЛНР. Об этом он написал в Facebook.
Подробности в материале: Сенатор Косачев: Байден поощряет силовую операцию со стороны Украины
Более 6,5 тыс. человек уже эвакуированы из ДНР, из них почти 2,5 тыс. дети — МЧС.
Утром 19 февраля зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Цитата канала @DNR_SCKK.
В качестве причины взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Луганска сегодня ночью названа диверсия.
Миссия ОБСЕ зафиксировала десять 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» украинской армии вблизи жилого квартала села Хлебодаровка на подконтрольной Киеву территории. Это всего в 34 км от линии соприкосновения. Дальность стрельбы этой гаубицы порядка 30 км, в зависимости от типа снаряда, что позволяет ВСУ за считаные минуты подтягивать их и обстреливать ДНР.
Размещение этих гаубиц возле жилых домов не даёт возможности ополченцам ударить по ним.
Цитата канала svarschiki.
ДНР. На пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск завершено развертывание пунктов жизнеобеспечения для эвакуированного населения.
Помимо горячего питания, гражданам также предлагается психологическая и медицинская помощь.
Представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили об обстрелах со стороны ВСУ.
По состоянию на утро 19 февраля из ДНР в Россию эвакуировано 6 тысяч 603 человека, из них 2 тысячи 436 детей.
МЧС ДНР.
ДНР. Украинские военные ведут целенаправленный обстрел объектов гражданской инфраструктуры, включая системы водоснабжения.
На фоне возможного «вторжения» РФ на Украину стало известно, сколько украинцев уехали за границу в даты, о которых в контексте начала «войны» писали западные СМИ. Об этом в Facebook сообщила Марьяна Олеськив — председатель Госагентства развития туризма.
Читайте также: На Украине назвали число граждан, перед «войной» выехавших за рубеж
Из Донецкой Народной Республики к 6:30 19 февраля по московскому времени в Россию эвакуированы 6603 человека. Об этом сегодня сообщает МЧС ДНР.
Читайте подробнее: Из ДНР эвакуировали уже 6,6 тысячи человек
Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону. Он потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учётом зимнего времени. В случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь.
Александр Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей.
Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники.
МЧС РФ.
Ростовской области из федерального бюджета выделили 5 млрд рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
Об этом: Ростовской области выделили 5 млрд рублей для беженцев из Донбасса
ДНР. Поток дончан, желающих уехать во временную эвакуацию, растет. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала ответственная за эвакуацию по Ворошиловскому району Донецка Анна.
«В каждом районе — свои пункты сбора. Люди звонят, мы с ними определяемся с местом отправки, напоминаем еще раз, что надо брать с собой», — рассказала она.
Председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених — о деятельности посла Украины в ФРГ Мельника:
В Национальном архиве Великобритании найден документ 1991 г., в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток, пишет Spiegel.
Читайте также: В Британии найден документ о неприемлемости расширения НАТО на восток
НАТО повысило боеготовность военнослужащих — из-за «кризиса с РФ» и опасений по поводу возможного обострения на границе с Украиной, передает DPA со ссылкой на близкий к альянсу источник.
Подробности в материале: DPA: НАТО повысило боеготовность солдат из-за «кризиса с РФ»
Антонов отреагировал на заявление Вашингтона о том, что эвакуация жителей ДНР и ЛНР — предлог для наступления на Украину. Дипломат назвал это «очередным витком американской дезинформации» и предложил авторам таких заявлений лично посетить Донбасс, чтобы узнать о трагических последствиях военной помощи, которую США и их союзники оказывают Украине.
Читайте также: Посол РФ посоветовал авторам вбросов лично посетить Донбасс
В Ростовской области развернули городки жизнеобеспечения для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.
Подробности в материале: Ростовские спасатели развернули городки жизнеобеспечения для беженцев
«Дети поуезжали. Остались только соседка сверху и мы с женой». Рассказывает каналу «Донбасс решает» в пункте эвакуации в центре Донецка водитель Владимир, живущий рядом с поселком шахты «Трудовская» на обстреливаемой окраине Донецка.
«Автобус под боком. Я говорю — соберите все и, если что — уезжаем», — говорит дончанин.
По его словам, сегодня ВСУ всю ночь обстреливали его поселок.
Паники и пустых полок в магазинах Донецка нет. «Люди делают покупки в обычном темпе. На полках полно продуктов, скоро привезут свежий хлеб. Менеджеры магазина говорят, что поставщики будут возить продукты без перебоя. А вот к банкомату уже к 9.00 небольшая очередь», — сообщает корреспондент канала «Донбасс решает».
Артиллерия ВСУ выпустила по селу на юге ДНР 16 крупнокалиберных снарядов. По сообщению представительства ДНР в СЦКК, по селу Саханка велся огонь из орудий калибром 122 мм.
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.
ДНР 19 февраля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Цитата канала DNR_SCKK.
Из-за обстрелов жители 40 поселков по обе стороны линии фронта могут остаться без воды. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В результате обстрела со стороны ВСУ повреждение получила электроподстанция, которая питала насосную станцию Южно-Донбасского водовода. Это, в свою очередь, ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций, в том числе и на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин:
— Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей.
Народный Совет ДНР утвердил Указ главы ДНР об общей мобилизации.
ВСУ обстреляли н. п. Саханка в ДНР из артиллерии, выпустили 16 снарядов калибром 122 мм (запрещены Минскими соглашениями). Об этом 19 февраля сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли населенный пункт Саханка из артиллерии
Крупнейшие компании Якутии готовы принять беженцев из Донбасса. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Всего в регионе планируют разместить 1,5 тысячи человек.
Помочь эвакуируемым, в том числе и с трудоустройством, готовы «Алроса», «Эльгауголь» и «Колмар».
"Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу», — сказал Николаев.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию в республике. Об этом он заявил в специальном видеообращении, распространённом властями ДНР сегодня, 19 февраля.
Читайте также: Пушилин объявил в ДНР всеобщую мобилизацию
Джо Байден — президент США — раскритиковал намерение президента Украины Владимира Зеленского посетить на этой неделе Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Подробности в материале: Байден назвал не самым мудрым выбором решение Зеленского посетить Мюнхен
Около половины российских войск у границ Украины переместились на позицию для атаки, сообщил источник Associated Press.
Другие собеседники агентства отметили, что перемещение происходит около недели и это не обязательно значит, что президент Владимир Путин решил начать вторжение.
Парламент ДНР собрался на чрезвычайное пленарное заседание.
В Ростовской области за ночь подготовили 6 составов по 10 вагонов для эвакуации жителей ДНР и ЛНР.
Обстрелы пяти населенных пунктов ДНР зафиксированы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), передает 19 февраля представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации).
19 февраля в районе 8:30 по местному времени ВСУ обстреляли населенные пункты Новоласпа, Коммунаровка и Горловка, выпущено более 50 мин калибром 82 мм.
Представительство ДНР в СЦКК.
В Ясиноватой началась канонада.
В Башкирии создан оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР.
Психологи МЧС России привлекаются для работы с эвакуированными из ДНР и ЛНР.
Ллойд Остин — министр обороны США — заявил, что Россия стянула к границам Украины комбинацию сил и средств, необходимых для «успешного вторжения», и отметил, что не считает данную перспективу «блефом».
Читайте также: Шеф Пентагона не считает блефом возможность «нападения» РФ на Украину
Поступила оперативная информация о повреждениях трех жилых домов в н.п. Зайцево (южное) в результате нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ. Информация проверяется.
За сутки ВСУ обрушили на ДНР 600 снарядов и мин. Более 400 из них — это снаряды и мины калибром 82−122 мм, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
На границе с Ростовской областью к полудню ожидают прибытия 25 тыс. мирных жителей, эвакуированных из ЛНР, заявил Водолацкий.
Готовя наступление, Украина обесточивает Донбасс, чтобы расчистить его от мирных жителей. К такому выводу пришел корреспондент «Комсомольской правды», заслуженный журналист ДНР Дмитрий Стешин после посещения разгромленной ВСУ подстанции под Горловкой.
«Целенаправленное попадание в силовой трансформатор — это задача вырубить инфраструктуру в Донбассе», — рассказал он каналу «Донбасс решает».
И как будто в подтверждение его слов, ВСУ разгромили в ночь на 19 февраля электрокоммуникации в Пантелеймоновке, что под Горловкой.
Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированное на утро 19 февраля не состоится. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Напомним, что накануне, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации граждан республики в Россию в связи с угрозой нападения со стороны Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не намерен вести переговоры с Донбассом.
Читайте также: Заседание Контактной группы по Украине вновь не состоится — СМИ
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что из-за обстрелов ВСУ создана угроза водоснабжению 40 населенных пунктов.
Подробности в материале: В ДНР сообщили об угрозе водоснабжению из-за обстрелов ВСУ
С момента объявления эвакуации граждан ДНР и ЛНР в России уже более 30 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают власти Донецкой и Луганской Народных Республик.
МЧС ДНР сообщило, что в Россию эвакуированы уже 6,5 тысячи человек. Власти ЛНР заявили, что республики покинули 25 тысяч человек.
Читайте подробнее: Более 30 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию
5 автобусов эвакуируют в Россию 120 жителей из пяти населенных пунктов Славяносербского района ЛНР. Об этом сообщает со ссылкой на райадминистрацию ЛИЦ.
В администрации Перевальского района рассказали, что ориентировочно на 13:00 запланирована эвакуация учащихся Перевальской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.
Больше ста мин прилетели по ДНР за полчаса. Обстрелы возобновились по всей линии фронта. Пишет военкор Медведев.
Указ о мобилизации объявлен главой только сейчас, но ещё 18 февраля немало дончан пришли в военкоматы, изъявив желание защищать свою родину. Об этом каналу «Донбасс решает» сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердчевский.
Саратовская область готова принять беженцев Донбасса. Об этом 19 февраля в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Бусаргин:
«Сегодня утром провел совещание по вопросу размещения беженцев из ЛНР и ДНР на территории Саратовской области. Министру труда и социального развития поручено подготовить подведомственные учреждения под размещение граждан. Составляются списки организаций, где будет обеспечено временное проживание людей.
Образовательные учреждения будут подготовлены для обучения прибывших детей. В случае необходимости будут оказаны услуги и в медучреждениях».
Facebook заблокировал на 24 часа страницу администрации города Горловки.
«Причиной блокировки стала публикация о начале эвакуации жителей Горловки в РФ в связи с угрозой начала боевых действий со стороны украинских вооружённых сил», — сообщил глава администрации Приходько.
Вслед за Пушилиным указ о всеобщей мобилизации подписал глава ЛНР Пасечник.
В Ростовской области вводится режим ЧС. Это связано с приёмом беженцев из Донбасса, сообщил губернатор.
В Ростовской области организуют тестирование на коронавирус и вакцинацию от COVID-19 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 19 февраля.
Об этом: В Ростовской области организуют тестирование и вакцинацию беженцев из ЛДНР
В Башкирии создан оперативный штаб по эвакуации, который возглавляет заместитель премьер-министра правительства республики Максим Забелин.
Глава Башкирии: «Жители Луганской и Донецкой Республик — родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике».
Перечисление по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области может начаться уже в субботу — минтруда региона.
Эвакуация в ДНР будет продолжаться весь день. Автобусы уезжают по мере заполнения. В основном это жители прифронтовых районов. Об этом каналу «Донбасс решает» сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердчевский.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сегодня, 19 февраля, подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.
Читайте также: В ЛНР объявлена всеобщая мобилизация
РФ в предстоящие дни якобы попытается «атаковать» Украину, заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга. Доказательств таких намерений РФ он не привел.
Читайте подробнее: Байден: в США считают, что РФ нападёт на Украину в ближайшие дни
В Ростовской области с 10:00 мск объявили режим ЧС из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 19 февраля.
Подробности в материале: Ростовский губернатор объявил режим ЧС из-за ситуации в Донбассе
Представитель Киева в СЦКК отказывается реагировать на озабоченности ДНР и принимать меры по оперативному прекращению огня со стороны ВСУ. Об этом 19 февраля заявил Эдуард Басурин — представитель Народной милиции ДНР.
Подробности в материале: Басурин: Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня
В Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 19 февраля.
Сегодня состоялось оперативное совещание руководства области с временно исполняющим обязанности главы МЧС России Александром Чуприяном. На совещании глава Ростовской области Голубев заявил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.
Подробности в материале: Режим ЧС в Ростовской области введён из-за беженцев из Донбасса
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поддержал решение донского губернатора Василия Голубева ввести в Ростовской области режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 19 февраля.
Об этом: Глава МЧС России поддержал решение ввести в Ростовской области режим ЧС
На 20 февраля у президента РФ Владимира Путина запланирован телефонный разговор с коллегой Эммануэлем Макроном (Франция).
Подробности в материале: В Кремле анонсировали разговор Путина и Макрона
Штаб для оказания помощи жителям ЛНР и ДНР развернули в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщил глава региона Радий Хабиров.
Читайте также: Башкирия готова принять жителей ДНР и ЛНР
Все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в РФ — Погрануправление ФСБ.
В Ростовской области развернут 13 тыс. мест для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 19 февраля.
Читайте также: В Ростовской области развернули 13 тыс. мест для беженцев из Донбасса
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запретил выезд за пределы республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают местные СМИ. Аналогичный запрет был объявлен и в Донецкой Народной Республике.
Вечером 18 февраля власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации гражданского населения в Россию. Прежде всего вывозятся старики, женщины и дети.
Сегодня было объявлено о всеобщей мобилизации в ДНР и ЛНР. По данным местных СМИ, в населенных пунктах ДНР и ЛНР развешены объявления о том, что мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещен выезд с территории республик.
Читайте также: Из Донбасса запрещён выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет
Беженцев из Донбасса могут направить в семь регионов России — замглавы МЧС.
Шесть жилых домов повреждены в результате утренних обстрелов со стороны украинских войск в Новоазовском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Олег Моргун.
Донбасс. 84-летний пенсионер получил контузию во время обстрела Коминтерново. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
МЧС поддержало режим ЧС в Ростовской области из-за наплыва беженцев из ДНР и ЛНР. «Это облегчает принятие юридических решений. Считаю это правильным», — сказал врио главы ведомства Александр Чуприян.
Соцсеть Facebook временно заблокировала аккаунт администрации донецкой Горловки из-за публикаций о начале эвакуации жителей города в РФ, сообщается на странице администрации города во «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Facebook заблокировал страницу донецкой Горловки
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— А американский дрон продолжает сегодня наяривать над центром Украины, изучая будущую «линию фронта». При этом, я смотрю, чуть изменил маршрут. Теперь летает южнее Киева и изучает Винницу. То есть в США поверили британскому Минобороны о том, что русские захватят Киев и пойдут дальше Умани?
Украинский военнослужащий погиб в субботу утром в результате ответных ударов сил ЛНР и ДНР в зоне боевых действий в Донбассе. В штабе ООС также сообщили о 19 фактах нарушений режима прекращения огня сопредельной стороной 19 февраля.
В ДНР, в свою очередь, сообщают, что подразделения ВСУ только за последние сутки выпустили по территории самопровозглашённой республики более 600 снарядов.
Цитата канала «Военный обозреватель».
В Тарасовском районе Ростовской области, предположительно, взорвался снаряд. Инцидент случился утром 19 февраля в километре от российско-украинской границы.
Читайте подробнее: На границе Ростовской области с Донбассом произошёл взрыв
Инфографика размещения военной техники ВСУ на линии соприкосновения, зафиксированного наблюдателями ОБСЕ. Особо отметим появление в зоне боевых действий 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б».
Цитата канала «Военный обозреватель».
ТАСС сообщает, что украинский снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от государственной границы.
По сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК за прошедшие сутки, 18 февраля вооружённые формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня 94 раза.
МИД ЛНР.
РФ не собирается нападать на Украину — это противоречит ее цели по прекращению расширения НАТО на восток, рассказал в интервью немецкой Handelsblatt председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.
Читайте также: Handelsblatt: «нападение» на Украину противоречит планам РФ
МИД ЛНР: Украина продолжает бесцеремонно нарушать все подписанные ранее договоренности. Массированные обстрелы со стороны ВФУ с применением тяжелых вооружений, прямо запрещенных минскими договоренностями, привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов на территории Республик.
По территории ЛНР:
💥 Кряковка — Пришиб:
▫️миномет 120мм (11 мин).
💥 Причепиловка — Желобок:
▫️миномет 120мм —3 раза (32 мины).
💥 Станица Луганская — Зеленая Роща:
▫️миномет 120мм (9 мин).
💥 Светлодарск — Молочный:
▫️миномет 82мм (4 мины).
💥 Станица Луганская — Веселенькое:
▫️СПГ-9 (3 выстрела).
💥 Луганское — Калиновка:
▫️миномет 120мм (10 мин);
▫️АГС-17 (29 выстрелов);
▫️крупнокалиберный пулемет — 2 раза;
▫️стрелковое оружие.
💥 Луганское — Санжаровка:
▫️миномет 120мм — 2 раза (15 мин).
💥 Троицкое — Калиново:
▫️миномет 120мм (5 мин).
💥 Новотошковское — Голубовское:
▫️РПГ-7 (3 выстрела).
💥 Крымское — Сокольники:
▫️РПГ-7 (2 выстрела);
▫️крупнокалиберный пулемет.
💥 Геевка — Раевка:
▫️артиллерийское орудие 122мм (7 снарядов).
💥 Счастье — Веселая Гора:
▫️артиллерийское орудие 122мм (10 снарядов).
💥 Артема — Обозное:
▫️миномет 120мм (3 мины).
💥 Золотое-4 — Золотое-5:
▫️миномет 82мм — 2 раза (17 мин);
▫️СПГ-9 — 2 раза (12 выстрелов).
💥 Мироновский — Санжаровка:
▫️артиллерийское орудие 122мм (13 снарядов).
💥 Светлодарск — Калиновка:
▫️артиллерийское орудие 122мм (15 снарядов);
▫️СПГ-9 (5 выстрелов);
▫️АГС-17 (6 выстрелов).
💥 Кондрашевская Новая — Зеленая Роща:
▫️СПГ-9 (7 выстрелов).
💥 Крымское — Донецкий:
▫️артиллерийское орудие 122мм (15 снарядов).
💥 Золотое — Золотое-5:
▫️миномет 82мм (7 мин).
💥 Новотошковское — Донецкий:
▫️миномет 82мм (12 мин);
▫️миномет 120мм (15 мин).
💥 Трехизбенка — Славяносербск:
▫️миномет 120мм (9 мин).
По территории ДНР:
💥 Горловское направление:
▫️ танк 125 мм (4 снаряда);
▫️ миномет 120 мм — 10 раз (107 мин);
▫️ миномет 82 мм — 2 раза (33 мины);
▫️ СПГ/РПГ — 3 раза (27 гранат);
▫️ АГС — 2 раза (54 гранаты);
▫️ стрелковое оружие — 1 раз.
💥 Донецкое направление:
▫️ миномет 120 мм — 3 раза (22 мины);
▫️ миномет 82 мм — 2 раза (5 мин);
▫️ СПГ/РПГ — 2 раза (17 гранат);
▫️ АГС — 3 раза (33 гранаты).
💥 Мариупольское направление:
▫️ артиллерия 122 мм — 4 раза (32 снаряда);
▫️ ПТРК — 1 раз (1 ракета);
▫️ миномет 120 мм — 14 раз (189 мин);
▫️ миномет 82 мм — 5 раз (62 мины);
▫️ БМП — 1 раз (10 выстрелов);
▫️ СПГ/РПГ — 2 раза (11 гранат);
▫️ АГС — 2 раза (60 гранат);
▫️ крупнокалиберные пулеметы — 1 раз.
Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Зайцево (южное), Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7, пос. ш-ты им. Изотова, Широкая Балка), Доломитное, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Петровское, Новоласпа, Набережное, Докучаевск, Дзержинское, Белая Каменка, Николаевка, Сосновское, Октябрь, Стыла, Коминтерново, Новомарьевка, Григоровка, Коммунаровка, Саханка.
Жители Дебальцево с детьми и стариками садятся в автобусы, которые отвезут их в пункты временного размещения в Ростовской области. Эвакуация продолжается.
Выплаты эвакуируемым из самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут перечислять на счета в банках РФ, сообщила министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева.
«Выплата, по информации управления федерального казначейства по Ростовской области, может быть только в безналичной форме. И в этой связи Юго-Западное отделение Сбербанка предлагает следующую схему: гражданин обращается в отделение Сбербанка для открытия лицевого счета. Причем ему будет оказано социальное сопровождение», — сказала Елисеева.
Снаряд, который, предположительно, был выпущен украинскими военными, разорвался в 300 м от жилых домов в станице Митякинская Ростовской области сегодня рано утром. Никто не пострадал.
Утром 19 февраля порядка 200 человек выехали из Ясиноватой на ЖД. В обед готовятся автобусы, люди покидают родные дома, но надеются вернуться.
Россия закрыла выезд на территорию ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в погрануправлении УФСБ РФ по Ростовской области.
Подробности в материале: Россия закрыла въезд в ЛНР и ДНР
Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов РФ. Об этом 19 февраля заявил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.
Читайте подробнее: Семь регионов РФ готовы принять беженцев из Донбасса
Ситуация на линии фронта в Донбассе — критическая. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сегодня, 19 февраля.
«Ситуация на линии соприкосновения остается критической. Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики», — сказал Басурин.
Подробности в материале: Ситуация на фронте в Донбассе критическая — Басурин
Журналисты, снимавшие 19 февраля повреждения Васильевской насосной станции, попали под обстрел ВСУ. По словам военного корреспондента Дмитрия Астраханя, «тяжелые пулеметы и еще что-то тяжелое по звуку». «Работало совсем рядом с нами», — рассказал он каналу «Донбасс решает».
Общественная организация «Союз казаков-воинов России и зарубежья» организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин 19 февраля.
Читайте также: Казаки организовали сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса
Подмосковье готово принять беженцев из Донбасса. Об этом заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. Разместить эвакуируемых готовы в Курской, Белгородской, Орловской и Брянской областях.
Ждут донбассовцев и в других регионах, в том числе в Якутии.
Крупнокалиберный снаряд украинских военных разорвался прямо рядом с магазином в поселке шахты «Трудовская». От взрыва в ближайших домах вылетели все окна. Сообщает волонтер Андрей Лысенко.
Из республик Донбасса в Россию выехали 10 356 человек. В том числе 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины, 23 иностранца. Эти данные появились к 10:00, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены», — заверили власти региона.
Украинские артиллеристы прицельно бьют по электроподстанциям и котельным. Об этом каналу «Донбасс решает» сказал глава Верхнеторецкой поселковой администрации Сергей Павлов.
В селе Красный Партизан серьезных бомбоубежищ нет, но есть укрытия, которые могут спасти от стрелкового оружия и осколков.
«Накануне проведена ревизия этих укрытий, население предупреждено и знает, что делать в случае обстрела», — рассказал собеседник канала.
Разведка ДНР засекла передвижение танков, САУ и гаубиц ВСУ. Сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В Ростовской области развернут палаточный лагерь для беженцев с Донбасса.
В ДНР фиксируют попытки диверсионной деятельности ВСУ, в том числе раздачу специальных листовок, с целью посеять страх и панику среди мирных жителей — Народная милиция.
Российскую границу уже пересекли свыше 10,3 тыс. человек, в их числе более 4,5 тыс. граждан России, свыше 5,8 тыс. граждан Украины, 23 гражданина других государств — источник в правоохранительных органах.
В связи с обстановкой во всех школах, техникумах и вузах ДНР приостановлена учебная деятельность.
На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов. УНМ ДНР.
Разведка ДНР обнаружила передвижение танков, гаубиц, САУ украинских силовиков, сообщил Эдуард Басурин — официальный представитель Народной милиции ДНР.
Подробности в материале: Разведка ДНР обнаружила передвижение танков и гаубиц ВСУ
В Федерации профсоюзов рассказали о наличии работы в России для донбасских беженцев. В интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель ФНПР Михаил Шмаков рассказал, что для беженцев найдётся занятие. Он добавил, что жители Донбасса нуждаются в помощи, так как они «живут под обстрелами».
«У нас работы много в регионах. Это только надо организовывать, не просто на самотёк пускать. Поскольку в основном это женщины, дети и люди старшего возраста, речь идёт не о работе. Речь идёт о том, чтобы им выплачивать какие-то пособия. Насколько я видел, сейчас им по десять тысяч рублей на каждого человека, который оттуда эвакуирован из зоны боевых действий. Это не такие большие деньги».
ТikTok разблокировал аккаунт РИА Новости и восстановил видеообращение главы ДНР Пушилина. Это произошло после вмешательства Роскомнадзора. В ночь на 18 февраля соцсеть заблокировала профиль агентства и удалила ролик с заявлением Пушилина о временной эвакуации жителей в Ростовскую область.
На тот момент его посмотрели более 1,2 млн пользователей.
В Ростовской области изолируют беженцев из Донбасса, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 19 февраля.
Читайте также: В Ростовской области изолируют беженцев из Донбасса с COVID-19
Заявление Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения:
— Уважаемые жители Луганской Народной Республики! В последние несколько дней обстановка на линии фронта существенно обострилась. Противник варварски и цинично обстреливает нашу территорию и продолжает наращивать свой военный потенциал вдоль всей линии соприкосновения.
В такое неспокойное для всего Донбасса время мною уже были отданы соответствующие поручения об организации эвакуации жителей республики на территорию Российской Федерации. Народная милиция ЛНР, правоохранительные органы переведены на усиленный режим службы. Наша общая задача и главная цель — любой ценой защитить родную землю и не допустить массовой гибели мирного населения, как это было в 2014 году.
Дорогие соотечественники! В тяжелой, тревожной для Луганской Народной Республики ситуации я объявляю общую мобилизацию граждан мужского пола возрастом от 18 до 55 лет.
Призываю всех земляков, находящихся в запасе и способных держать в руках оружие, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества, выполнив конституционный долг для нашей Родины!
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Мюнхен планирует встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, вице-президентом США Камалой Харрис. Он намерен попросить их о военной и финансовой поддержке, передает пресс-служба офиса Зеленского.
Читайте подробнее: Зеленский в Мюнхене планирует попросить о военной и финансовой поддержке
В результате обстрела со стороны ВФУ пятого подъёма Южнодонбасского водопровода, на объекте повреждены радиаторы, разбиты вводы, вытекло масло на ТР-1, а также произошло возгорание одного из трансформаторов.
Во время фиксации последствий НРПО оперативной группой Представительства ДНР в СЦКК в направлении ЮДВ вновь был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов со стороны ВФУ.
Спасательный центр МЧС ДНР завершил развертывание пункта жизнеобеспечения на КПП «Успенка». Корреспондент канала «Донбасс решает» убедился, что в модулях создан комфорт для отдыха эвакуируемых и полноценного питания в палатках, отведенных под столовые.
Все эвакуированные жители будут также организованно доставлены домой после урегулирования ситуации — глава ДНР Денис Пушилин.
Около 2,3 млн тест-систем на выявление коронавирусной инфекции в ближайшее время поставят в Ростовскую область, куда прибывают беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик — Роспотребнадзор.
Власти Ростовской области опираются на опыт приёма беженцев из Донбасса в 2014 году. Об этом 19 февраля сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Подробности в материале: Голубев: «Ростовские власти опираются на опыт приёма беженцев в 2014 году»
Уже 26 регионов России дали согласие на приём беженцев из Донбасса — врио главы МЧС РФ Чуприян.
На территории российской станицы Митякинская в Ростовской области разорвался снаряд, прилетевший с украинской территории. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают местные СМИ.
По имеющимся данным, снаряд разорвался на территории станицы Митякинская всего в 300 метрах от жилого дома. Место разрыва находится всего в одном километре от границы.
Читайте подробнее: На территории Ростовской области вблизи границы разорвался снаряд
Иркутская область. Мэр Саянска Олег Боровский предложил жителям ДНР и ЛНР переехать в свой город. Он отметил, что ранее туда уже перебрались более 20 семей с юго-востока Украины.
Сейчас в городе есть больше тысячи вакансий рабочих специальностей, требуются врачи и педагоги, которым могут предоставить служебное жильё с правом последующей приватизации. Также в Саянске «приемлемые» цены на жильё: двухкомнатную квартиру можно приобрести за 2,8 миллиона, трёхкомнатную — за 4,5 миллиона, коттедж — от 8 миллионов.
«Сибиряки работящие и дружелюбные люди, вы найдёте у нас всё, что нужно для спокойной жизни», — написал Олег Боровский.
Власти Оренбургской области готовы принять и разместить жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Такое решение принял губернатор региона Денис Паслер, сообщили журналистам в облправительстве.
Читайте подробнее: Оренбуржье готово принять жителей Донецкой и Луганской Народных Республик
В связи с распространением в СМИ информации оякобы выходе республик Донбасса из Минского переговорного процесса министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет:
Указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности.
ЛНР, как и ДНР, были готовы к участию во внеочередных заседаниях Контактной группы и официально подтвердили такую готовность письмами, направленными в адрес координатора Контактной группы господина Микко Киннунена.
Единственным поставленным нами условием было, что такие внеочередные заседания должны иметь конкретный практический результат, достигнутый на основе совместных договоренностей. В этой связи мы были согласны на внеочередные заседания, если украинская сторона пришлёт свои конкретные предложения по возможным итоговым решениям, а также письменно подтвердит готовность работать и над нашими предложениями по обеспечению соблюдения Мер по усилению перемирия и оперативному предотвращению нарушений, которые уже давно находятся на столе переговоров.
В Ростовской области, по данным на утро 19 февраля, временный приют нашли 1692 жителя Донбасса. Организован транспорт. Такие данные привёл донской губернатор Василий Голубев.
Читайте подробнее: В Ростовской области разместили 1692 жителя Донбасса
Перечисление выплат по 10 тыс. рублей беженцам из ДНР и ЛНР может начаться 19 февраля, заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева.
Об этом: Беженцы из ДНР и ЛНР могут получить по 10 тыс. рублей 19 февраля
В восьми пунктах временного размещения Ростовской области, развёрнутых для беженцев из Донбасса, организована работа медицинских постов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 19 февраля.
Подробности в материале: В Ростовской области организовали медицинские посты
Учебный процесс во всех образовательных организациях на территории ДНР приостановлен в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом 19 февраля говорится в приказе минобразования ДНР.
Правительство Ростовской области, а также ведомства и службы, задействованные в приёме и размещении мирных жителей Донбасса, переведены на круглосуточный режим работы. Об этом 19 февраля сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте также: Правительство Ростовской области перевели на круглосуточный режим работы
Эдуард Басурин — официальный представитель Народной милиции ДНР — заявил, что взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции является диверсией «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Подробности в материале: Басурин назвал виновных во взрыве Васильевской насосной станции
Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая принимает эвакуированных жителей с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.
В составе груза — около 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.
Подробности в материале: Нижний Новгород направит 40 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса
Украинские вооруженные формирования стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы для нанесения массированного удара. Об этом сегодня, 19 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Напомним, что ситуация в Донбассе в очередной раз обострилась после того, как власти Украины сосредоточили значительные ударные силы на фронте. Конфигурация этих сил указывает, что Киев намерен наступать.
Читайте подробнее: Басурин: ВСУ сосредотачивают артсистемы на Горловском направлении
Жителям Донбасса, пересекающим границу с Россией, на КПП «Успенка» оказывается всяческая помощь. Корреспондент канала «Донбасс решает» стал свидетелем того, как сотрудники МСЧ ДНР помогают переносить вещи женщинам и пассажирам с детьми, отправляющимся во временную эвакуацию.
Режим ЧС в Ростовской области позволит расконсервировать технику и недвижимость для помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Городской транспорт в Донецке остановлен. Технику бросят на эвакуацию граждан. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Украинские неонацисты из организации «Фрайкор» объявили сбор средств для добровольцев, настроенных ехать в Донбасс воевать, как они полагают, с Россией.
Перечень того, что они хотят получить от «неравнодушных украинцев», впечатляет — от дизельных джипов и снайперского снаряжения до медикаментов и экипировки.
Размещенных беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием, средствами связи, доступом в интернет — врио главы МЧС РФ Чуприян.
Военный комиссар ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.
Нужно идти в вооруженные силы, защищать свой дом, свою семью. В этом уверен Александр Семенов, ветеран батальона «Восток».
»В республике объявлена всеобщая мобилизация. Считаю это решение правильным и важным. Как бы банально это ни звучало: защита Родины, это защита собственного достоинства», — говорит он каналу «Донбасс решает».
Он напомнил об угрозах Украины повторить в Донбассе хорватский сценарий, устроить зачистки и фильтрационные лагеря.
«Даже те мужчины, кто еще сомневается, нужно понимать: вооруженный человек гораздо эффективнее сможет защитить себя и своих близких. Нельзя себя продавать задешево», — считает собеседник канала.
Глава ЛНР Пасечник подписал указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени.
Зафиксированы обстрелы 19 февраля со стороны ВФУ по направлениям:
12:05 — н.п. Старогнатовка — н.п. Белая Каменка: выпущено 18 мин калибром 120 мм;
12:10 — н.п. Новолуганское — н.п. Озеряновка: выпущено 18 мин калибром 120 мм.
Телеграм-канал DNR_SCKK.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
Подробности в материале: РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев
С начала суток до 12:30 местного времени 19 февраля по территории ДНР уже выпущено 319 мин и снарядов разного калибра, а также 171 граната различного типа — представительство ДНР в СЦКК.
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала на конференции по безопасности в Мюнхене, что санкции против РФ, которые страны Запада планируют ввести в случае «вторжения» на Украину, затронут высокие технологии и энергетический сектор.
Об этом: Глава ЕК: санкции против РФ затронут энергетический сектор
В Нижнем Новгороде открыт пункт приёма предметов первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР.
Пункт открыт в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» по адресу: улица Рождественская, 38. С 19 февраля приемная будет работать в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00 мск.
Об этом: В Нижнем Новгороде открыт пункт приёма помощи для жителей Донбасса
Певица Юлия Чичерина обратилась к жителям Донбасса, которые по каким-то причинам не могут эвакуироваться:
«Если остаетесь — продумайте технику безопасности, элементарно — знать, где ваше укрытие в случае обстрела, в нем должны быть вода, еда и все самое необходимое. А еще хочется, чтобы люди воздержались от легкомыслия, глупой отваги, а также пьянства».
В Ростовской области к доставке беженцев из Донбасса привлекли 150 автобусов и подготовили 10 поездов. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории РФ 19 февраля.
Подробности в материале: К доставке беженцев из Донбасса привлекли автобусы и подготовили поезда
Из луганского Краснодона в Россию выехал первый автобус с 18 эвакуированными жителями. Среди них в основном пожилые люди и дети.
Сегодня, 19 февраля, зафиксированы новые обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Цитата канала DNR_SCKK.
В Ростовской области спасатели возвели два палаточных лагеря, в которых будет проводиться регистрация граждан, прибывающих из Донбасса. Затем жителей ЛДНР доставят в стационарные пункты размещения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 февраля.
Читайте подробнее: Ростовские спасатели возвели два палаточных лагеря для жителей ЛДНР
Из ЛНР в Россию на данный момент выехали более 13,5 тыс. человек, сообщили в правительстве республики.
Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он по-прежнему не видит каких-то признаков деэскалации на Украине. Об этом он сказал сегодня, 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим признаков деэскалации, напротив, наращивание российских военных сил продолжается», — сказал Столтенберг.
Напомним, что Столтенберг за последнее время сделал столько абсурдных и откровенно ложных заявлений, что его уже мало кто воспринимает всерьез.
Читайте также: Генсек НАТО: деэскалации на Украине всё ещё нет
В Ростовской области спасатели организовали работу горячей линии для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 февраля.
Читайте подробнее: В Ростовской области создали горячую линию для беженцев из Донбасса
В связи с подготовкой ВСУ к наступлению на ДНР, в республике проводится мобилизация. Дополнительные пункты сбора призывников размещены также на пунктах пропуска Мариновка, Новоазовск и Успенка.
❗️Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. За последние дни резко увеличилось количество и интенсивность обстрелов территории республик со стороны украинской армии. Подразделения Народной милиции вынуждены постоянно подавлять огневые точки ВСУ, чтобы не допустить гибели мирного населения.
Народная милиция ДНР.
Можно утверждать, что украинская агрессия против народных республик начнется в ближайшее время — Народная милиция ДНР.
На территории Донецкой Народной Республики активизировалась деятельность украинских диверсионных групп на социально значимых и промышленных объектах ДНР по дестабилизации обстановки. Ими совершен ряд терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане республики.
Народная милиция ДНР.
Агентурной разведкой Народной милиции ДНР добыт План украинской наступательной операции против независимых республик, о чем нами было анонсировано ранее — Народная милиция ДНР.
Цель украинской наступательной операции — «зачистка» территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик — Народная милиция ДНР.
Данный замысел наступательной операции ВСУ на Донбассе разработан украинским Генеральным штабом и утвержден решением СНБО в начале февраля этого года — Народная милиция ДНР.
В соответствии с замыслом Генерального штаба к наступательной операции ВСУ на Донбассе привлекаются практически все боеспособные соединения и воинские части. Для агрессии уже создана ударная группировка украинских войск.
На операцию выделяется до пяти суток.
Народная милиция ДНР.
В Ростовской области введен режим ЧС регионального характера. Участники внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна обсудили взаимодействие органов исполнительной власти в вопросе эвакуации граждан из ДНР и ЛНР.
Решением Правкомиссии на территории Ростовской области введен режим ЧС регионального характера. К эвакуации населения привлечено 150 автобусов. В готовности 10 единиц пассажирского ж/д транспорта и 10 единиц грузового для перемещения грузов.
МЧС.
О своей готовности разместить вынужденных переселенцев заявили 26 субъектов РФ. В Ростовской области готовы 282 пункта временного размещения. Всего на месте задействована группировка в составе более 450 специалистов и 150 единиц техники.
На пропускных пунктах работают оперативные группы ведомства. На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области открыта «горячая линия» 8 863 239 99 99.
МЧС.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого выразил опасения в связи с развитием событий на востоке Украины, сообщает французское внешнеполитическое ведомство.
Ле Дриан предостерег РФ от «нового нарушения территориальной целостности Украины» и предупредил, что Запад готов ввести санкции в случае российского нападения на украинскую территорию.
Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что ситуация в Донбассе, к сожалению, идёт к войне, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 19 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Фашисты вновь лезут на русскую землю» — Пушилин: всё идёт к войне
Жителей города Стаханов оповещают о сборе для эвакуации. Мирное население ЛНР вывозят на поезде и автобусах. Из республики уже выехали более 13,5 тыс. человек.
Министр обороны США заявил, что вторжение России на Украину «не является неизбежным».
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «вторжение России» на территорию Украины «не является неизбежным». Об этом Остин заявил сегодня, 19 февраля.
По мнению главы Пентагона, всё ещё есть место дипломатии и, возможно, крупномасштабного вооруженного конфликта удастся избежать.
Читайте подробнее: Глава Пентагона: «вторжение России» на Украину не является неизбежным
На официальном портале правовой информации Ростовской области опубликован документ о введении на Дону режима ЧС. Такие меры приняты в связи с наплывом беженцев из Донбасса, передаёт ИА REGNUM.
Читайте также: Опубликован документ о введении в Ростовской области режима ЧС
Краснодарский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР в случае, если такая необходимость возникнет. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев 19 февраля.
Подробности в материале: На Кубани готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР
Жители Тарасовского района, первые прибывшие к месту взрыва снаряда неподалёку от российско-украинской границы, предположили, что на территорию Ростовской области попал фосфорный боеприпас.
Подробности в материале: «Подумали, что фосфором бомбили» — о взрыве снаряда в Ростовской области
Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:
— Если раньше телеканал «Дождь» пытался сохранять объективность (или делал вид), то сейчас ведет конкретную антироссийскую пропаганду.
Действия в Донецке и на Украине (и вокруг неё) журналисты прямо называют «российским вторжением». Телеканал активно приглашает и цитирует «экспертов» и политологов, а также издания, которые занимаются откровенной антироссийской пропагандой. Риторика, как мы видим, односторонняя.
Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:
— У меня есть инициатива, которую я ранее уже высказывал. Нужно вводить некие «информационные законы военного времени», а именно во время военных действий и ЧП ограничивать действия (работу) иноагентов и СМИ-иноагентов, каким и является телеканал «Дождь».
Давайте просто на секунду представим, что во время Великой Отечественной войны, в самые тяжёлые дни блокады Ленинграда у нас в стране работал бы какой-то, условно, «Власов.FM».
Подобное абсолютно невозможно себе представить!
Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:
— Мы наблюдаем реально ЧП (и это еще мягко говоря), а «Дождь» ведет откровенную антироссийскую пропаганду. На территории нашей страны. Не стесняясь.
Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР — власти.
На мобилизационные пункты ЛНР прибыло порядка 3 тысяч человек — военком.
В продовольственных магазинах Донецка всего вдоволь. «Всё есть у нас. И хлеб, и молоко, и крупы, и тортики, и печенье — всё есть. Ажиотажа нет. Всех успокаиваю — всё хорошо у нас», — рассказала каналу «Донбасс решает» продавец одного из донецких магазинов Ирина.
По ее словам, большим спросом сейчас пользуется вода.
Мобилизованным в тылу найдется много вспомогательной работы. Об этом каналу «Донбасс решает» говорит Александр Семенов, ветеран батальона «Восток».
"Мобилизация — это не значит отправка на передовую. Есть достаточно много тыловых, вспомогательных функций», — объясняет он.
Это позволит освободить тех людей, которые смогут выполнять свои боевые задачи на линии фронта.
Подразделения Народной милиции ДНР вынуждены вести ответный огонь для подавления огневых точек ВСУ. Об этом 19 февраля сообщил Эдуард Басурин — официальный представитель Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ — Басурин
Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию России.
Южная Осетия готова принять группу детей-сирот из ДНР и ЛНР. Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба главы государства.
Если страны Запада продолжат игнорировать бедственное положение, в котором оказались жители Донбасса, они станут соучастниками преступлений Киева против человечности — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сообщение МЧС ДНР о том, что из республики планируется эвакуировать на территорию Российской Федерации порядка 700 тысяч жителей, среди которых дети, женщины и пожилые люди, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 18 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Главное — уберечь детей» — ДНР эвакуирует сотни тысяч граждан
ЦРБ ДНР установил суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах. Теперь с одной платежной карты можно снять не более 10 000 рублей за день.
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания на российскую территорию украинского снаряда, передает 19 февраля пресс-служба СК.
Подробности в материале: СК возбудил дело из-за попадания украинского снаряда на территорию РФ
В ДНР фиксируют размещение артиллерийских систем на горловском направлении, осуществляется подвоз боеприпасов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада станут соучастниками «преступлений против человечности» со стороны Киева, если продолжат игнорировать опасное положение жителей Донбасса.
Об этом: Захарова: Запад станет соучастником преступлений Киева
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о переводе органов государственной власти, предприятий и организаций на условия военного времени. Указ опубликован сегодня, 19 февраля.
Напомним, что ситуация в Донбассе в очередной раз обострилась после того, как украинские власти сосредоточили мощную наступательную группировку на линии фронта. По последним данным украинские вооруженные формирования готовятся к массированному наступлению.
Читайте подробнее: В ЛНР переходят на работу в условиях военного времени
Лагерь МЧС у погранперехода по дороге на Новоазовск. Здесь большого наплыва беженцев в данный момент нет. Сюда прибывают люди для временного размещения в отапливаемых палатках. Позже их организованно забирают на автобусах и распределяют по детским лагерям и пансионатам, передает корреспондент «КП» Александр Коц с места.
ДНР, 19 февраля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Цитата канала DNR_SCKK.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил проверить готовность региона к возможному размещению беженцев из ДНР и ЛНР. Оцениваются возможности социальных учреждений региона. В качестве пунктов временного размещения рассматриваются оздоровительные лагеря, базы отдыха, санатории, учреждения соцзащиты.
Об этом: Липецкая область рассматривает варианты размещения беженцев из ЛНР и ДНР
В Луганске сообщают еще о четырех обстрелах со стороны украинских военных.
Съёмочная группа RT попала под обстрел в н. п Зайцево.
Астраханская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Для этого могут быть задействованы санатории «Астраханские зори». При необходимости будет организовано медицинское обслуживание с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации.
Желающим остаться на длительный срок пребывания будет предоставлена возможность временного трудоустройства. Министерство образования проработает вопрос предоставления детям мест в школах и детсадах, министерство культуры — досуговые программы.
Читайте подробнее: Астраханская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
В первую ночь эвакуации людей из Донбасса в Россию сотрудники МЧС ДНР столкнулись на КПП «Успенка» с многочисленными просьбами о помощи. Об этом корреспонденту канала «Донбасс решает» рассказал полковник гражданской защиты Андрей Кирьян.
«Обращались с повышенным давлением, головной болью, женщинам с грудными детьми предоставляли теплые помещения, также помогали переносить вещи людям», — сказал он.
Переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном пройдут 22 февраля, передает 19 февраля пресс-служба МИД Украины в Facebook.
Об этом: МИД Украины раскрыл дату переговоров с госсекретарем США
Житель Тарасовского района Ростовской области своими глазами видел, как со стороны Украины прилетел снаряд.
Подробности в материале: «После взрыва — зелёный дым, резкий запах»: о попадании украинского снаряда
В Саратовской области создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР.
«Сегодня подписал соответствующее распоряжение. Оперативный штаб возглавил лично», — пояснил 19 февраля в своем телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.
Секретарь штаба — начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. В состав вошли руководители правоохранительных органов и оперативных служб региона, руководители профильных структур правительства области.
ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию. 19 февраля группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали трансформаторную подстанцию Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ.
В результате диверсии остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что создало угрозу водоснабжения ПЯТИ фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов.
В Горловке объявляют призыв ко всем, кто способен держать в руках оружие, вставать на защиту республики.
Добровольцы первой волны готовы вернуться в строй. «Участники добровольческого движения вышли на связь и подтвердили свою готовность вернуться в строй для защиты Донбасса», — говорит каналу «Донбасс решает» Александр Семенов, ветеран батальона «Восток».
По его словам, очень много людей по первому звонку явятся в пункты сбора.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ продолжит активно поддерживать Украину, но воздержится от поставок оружия германского производства. Об этом Шольц сказал сегодня, 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Шольца, Германия оказывает Украине очень существенную помощь, особенно в финансовом плане. Берлин и далее намерен продолжать это делать для стабилизации ситуации на Украине. Однако о поставках вооружений речи быть не может.
Подробности в материале: Шольц: Германия не будет поставлять оружие на Украину
Астраханский госуниверситет готов принять до 300 студентов из Донбасса.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к землякам с просьбой не множить слухи в связи с эвакуацией мирного населения Донбасса. Глава региона обратил внимание на то, что ситуация находится под контролем.
Читайте подробнее: Ростовский губернатор призвал не множить слухи: «Всё под контролем!»
Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в г. Донецке (пос. ш-ты «Трудовская») и в н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) в результате нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ.
Информация проверяется.
Лавров в разговоре с главой МИД Франции подчеркнул, что Киев при попустительстве Парижа демонстративно не выполняет Минские договоренности — МИД России.
Дети составляют треть от всех жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, эвакуированных в Ростовскую область, сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
Он отметил, что власти совместно с экстренными службами обеспечивают всех эвакуированных необходимым, в частности питанием и медицинским обслуживанием. Также первый замгубернатора отметил, что количество мест в ПВР в данный момент увеличивают, сейчас подготовлено более 13 тысяч мест.
ДНР, 19 февраля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Курская область готова принять до 1500 беженцев из ЛНР и ДНР и предоставить им всё необходимое для комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаториях, заявили в администрации региона.
Читайте также: Курская область готова принять 1,5 тыс. беженцев
Заявление бывшего премьер-министра Украины, депутата Верховной рады и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что киевским властям необходимо обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов Украины, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «МВФ пришёл грабить» — Тимошенко просит МВФ простить Украине долги
За молниеносной войной России на Украине последуют годы репрессий — премьер-министр Великобритании Джонсон.
В соцсетях сообщают о падении ещё одного снаряда в Тарасовском районе Ростовской области. Есть информация, что это может быть снаряд калибра 122-мм от РСЗО «Град».
Разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Подробности в материале: Басурин: ВСУ планируют уничтожить инфраструктуру в Донбассе
Один украинский военный ликвидирован в результате ответных ударов сил ЛДНР в субботу. Эту информацию подтвердили в штабе ООС.
Представители Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вновь отказались принимать участие во внеочередных переговорах, инициированных ОБСЕ на утро 19 февраля с целью срочного обсуждения ситуации с безопасностью в Донбассе, сообщает украинская делегация.
Американцы собираются вводить антироссийские санкции, «не дожидаясь вторжения» на Украину. Поняв, что март уж близится, а обещанного Западом российского вторжения все нет, группа американских сенаторов-республиканцев предложила ввести санкции, «не дожидаясь вторжения».
Киев намерен добиться мира за счет дипломатии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте подробнее: Зеленский: Киев хочет установить мир посредством дипломатии
В Тарасовском районе Ростовской области произошел разрыв ещё одного боевого снаряда. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
Сообщается, что взрыв произошел на территории Тарасовского района Ростовской области, который примыкает к оккупированной украинскими войсками части Луганской Народной Республики, в частности, к населенному пункту Станица Луганская, который контролируют украинские вооруженные формирования.
Читайте также: На территории Ростовской области разорвался еще один снаряд с Украины
Украина наращивает силы в Донбассе и продолжает вооруженные провокации. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время разговора с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.
Читайте подробнее: Лавров указал на наращивание Украиной сил в Донбассе
Калининградская область готова принять 300 эвакуированных жителей ЛНР и ДНР.
В Раде допустили превращение конфликта в Донбассе в общеевропейский. Это произойдёт, если стороны не придут к мирному урегулированию. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал депутат Верховной рады Олег Волошин.
В Киеве проводятся внеплановые проверки работы системы оповещения воздушной обороны.
В результате ночного обстрела со стороны ВФУ н.п. Зайцево (южное) пострадали два жилых дома:
Кроме того, в непосредственной близости к жилым домам также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Представительство ЛНР.
Юг ДНР под артиллерийским огнём со стороны ВСУ. Удары наносятся из гаубиц Д-30 калибром 122 мм по селу Ленинское.
Народная милиция ЛНР полностью контролирует обстановку на линии боевого соприкосновения. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал подполковник запаса ЛНР Андрей Марочко.
«Зафиксированы десятки обстрелов, в том числе с применением 122-мм гаубичной артиллерии, 120-мм минометов. Применялись 82-мм минометы, различного вида гранатометы, стрелковое оружие», — отметил военный эксперт.
Глава ДНР Денис Пушилин:
— Убедился, что на пунктах эвакуации, несмотря на понятную тревожную атмосферу, всё четко организовано. 191 пункт эвакуации оказывает круглосуточную помощь гражданам Республики, принявшим решение на временный выезд в Российскую Федерацию.
Успокоил выезжающих, что, как только все закончится, мы так же системно всех вернём домой. Постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее. А сейчас главная задача — безопасность наших детей, женщин и людей пожилого возраста.
Если Россия хочет меньше НАТО у своих границ, она получит больше НАТО — Столтенберг.
ДНР 19 февраля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Глава МЧС А. Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих границу РФ.
Пообщавшись с гражданами, А. Чуприян заверил, что вынужденным переселенцам будет оказана вся необходимая помощь. Городок развернут силами Донского СЦ МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. Здесь проводится регистрация всех прибывающих для последующего их распределения по стационарным местам размещения.
МЧС РФ.
Русская православная церковь (РПЦ) продолжает молиться о мире на Донбассе и Украине и выражает надежду, что все вопросы можно решить путем переговоров, заявил в интервью каналу «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Украинский журналист Дмитрий Гордон: «Всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать».
Омбудсмен России получает личные просьбы о помощи от жителей Донбасса. «Готова оказать в рамках своих полномочий всю необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации, гуманитарную помощь», — заверила Татьяна Москалькова.
Министр обороны Великобритании Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы следить за ситуацией вокруг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 19 февраля написал сам украинский лидер на своей странице в соцсети Twitter.
«Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене, — сообщил украинский лидер. — Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем».
Об этом: Зеленский о переговорах с Джонсоном: «Согласовали дальнейшие общие шаги»
Власти Ленинградской области 19 февраля сообщили о том, что на территории региона готовы принять и разместить до полутора тысяч беженцев из республик Донбасса, вынужденно покинувших места своего постоянного проживания из-за военной агрессии Украины.
Читайте подробнее: В Ленобласти готовы принять полторы тысячи беженцев из Донбасса
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, превзошла президента США Джо Байдена в попытках создать альтернативную реальность, в которой, по ее словам, именно Россия, а не коллективный Запад, угрожает «европейской архитектуре безопасности», отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте также: В Госдуме ответили главе Еврокомиссии об итогах войны на Украине
Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба.
Читайте также: Кулеба: Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины
Московская область уже подготовила около 1500 мест, чтобы при необходимости принять беженцев из ДНР и ЛНР. Людей организованно заберут с вокзалов автобусами.
«Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей — тоже не в наших традициях.
Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска. Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны», — сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности и куда глава Украины прибыл сегодня, 19 февраля.
«Встретился с Борисом Джонсономв Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги», — написал Зеленский на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Подробности в материале: Зеленский обсудил с Борисом Джонсоном ситуацию на Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что стремление руководства России уменьшить присутствие сил НАТО на собственных границах приведет к обратному эффекту. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
Подробности в материале: Столтенберг допустил «больше НАТО» у границ России
Страны «Большой семерки» солидарны с Украиной, заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок после Мюнхенской конференции.
Об этом: Главы МИД стран G7 выразили солидарность с Украиной
Заявления о геноциде населения в Донбассе являются нелепыми. Об этом 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, напомнив о позиции президента РФ Владимира Путина о ситуации в Донбассе.
«Он (президент РФ Владимир Путин) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо… — отметил канцлер Германии. — Но это его история».
Подробности в материале: Шольц назвал заявления о геноциде в Донбассе нелепыми
Россия своими действиями в ситуации на Украине создает угрозу для Чехии, заявил премьер-министр республики Петр Фиала в видеообращении к согражданам, выложенном в Twitter.
Читайте подробнее: В Праге заявили, что Россия действиями на Украине угрожает Чехии
По факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины возбуждено уголовное дело. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным следствия, 19 февраля обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области произвели находящиеся на территории Украины неустановленные лица, используя реактивную систему залпового огня.
Подробности в материале: СКР возбудил дело по факту обстрела Ростовской области с территории Украины
Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства «Пул 89».
Отмечается, что на Ямале и ранее принимали беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. У региона есть опыт по оказанию срочной социальной помощи беженцам и их поддержки в дальнейшей адаптации.
Читайте также: Ямал выразил готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР
Передать жилье умерших от COVID-19 эвакуированным из Донбасса предложил депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).
Подробности в материале: Депутат Госдумы предложил передать беженцам из ЛДНР жилье умерших от ковида
В Ростовской области на границе с Украиной в жилой дом на хуторе попал снаряд. Об этом 19 февраля сообщили ТАСС в администрации Тарасовского района.
Инцидент произошел в Митякинском сельском поселении.
Об этом: В дом на границе с Украиной в Ростовской области попал снаряд
КПРФ считает, что военный шантаж Запада «должен получить принципиальный ответ в виде твёрдой позиции России по защите мирного населения Донбасса и наказанию агрессоров». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом говорится в распространенном заявлении КПРФ за подписью лидера партии депутата Госдумы Геннадия Зюганова.
Читайте также: Зюганов предложил чрезвычайные ответные меры на фоне событий в Донбассе
Гражданам Германии следует покинуть Украину, говорится в списке рекомендаций МИД ФРГ, который обновлен 19 февраля.
Читайте также: МИД Германии рекомендовал гражданам ФРГ покинуть Украину
Волонтеры обратили внимание на то, что с эвакуацией жителей из ЛНР и ДНР там остается большое количество животных, обсуждается возможность сделать так, чтобы корм для животных попал в состав гуманитарных грузов, которые направляются на эти территории. Волонтеры рассчитывают на помощь депутата Госдумы Владимира Бурматова («Единая Россия»).
После обстрела со стороны Украины приграничных населённых пунктов в Ростовской области возбуждено дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 19 февраля.
Об этом: В Ростовской области возбуждено дело после обстрела со стороны Украины
Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который поставил под сомнение высказывание президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе, являются неприемлемыми. Об этом 19 февраля сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Подробности в материале: В МИД РФ назвали неприемлемыми слова Шольца по Донбассу
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций «мощнее», чем в 2014 году, которые будут применены «в момент агрессии России в отношении Украины», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 19 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Всё обещают. Наивные…» — сети о более «мощных» санкциях ЕС против России
Заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что власти Соединённых Штатов Америки демонстрируют цинизм высказываниями, отвергающими геноцид русских в Донбассе, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 19 февраля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Антонов: США отвергают геноцид русских. Сеть: «Америка — образец цинизма»
В Ростовской области зарегистрировано два взрыва украинских снарядов, попавших на территорию приграничных населённых пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 19 февраля.
Читайте подробнее: ФСБ подтвердила два взрыва украинских снарядов в Ростовской области
В Ростовской области встретили первую электричку с эвакуированными мирными жителями Донбасса. По некоторым данным, на Дону встретили более 800 человек.
Подробности в материале: В Ростовскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса
В Донбассе на дороге Луганск — Краснодон сотрудники правоохранительных органов обнаружили заминированный автомобиль. Об этом 19 февраля сообщает «Луганский Информационный Центр» со ссылкой на источник в силовом ведомстве Луганской Народной Республики (ЛНР).
«В районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль, — проинформировал источник. — Сейчас специалисты проверяют транспортное средство… Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой».
Подробности в материале: В ЛНР обнаружили заминированный автомобиль
В Тарасовском районе Ростовской области, приграничным с территорией Донбасса, прогремел третий взрыв. Под обстрел попал дом на хуторе Патроновка. О пострадавших не сообщается.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом она заявила по итогам переговоров в Мюнхене.
Читайте подробнее: В Германии назвали инсценировкой действия властей ДНР и ЛНР
В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области ИА REGNUM предоставили кадры с места взрыва украинского снаряда в приграничном с Донбассом Тарасовском районе Ростовской области.
Об этом: ФСБ опубликовала кадры с места взрыва украинского снаряда в России
Обстрелов территории Российской Федерации не производили вооруженные силы Украины. Об этом 19 февраля сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.
«Мы (власти Украины) решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ, — написал Кулеба. — Украина не производила никаких подобных обстрелов».
Читайте также: Глава МИД Украины отверг обвинения в попадании снарядов на территорию РФ
Главы МИД Группы семи (G7) подтвердили, что Россия заплатит большую цену в случае «вторжения» на Украину. Об этом 19 февраля сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
Об этом: Главы МИД G7 заявили, что РФ «заплатит большую цену» за атаку на Украину
После обстрелов приграничной территории Ростовской области со стороны Украины научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин призвал земляков переехать в безопасное место до стабилизации ситуации.
Читайте подробнее: После обстрелов со стороны Украины ростовчан призвали переехать
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил на встрече с министром иностранных Франции Жан-Ивом Ле Дрианом дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом говорится в распространенном 19 февраля письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Об этом: Блинкен обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Украины
Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском союзе и НАТО, заявил 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте также: Зеленский: Киев требует честных ответов о перспективах членства в ЕС и НАТО
Сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной являются ложью. Об этом 19 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Мюнхене.
«То, что показали, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область, — заявил Зеленский. — Это всё провокация, это всё чистая ложь».
Читайте также: Зеленский назвал взрыв снарядов в Ростовской области провокацией
В Ростовской области в связи с обострением ситуации в Донбассе и наплывом беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик организован сбор гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.
Подробности в материале: Ростовские власти начали собирать гуманитарную помощь для беженцев из ЛДНР
Президент Украины Владимир Зеленский предложил созвать заседание Совбеза ООН при участии Украины, Германии и Турции.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали агента украинской разведки Антона Мацанюка.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой России Владимиром Путиным. Об этом 19 февраля заявил сам украинский лидер журналистам в Мюнхене.
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела после попадания украинских снарядом на два домовладения в Тарасовском раойне Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 19 февраля.
Читайте также: СКР возбудил дело после обстрела домов на границе России и Украины
Страны G7 готовы вести диалог с Россией по европейской безопасности, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «Группы семи».
Подробности в материале: Главы МИД стран G7 сделали совместное заявление
Наплыв беженцев из Донбасса не повлияет на работу школ и детских садов, расположенных в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 19 февраля.
Читайте подробнее: Наплыв беженцев из Донбасса не повлияет на работу школ и детских садов
В Общественной палате Ростовской области создали штаб, который будет координировать работу общественных организаций по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.
Об этом: В Ростовской области создали штаб, координирующий работу с беженцами
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут переговоры в Вашингтоне 22 февраля. Об этом сообщается на странице МИД Украины в соцсети Facebook.
Читайте также: На Украине анонсировали переговоры Кулебы и Блинкена
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о стрельбе по своим в Ростовской области у границы с Украиной является циничным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте также: В МИД РФ ответили на заявление Зеленского о взрывах в Ростовской области
Наблюдателей СЦКК и журналистов в Донбассе обстреляли сегодня, 19 февраля, представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин журналистам.
«Беспринципность украинских военных не поддается здравому смыслу, — отметил Басурин. — Во время фиксации последствий диверсионной атаки на Васильевскую насосную станцию, противник совершил обстрел района, в котором находились представители СЦКК, НМ ДНР и съемочные группы СМИ».
Об этом: Журналисты и наблюдатели попали под обстрел в Донбассе — Басурин
В Тверской области готовы принять граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Вопросы оказания помощи обсуждались 19 февраля на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Читайте подробнее: Тверская область готова принять жителей ДНР И ЛНР
Волгоградская область готова принять 3,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Гимбатов («Единая Россия»).
Об этом: Волгоградская область готова принять более 3,5 тыс. беженцев из ЛНР и ДНР
Режим повышенной готовности введён на территории Волгоградской области, сообщили 19 февраля в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания.
Подробности в материале: В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Министерство иностранных дел России после заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о смехотворности слов о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит Берлину материалы о массовых захоронениях в регионе. Об этом 19 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: МИД РФ направит ФРГ данные о захоронениях в Донбассе после слов Шольца
Заминированный автомобиль, который 19 февраля был обнаружен на дороге Луганск — Краснодон в Донбассе, уничтожен путем подрыва. Об этом сообщает Луганский Информационный Центр со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
По их оценкам, мощность взрывчатки, которая была заложена в транспортное средство, составляла около 200 кг в тротиловом эквиваленте.
Читайте также: Саперы ЛНР подорвали заминированный автомобиль, обнаруженный на дороге
Режим повышенной готовности введён на территории Воронежской области с 19 февраля, указ подписал губернатор Александр Гусев.
Об этом: В Воронежской области введён режим повышенной готовности
Первая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправлена из Нижегородской области.
Подробности в материале: Нижегородская область отправила партию продуктов для жителей Донбасса
В Ростовской области беженцам из Донбасса начали выплачивать по 10 тыс. рублей. Получили финансовую помощь первые 100 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.
Читайте подробнее: В Ростовской области выплаты получили первые 100 беженцев из Донбасса
Главы МИД стран G7 на прошедшей 19 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств.
Подробности в материале: Страны G7 обеспокоены «наращиванием» войск России на границе с Украиной
Ситуация вокруг Украины на следующей неделе может резко ухудшиться, поэтому страны Запада должны быть готовы. Об этом 19 февраля заявила глава МИД Британии Лиз Трасс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я думаю, что нам (странам Запада) надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — заявила Трасс.
Читайте подробнее: Глава МИД Британии о ситуации вокруг Украины: «Надо готовиться к худшему»
Санкции Россию не испугают, но то, как не допустить остановку развития страны, обсудят депутаты Госдумы на заседании 22 февраля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: Госдума 22 февраля обсудит ответ на угрозы новых санкций
В Ростовской области по данным на 18:00 мск 19 февраля в пунктах временного размещения разместились более 4 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.
Подробности в материале: В Ростовской области временный кров предоставили 4 тыс. беженцев из ЛДНР
В Воронежской области развёрнуто 42 пункта временного приёма на 4502 человек, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 19 февраля.
Читайте подробнее: В Воронежской области развернули 42 пункта для приёма беженцев
Почти 180 детей, прибывших из Донецкой Народной Республики, нашли временный приют в детском оздоровительном центре «Спутник». В полном составе здесь размещены воспитанники детского дома «Теремок».
Подробности в материале: Ростовский лагерь «Спутник» принял почти 180 детей из Донбасса
В Белгородской области организован пункт приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, он работает на базе регионального Красного креста, сообщили 19 февраля в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: В Белгородской области готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР
Президент США Джо Байден всегда готов встречаться с главой России Владимиром Путиным. Об этом заявил 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
«Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Читайте подробнее: Президент США готов встречаться с Путиным — Блинкен
Власти Польши готовы поставить Украине дополнительные объемы вооружения, заявил 19 февраля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Об этом: Польша заявила о готовности поставить Украине дополнительные объемы оружия
В Ростовской области временный кров и возможность тренироваться предоставят хоккеистам из Луганска. В настоящее время спортсмены находятся в Краснодарском крае. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Гончаров («Единая Россия»).
Читайте также: В Ростовской области приютят хоккеистов из Луганска
Геноцида русских на территории Донбасса не происходит. Об этом заявил 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
«Идея о геноциде абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна, — заявил Блинкен. — Это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого (на территории Донбасса) просто не происходит».
Читайте подробнее: Блинкен считает, что «идея» о геноциде в Донбассе абсолютно неверна
Госдума на заседании 22 февраля намерена обсудить возможные меры в связи с угрозой введения новых санкций в отношении России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Госдума обсудит поддержку экономики на фоне угроз новых санкций
Президент Украины Владимир Зеленский провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: Зеленский провел переговоры с вице-президентом США
Работа по эвакуации граждан ЛНР и ДНР организована в круглосуточном режиме. Об этом шла речь на вечернем совещании рабочей группы под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.
Подробности в материале: Ростовская область будет принимать беженцев из Донбасса круглосуточно
Идея об угрозе России со стороны Украины противоречит логике. Об этом заявил 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
«И идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран, — сказал Блинкен. — А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, … когда вокруг Украины 150 000 российских военных, тоже противоречит любой логике».
Подробности в материале: Блинкен считает, что Украина не угрожает России
Часть беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область, отправится в Воронеж. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян 19 февраля.
Читайте подробнее: Беженцы из Донбасса готовятся к отправке в Воронеж
Два мощных взрыва, прогремевших на газопроводе в Каменнобродском районе Луганска (ЛНР), вызвали бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 19 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: «ВСУ ищут слабые места» — сети о взрывах на газопроводе в ЛНР
Заявление заместителя российского министра иностранных дел Сергея Вершинина о том, что среди представителей стран — членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) были распространены материалы о военных преступлениях украинской армии в Донбассе, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «В Донбассе геноцид!» — Россия ознакомила ООН с преступлениями Киева
В Ростовской области пункты временного размещения приняли более 7 тыс. мирных жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Читайте также: Ростовские пункты временного размещения приняли 7 тыс. беженцев из Донбасса
Конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы есть у официального Вашингтона. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнив о предстоящих переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«У нас (властей США) есть некоторые очень конкретные идеи», — сказал Блинкен.
Читайте подробнее: Блинкен заявил, что США имеют «конкретные идеи» по укреплению безопасности
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились удвоить усилия для достижения дипломатического выхода из ситуации вокруг Украины. Об этом 19 февраля говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Британии.
Об этом: Джонсон обсудил с канцлером ФРГ ситуацию вокруг Украины
При согласии властей Украины и мандате Совета Безопасности ООН могла бы направить миротворцев в Донбасс Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью агентству Reuters.
«Гипотетически это можно представить (размещение миротворцев в Донбассе), но для этого нужно согласие от Украины, …мандат Совбеза ООН», — заявил он.
Читайте подробнее: Генсек ОДКБ назвал введение миротворцев организации в Донбасс возможным
Второй самолет с военной помощью от Канады прибыл на Украину. Об этом 19 февраля сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников, заявление которого обнародовала пресс-служба минобороны.
Об этом: Из Канады на Украину прибыл самолет с военной помощью
Президент Украины уточнил, что обсудил с президентом Франции возможные пути немедленной деэскалации конфликта и его урегулирования в политико-дипломатическом поле.
Читайте также: Зеленский обсудил с Макроном пути деэскалации конфликта в Донбассе
По мнению генсека НАТО, «все маркеры» указывают на подготовку России к полномасштабному вторжению на Украину.
Читайте также: Столтенберг заявил, что Россия готовит полномасштабное нападение на Украину
Украинские боевики обстреляли восемь населённых пунктов на территории ДНР, включая город Донецк. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли территорию ДНР по шести направлениям
Уточняется, что президент Франции Макрон готов к новым шагам по недопущению эскалации конфликта и не исключает новых миссий ради стабильности и мира.
Читайте также: Макрон готов к новым шагам, чтобы остановить возможный конфликт на Украине
Евросоюз осудил использование тяжёлого вооружения для обстрела объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. В Брюсселе отметили, что это является прямым нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм.
Читайте также: ЕС осудил обстрелы в Донбассе и не поверил в подготовку наступления Киевом
Заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, посвящённое ситуации на Украине, состоится 20 февраля.
Подробности в материале: Президент США соберёт заседание Совета нацбезопасности по Украине
Обстрел города ведётся уже несколько часов со стороны украинских войск, предположительно, с применением тяжёлой артиллерии. Это является нарушением Минских соглашений и режима перемирия, соглашение о котором было подписано летом 2020 года.
Читайте подробнее: На окраинах Донецка слышны интенсивные обстрелы
Глава МИД Кубы Паррилья решительно отверг «пропагандистскую и коммуникационную истерию», развязанную США против России, и выступил против расширения НАТО на восток, к границам РФ.
Читайте подробнее: Глава МИД Кубы осудил «пропагандистскую истерию» США против России
Группа журналистов — в том числе журналистов из французского агентства Agence France-Presse и американского CNN — попала под обстрел на передовой на линии соприкосновения в Донбассе, сопровождая главу МИД Украины. Пострадавших среди журналистов и украинских политиков нет.
Читайте подробнее: Журналисты CNN и Agence France-Presse попали под обстрел в Донбассе
Под обстрелы с применением тяжёлого вооружения со стороны украинских боевиков попали 27 населённых пунктов ЛНР.
Об этом: В ЛНР за сутки украинские боевики 49 раз нарушили режим перемирия
По словам главы МИД Британии, с начала текущего месяца было выявлено 40 случаев «российской дезинформации», при этом её количество удвоилось за последние семь дней.
Читайте также: В Британии заявили о создании центра по борьбе с российской дезинформацией
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, в интервью Би-би-си допустил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 г.
Читайте также: Джонсон допустил крупнейшую войну в Европе из-за Украины
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сообщение Spiegel об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада назвали неприемлемым расширение альянса.
Читайте подробнее: Столтенберг прокомментировал обещание о нерасширении на восток
Британский премьер, сославшись на данные разведки, рассказал о «признаках реализации» Россией плана по вторжению на территорию Украины, в результате которого, по мнению Джонсона, может начаться крупнейшая война со времён окончания Второй мировой.
Об этом: Джонсон заявил о риске начала в Европе крупнейшей с 1945 года войны
Утром 20 февраля ВСУ совершили обстрелы еще по семи направлениям, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Об этом: В ДНР сообщили об обстреле еще 7 населенных пунктов
20 февраля президент США Джо Байден соберет заседание Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома США по ситуации на Украине, отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Подробности в материале: Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине
Журналисты американского телеканала CNN и французского агентства AFP попали под минометный обстрел в Донбассе. Об этом сообщается сегодня, 20 февраля, на сайте телеканала CNN.
Утверждается, что репортеры вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и группой депутатов Верховной рады приезжали на передовую в районе поселка Новолуганское на северо-востоке от Донецка и Горловки. Находясь на передовых позициях украинских вооруженных формирований, группа попала под минометный обстрел.
Об этом: CNN подтвердил попадание своих журналистов под обстрел в Донбассе
Бронетехника появилась на улицах Донецка. Фиксируется перемещение самоходных артиллерийских установок. Слышны звуки взрывов.
С раннего утра 20 февраля украинские военные возобновили массированный обстрел населенных пунктов Донбасса с применением тяжелых миномётов калибром 120 мм. В самом Донецке также слышны сильные взрывы.
В связи со сложившимися обстоятельствами, в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи «Лугаком» и интернета на всей территории Республики — «Лугаком».
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что при британском правительстве создан специальный центр информации по ситуации вокруг Украины. Её слова приводит газета Daily Mail.
По словам Трасс, этот центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины займется борьбой с «российской дезинформацией». В своей работе центр будет использовать опыт британского правительства «для разоблачения дезинформации и опровержения ложных историй».
Об этом: В Лондоне создан центр по борьбе с «российской дезинформацией»
Многие жители Донецка не хотят покидать свои дома. На фоне громыхающей на западе города канонады люди спокойно идут по своим делам. Особенно решительно настроены те, кто не покидал город и в разгар боев 2014 года. Жительница Донецка Надежда говорит, что и сейчас никуда не уедет.
«Немножко, конечно, тревожно. И боязно. Если прорвутся, зайдут — что они с нами сделают», — говорит женщина.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель усомнился в словах лидеров ДНР и ЛНР, заявивших, что вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступательную операцию.
Подробности в материале: Жозеп Боррель усомнился в подготовке ВСУ наступления в ДНР и ЛНР
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— The Sunday Times снабдила это фото подписью: «Российские войска мобилизованы на границе с Украиной». Наличие на вертолёте флага Белоруссии газетчиков явно не смущает.
Поселок Пионерское в ЛНР подвергся обстрелу в воскресенье ночью, по предварительным данным, есть жертвы среди мирных жителей — заявление армии ЛНР.
Оператор мобильной связи «Лугаком» предупредил о возможных сбоях и отключениях мобильной связи и интернета на территории ЛНР.
Об этом: Оператор мобильной связи в ЛНР предупредил о возможных отключениях
Попытка прорыва позиций НМ ЛНР украинскими военными предпринята 20 февраля на линии соприкосновения. В районе 5 утра 20 февраля силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытку атаковать позиции НМ ЛНР в районе н. п. Пионерское с форсированием реки Северский Донец.
Атака отбита, нападающие понесли потери. Уничтожены пять жилых домов.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка в ДНР запрещенными Минскими соглашениями минами калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Украинский лидер Владимир Зеленский «должен уйти в отставку», если информация об отправке его родителей за границу окажется правдивой. О этом 20 февраля заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.
Об этом: В Раде заявили о «компромате», грозящем Зеленскому отставкой
Алтайский край готов принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщил Дмитрий Негреев — пресс-секретарь губернатора региона.
В Донецке продолжается эвакуация. Ночные обстрелы города подталкивают людей к мысли отправиться в безопасную Россию. Утром 20 февраля жители Куйбышевского района столицы ДНР собираются у местного Дома культуры для посадки в автобусы и выезда в Ростовскую область.
Обращение начальника УНМ ДНР генерал-майора Синенкова Д. А:
— Главой Донецкой Народной Республики было принято непростое решение — объявлена общая мобилизация. Убедительно прошу всех военнообязанных граждан, которым не безразлична судьба Донбасса, прибыть в отделы военных комиссариатов Республики и пополнить ряды защитников нашей Родины. Для нас важен каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию. Давайте отстоим славу и честь Республики, нашу волю и мнение перед лицом врага. Покажем, что дух и силу воинов Донбасса не сломить украинским узурпаторам. Все военные комиссариаты готовы к работе и ждут вас в своих стенах, защитники.
Для президента США Джозефа Байдена нынешнее обострение конфликта на Украине носит глубоко личный характер. Такое мнение высказала главный корреспондент-международник телеканала CBS Маргарет Бреннан.
По мнению Бреннан, то давление, с которым сталкивает президент США Джо Байден в связи с обостряющимся конфликтом между Россией и Украиной, имеет глубокие корни. Дело в том, что в 2014 году Байден, будучи вице-президентом США, отвечал именно за украинское направление американской политики и именно тогда произошло воссоединение Крыма с Россией, которое на Западе считают «аннексией».
Читайте также: Для Байдена конфликт на Украине носит «личный» характер — CBS
Одна из главных тем французских СМИ — пятничное заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия нападёт на Украину уже на следующей неделе, в ближайшие дни.
Подробности в материале: «США истерят. НАТО снова ожило!» — французы о провокациях и «войне»
Ежедневная сводка нарушений режима прекращения огня за период с 03:00 19 февраля по 03:00 20 февраля.
За истекшие сутки Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о 82 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
Представительство ДНР: в результате обстрела н.п. Зайцево (южное) зафиксированы повреждения по адресам:
Кроме того, в непосредственной близости к жилым домам также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Представительство ДНР:
— Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов Доломитное, Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7), Железная Балка, Озеряновка, Широкая Балка, Васильевка, Верхнеторецкое, Веселое, Спартак, Донецк (ДКЗХИ, пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Коммунаровка, Стыла, Петровское, Новоласпа, Староласпа, Красный Октябрь, Белая Каменка, Григоровка, Сосновское, Таврическое, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Саханка, Октябрь, Безыменное.
Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 1120 единиц.
Коминтерново снова без электричества, но в эвакуацию эти люди не едут.
«Детей у нас в селе нет. А от судьбы не убежишь, я даже давно в подвал не прячусь, хотя стреляли тяжелым всю ночь», — рассказала каналу «Донбасс решает» местная жительница Светлана.
Кроме того, женщина кормит, кроме своих животных, еще с десяток котов в округе.
«Это вот так же в 2014 году люди убегали и побросали котов и собак. Вот они жмутся к нам, оставшимся в селе», — рассказала Светлана.
Накануне украинские снаряды уничтожили в Коминтерново четыре дома.
МЧС России оказывает психологическую помощь и поддержку гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР, к работе в Ростовской области привлечены более 30 психологов. Об этом 20 февраля сообщается на сайте интернет-службы экстренной психологической помощи МЧС России.
Об этом: МЧС усилило работу по психологической помощи беженцам из ДНР и ЛНР
Журналисты CNN и французского агентства AFP попали под миномётный обстрел в Донбассе, сопровождая главу МВД Украины Дениса Монастырского. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Читайте также: Журналисты CNN и AFP попали под обстрел в Донбассе
Ростовская область приняла более 40 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом утром 20 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Читайте также: Ростовская область приняла более 40 тыс. беженцев из Донбасса
Первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Воронежскую область. Далее людей планируют отправить в пункты временного размещения, в том числе в детские лагеря «Голубой экран» и «Кировец». Как сообщали ранее власти Воронежа, первым поездом будут доставлены около 500 человек.
Во фронтовом поселке Зайцево погреба давно превратились в бомбоубежища. За 8 лет войны люди хорошо выучили правила поведения при обстрелах. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава администрации поселка Зайцево Владислав Черкашин.
«У нас в каждом доме есть свой погреб, там, где хранится закупорка на зиму. У многих они оборудованы под убежища. Люди знают, что такое обстрелы», — говорит Владислав Черкашин.
«Голубой экран» может принять 140 человек, «Кировец» — 240. Обеспечим постельным бельем, горячим питанием. Приняты все меры, которые необходимы из-за пандемии: рециркуляторы, санитайзеры, запас средств индивидуальной защиты.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказывает РИА «Воронеж» о том, как в регионе встречают беженцев из Донбасса. «Воронеж не бросит людей, попавших в тяжелую ситуацию», — подчеркивает он.
«Голубой экран» и «Кировец» — это детские лагеря, приготовленные для временного размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР.
Всего в Воронежской области развернуто 42 пункта временного пребывания для беженцев из Донбасса.
Двое украинских военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате вчерашних ударов сил ЛНР и ЛНР на линии соприкосновения.
НАТО временно закрывает офис в столице Украины (Киеве) и переводит работавших там сотрудников во Львов и Брюссель, сообщает 20 февраля пресс-служба НАТО.
Читайте подробнее: НАТО закрывает офис в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC:
— Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года; — все признаки того, что план в некотором смысле уже начал реализовываться; — разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение с окружением Киева.
ДНР, 20 февраля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Цитата DNR_SCKK.
Все монастыри и храмы Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) служат особые молебны об искоренении злобы
Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион призвал монастыри своей епархии дать пристанище беженцам, а всех прихожан — оказать им посильную помощь. Он тоже обратился к верующим с просьбой молиться о мире
ДНР 20 февраля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Цитата DNR_SCKK.
Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе поселка Пионерское. В результате боестолкновения есть жертвы среди мирного населения, были уничтожены пять жилых домов. Об этом сообщается сегодня, 20 февраля, в официальном телеграм-канале Народной милиции ЛНР.
Сообщается, что в районе 5 утра по московскому времени 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В ходе боя противник понес потери и отступил.
Читайте также: Атака ВСУ в ЛНР привела к жертвам среди мирного населения
Около 1 млн жителей Донецкой и Луганской Народных Республик подали заявление на получение гражданства России. Такие данные привёл первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Почти 1 млн жителей Донбасса подали заявление на получение гражданства РФ
Украинские силовики (ВСУ) обстреляли еще два населенных пункта в ДНР. Об этом 20 февраля сообщает представительство республики в СЦКК.
Киев (Украина) начал реализовывать план захвата Донбасса, заручившись поддержкой Запада, заявил 20 февраля начальник народной милиции ДНР Денис Синенков.
Читайте также: ДНР: Украина начала реализацию плана вторжения с одобрения Запада
В Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 40 тыс. беженцев. Такие данные утром 20 февраля привёл врио главы МЧС России Александр Чуприян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Россию прибыли более 40 тыс. беженцев из Донбасса
Украинские силовики (ВСУ) совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра. Об этом 20 февраля сообщили в ДНР.
Читайте также: ВСУ обстреляли Петровское запрещенными снарядами
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— Sunday Times: «Украина не могла бы явиться в более подходящее время для Джонсона». Перевожу на нормальный язык: массовая бойня на Украине будет спасением для оскандалившегося британского премьера. Об этом они и мечтают.
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР:
Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Вооруженные формирования Украины круглосуточно ведут интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения нашей Республики.
При этом на всех политических площадках Киев заявляет о своих мирных намерениях.
За прошедшие сутки украинская сторона 82 раза открывала огонь по территории Донецкой Народной Республики. Из них 65 раз с применением 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив при этом 780 снарядов и мин. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие.
Заразившихся коронавирусом среди мирного населения, прибывшего в Россию из Донбасса, пока нет, сообщил утром 20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Читайте подробнее: Носителей коронавируса среди беженцев из Донбасса пока не выявили
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР:
Всего по территории ДНР выпущено более 1120 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 32 населённых пунктов Республики.
По данным нашей разведки, противник планирует проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Призываем наших сограждан проявлять бдительность — экстренное заявление официального представителя НМ ДНР.
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР:
Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в Республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах.
С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В свою очередь официально заявляю, что Народная милиция и все силовые структуры Донецкой Народной Республики несут круглосуточное дежурство и готовы дать соразмеряемый ответ на агрессию украинских боевиков, сказано в экстренном заявлении официального представителя НМ ДНР.
С начала суток 20 февраля противник 12 раз обстрелял населенные пункты Республики из 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов, СПГ и АГС.
В результате обстрелов прервано электроснабжение 240 бытовых абонентов в н.п. КОМИНТЕРНОВО, ЗАИЧЕНКО, ЛЕНИНСКОЕ и ДЗЕРЖИНСКОЕ, сказано в экстренном заявлении официального представителя НМ ДНР.
Сводка официального представителя НМ ДНР за 20 февраля по состоянию на 10:00 местного времени.
За прошедшие сутки противник 82 раза открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики. Из них 65 раз с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив 780 снарядов и мин.
Также применялось различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 1120 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 32 населённых пунктов республики.
Во время фиксации последствий диверсионной атаки на Васильевскую насосную станцию противник совершил обстрел района, в котором находились представители СЦКК НМ ДНР и съёмочные группы СМИ. Особый цинизм заключается в том, что украинские боевики прекрасно видели, по кому ведут огонь, так как для корректировки обстрела ими был задействован беспилотник.
(Из сводки официального представителя НМ ДНР за 20 февраля).
Сводка официального представителя НМ ДНР за 20 февраля по состоянию на 10:00 местного времени.
В результате обстрелов н.п. ЗАЙЦЕВО (южное) с позиций 95-й бригады повреждены ТРИ жилых дома и автомобиль по адресам ул. Рыбалко, д.186 и 192.
В результате обстрела с позиций 36-й бригады в н.п. КОМИНТЕРНОВО получил контузию мирный житель 1938 г.р.
В результате диверсионной атаки боевиков 24-й отдельной штурмовой роты ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Васильевскую насосную станцию первого подъема ЮДВ повреждена трансформаторная подстанция: радиаторы, разбиты вводы, вытекло масло на ТР-1, а также произошло возгорание одного из трансформаторов.
Народная милиция ДНР:
Факты нарушений в оперативном порядке доведены Представительством ДНР в СЦКК в действующем составе до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши запросы тишины и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны ВФУ.
Кроме того, боевики 95-й бригады открыли огонь из автоматических гранатомётов по поселку ЗАЙЦЕВО (южное) во время работы в нем журналистов «RT Arabic».
На фоне обстрелов жители ДНР запасаются водой. И это не кажется излишней предосторожностью, зная, что ВСУ целенаправленно бьет по объектам жизнеобеспечения.
Донецк слышит звуки взрывов. По разным направлениям жители города на это время насчитали более 25 прилетов.
Съёмочная группа ТК «Юнион» попала под обстрел в Саханке.
С начала очередной эскалации конфликта в Донбассе власти Донецкой Народной Республики зафиксировали пять диверсий, из которых одна была совершена националистами из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.
«С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказано в сообщении Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: С начала эскалации конфликта в ДНР зафиксировали пять диверсий
ДНР 20 февраля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Окраины Донецка под артударом со стороны ВСУ.
По состоянию на утро 20 февраля в пунктах временного размещения в Ростовской области находятся 6,5 тысяч беженцев, среди которых 2,7 тысячи — дети. Об этом сегодня сообщили в комиссии по ЧС под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.
По словам Чуприяна, всего из Донбасса в Ростовскую область прибыли уже 40 тысяч беженцев. Часть из них была отправлена на поездах в Курскую и Воронежскую области. Некоторые остановились у родственников и в частном секторе.
Об этом: В пунктах временного размещения на Дону находятся 6,5 тыс. беженцев
По моим наблюдениям, те люди, которые находятся в прифронтовых зонах, меньше всего настроены на эвакуацию. Об этом каналу «Донбасс решает» сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
По его словам, они за 8 лет уже ко всему привыкли. Даже сегодняшний мощный ночной обстрел города не увеличил количество желающих уехать.
«Но я призываю тех, кто находится именно в прифронтовых зонах, выезжать, ведь неизвестно, на какие действия решится Украина»,— подчеркнул Владислав Бердичевский.
В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли 6,5 тыс. беженцев из Донбасса. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 20 февраля.
Читайте подробнее: В Ростовской области размещено 6,5 тыс. беженцев из Донбасса
«Люди, которые сегодня вынуждены экстренно покидать Донбасс, в беде. И мы должны им по-соседски помочь пережить этот тяжёлый период», — считает руководитель аппарата регионального отделения, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова.
Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронежскую область из Ростовской области. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщают местные СМИ.
Известно, что поезд с беженцами отправился из Ростовской области 19 февраля. Сегодня он прибыл в Воронеж. Всего прибыли около тысячи беженцев. Их разместят в пунктах временного размещения, которые оборудованы в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец».
Читайте также: В Воронежскую область прибыл поезд с беженцами из Донбасса
В Ростов-на-Дону эвакуировали 74 младенца из луганского Дома ребенка. Такие данные привёл министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев 20 февраля.
Читайте также: В Ростов-на-Дону эвакуировали 74 младенца из Луганска
На территории ДНР возможны новые террористические атаки, передает Народная милиция ДНР.
Читайте также: В ДНР предупредили о возможности новых атак со стороны ВСУ
Ростовская область получит ещё 874 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, которые используют в работе с беженцами из Донбасса. Об этом 20 февраля ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
Читайте подробнее: Ростовская область получит ещё 874 тыс. экспресс-тестов на COVID-19
Два мирных жителя ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВСУ у Пионерского, в 7 км от границы с Россией — Народная милиция республики.
Штаб Операции Объединенных сил ВС Украины публикует текущую оперативную обстановку в зоне боевых действий на Донбассе, а также размещение вооружений на сопредельной стороне.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Власти Пермского края готовы принять и разместить часть беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.
Читайте подробнее: Пермский край готов принять беженцев из Донбасса
Среди беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область, выявили единичные случаи заражения коронавирусом. Об этом утром 20 февраля сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
Подробности в материале: Среди беженцев из Донбасса выявили единичные случаи заражения коронавирусом
Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ханты-Мансийский автономный округ готов принять 300 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, из них 100 детей, сообщил руководитель регионального гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.
Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж из Ростовской области утром 20 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Воронежской области встретили первый поезд с беженцами из Донбасса
Мирные жители села Пионерское, погибшие в результате попытки прорыва ВСУ, в момент атаки спали в своем доме. Об этом сообщает корреспондент ЛИЦ со ссылкой на представителя ЛНР в СЦКК.
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал воздержаться от провокаций в нынешней политической ситуации.
Подробности в материале: Зеленский: один выстрел может привести к войне
США спровоцировали кризис вокруг Украины целенаправленно, чтобы использовать его в качестве козыря для сдерживания России, считает вице-президент Китайского университета иностранных дел Ван Фан.
Подробности в материале: США спровоцировали кризис вокруг Украины — китайские СМИ
Югра готова принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Соответствующие письма губернатор ХМАО Наталья Комарова направила к врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну и губернатору Ростовской области Василию Голубеву.
Читайте также: Власти Югры заявили о готовности разместить беженцев из Донбасса
Эвакуация людей в Дебальцево идет в рабочем режиме. И общественным транспортом, и железнодорожным. Всё в штатных рамках. Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил глава местной администрации Игорь Захаревич.
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели двух мирных жителей в ЛНР. В Луганске сейчас включили сирены, сообщается, что проводится проверка системы оповещения.
Киев готов «продать» нейтральный статус Украины, заявил в интервью «Украина.ру» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Об этом: Экс-депутат Рады: Украина за деньги готова отказаться от вступления в НАТО
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае, если консультации с Киевом в рамках Будапештского меморандума вновь не состоятся, то Украина «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает», а значит, внеядерный статус страны может быть пересмотрен, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Невозможная мечта украинской хунты» — Зеленский хочет ядерное оружие
Сигналы воздушной тревоги звучат в Луганске. Проводится проверка системы оповещения.
В ДНР 20 февраля зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
В ДНР 20 февраля зафиксирован зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Не слушайте тех, кто пишет гадости. Вся Россия — с вами! Говорит член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.
«Знайте, дорогие дончане, что в эти минуты вся Россия с вами — от Мурманска до Находки, не слушайте тех, кто пишет гадости, сеет раздор в соцсетях. А еще не делите людей на тех, кто уехал и решил остаться. У всех разные обстоятельства», — сказал Герман каналу «Донбасс решает».
Он подчеркнул, что многие его знакомые готовы принять дончан, а кроме того, по личной инициативе в первые же дни обострения организовали пункты для сбора помощи.
Работа по приему беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и оказанию им помощи будет продолжаться столько, сколько потребуется, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
ДНР 20 февраля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
В результате атаки вооруженных сил Украины на линии фронта в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
Сообщается, что украинские вооруженные формирования, в частности 79-я десантно-штурмовая бригада, перешли в наступление в районе населенного пункта Пионерское. Украинские подразделения форсировали реку Северский Донец и атаковали позиции войск ЛНР.
Подробности в материале: Двое мирных жителей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
В Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса объявили набор волонтёров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 февраля.
Читайте также: Ростовская область объявила о наборе медиков, психологов и аниматоров
Жители Донбасса, получившие российское гражданство, также имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре 20 февраля.
Подробности в материале: Граждане России, эвакуированные из Донбасса, получат по 10 тыс. рублей
Луганскинформцентр публикует фото строения в селе Пионерском, которое оказалось разрушено в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ.
Православный детский приют святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области принял 35 беженцев с Донбасса — дети с родителями. Об этом RT сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.
По его словам, сегодня там готовятся принять ещё 24 ребёнка в возрасте от 4 до 14 лет. Они будут размещены в детском доме семейного типа.
ЕС применит масштабные экономические санкции против России в случае эскалации напряженности на границе с Украиной, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности 20 февраля.
Читайте подробнее: Глава совета ЕС пригрозил России масштабными санкциями
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что сломавшиеся у него во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности наушники для перевода — «это кибератака» со стороны Российской Федерации, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Шизик самый настоящий» — Зеленский обвинил Россию в кибератаке на наушники
Представители ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела села Пионерское.
Истерзанная за годы войны Ясиноватая опустела. Как сообщает корреспондент канала «Донбасс решает», на улицах, особенно ближе к окраинам, мало людей. На призыв к эвакуации тут откликнулись активно.
На видео главы городской администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко — отправка состава с беженцами в Россию. Утро 20 февраля.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в населенном пункте Пионерское Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба СК России.
Как стало известно ранее, вооруженные формирования украинских боевиков форсировали реку Северский Донец и атаковали позиции войск ЛНР в районе поселка Пионерский. Атака была отбита с потерями для украинской стороны. При этом в поселке были уничтожены пять домов, погибли два мирных жителя, ещё один получил контузию.
Читайте подробнее: СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей при атаке ВСУ
ДНР. 20 февраля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Цитата канала @DNR_SCKK.
Абхазия в случае необходимости готова оказать военную и гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, говорится в заявлении президента Аслана Бжании.
Читайте подробнее: Абхазия готова оказать помощь Донбассу
Общеобразовательные организации Ростовской области готовы организовать образовательный процесс для всех обучающихся, эвакуированных из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.
Читайте подробнее: Школьники из Донбасса продолжат учёбу в Ростовской области
20 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что план «вторжения» России на Украину уже «начал реализовываться» в определенном смысле.
Подробности в материале: Джонсон: план «вторжения» на Украину начал реализовываться
После нанесения ВСУ массированного артудара в районе населенного пункта Пионерское линия соприкосновения не изменилась, заявил 20 февраля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте также: ЛНР: после артудара ВСУ у Пионерского линия соприкосновения не изменилась
За истекшие сутки через пункты пропуска в Ростовскую область прибыли 30 тыс. мирных граждан Донбасса. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области 20 февраля.
Об этом: За сутки в Ростовскую область прибыли 30 тыс. беженцев из Донбасса
Донецкий телеканал «Оплот.ТВ» сегодня, 20 февраля, опубликовал видеозапись захвата украинских диверсантов силовиками Донецкой Народной Республики.
На кадрах видно, как спецназ министерства государственной безопасности ДНР обезвреживает диверсионно-террористическую группу, которая планировала подрыв электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Донецкой Народной Республики.
Читайте также: В ДНР показали видео обезвреживания украинских диверсантов
Заявление генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася о том, что структура могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совета безопасности ООН, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Нужен противовес» — ОДКБ может направить миротворцев в Донбасс
Режим ЧС введен в Воронежской области из-за растущего потока беженцев с Донбасса.
В Керчи открыли пункты приёма гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.
ВСУ опять обстреляли окраины Донецка в районе Трудовских. В Александровке пожар.
ВСУ за более чем два часа 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты ЛНР в том числе из тяжелого вооружения.
Представительство ЛНР в СЦКК.
Президент Абхазии заявил о готовности оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь.
Начальник УНМ ДНР призвал военнообязанных встать на защиту Родины.
Кадры из временного пункта размещения беженцев из Донбасса в Таганроге. Его организовали в местной спортивной школе №13. Отсюда жителей ДНР и ЛНР будут вывозить в другие города России.
Видео пресс-службы администрации Таганрога опубликовано RT.
Мощные обстрелы по окраинам Донецка ведут украинские военные в эти минуты.
Администрация Дебальцево сообщает, что ВСУ накрывает минометным огнём прилегающие к городу населенные пункты — Санжаровку, Калиновку и Нижнее Лозовое.
«Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции было пронизано обидой на США и европейских партнёров, пронизано разочарованием в тех, кто когда-то манил Украину в этот «счастливый западный мир».
К Зеленскому как президенту постепенно приходит осознание того, что его кинули, а многое пообещали и не сделали. Такое мнение в разговоре с RT высказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.
ДНР 20 февраля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Жители Ростовской области с сочувствием относятся к вынужденным эвакуироваться из Донбасса людям.Поступает большое число звонков на горячие линии с предложениями оказать какую-либо помощь, сформирован список из нескольких десятков некоммерческих и волонтерских организаций.
Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной и молодежной политике, развитию добровольчества Леонид Шафиров.
Порядка 60% размещенных в пунктах временного размещения в Ростовской области беженцев из Донбасса — это дети. Сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Обнародованы кадры с разрушением в ходе обстрела украинскими войсками села Пионерское (ЛНР). Погибли два мирных жителя.
Количество людей, которые хотят эвакуироваться из Донецка в Россию, увеличивается с каждым днем. Об этом корреспонденту канала «Донбасс решает» сообщила представитель штаба по эвакуации школы №112 Кировского района Донецка Елена Травкина.
«Только сегодня мы отправили три полных автобуса. И желающие еще есть, пока собирают документы и складывают вещи», — сказала она.
По словам Травкиной, люди много интересуются, наводят справки. «Люди, целенаправленно желающие уехать, приходят сразу с вещами», — говорит она.
«Все, кто меня окружает, уже почистили оружие, подогнали форму, «броники» и ждут конкретных указаний. Я не знаю никого из своего окружения, кто получил мобилизационное предписание и спрятался».
Такое мнение каналу Донбасс решает высказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Обстрелы идут. Их столько, что мы не успеваем выкладывать эту информацию. Санжаровка, Калиновка, Нижнее Лозовое попадают под раздачу. Со стороны Украины прилетают мины 122 мм, работает стрелковое оружие, пулемёты. Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.
Пишет донецкий поэт Анна Ревякина:
«Мы в Ростове. Уехали ночью. Тяжело нам далось это решение. Мне тяжело. Говорю себе: «Ты уехала, чтобы дочка не жила на войне». Говорю себе: «Ты не уезжала зимой 2014 года, а тогда с тобою был сын. Ты не уехала тогда, почему же решила ехать сейчас?». Не потому ли, что сейчас я старше и мудрее? Не потому ли…».
В ДНР женщины идут в военкоматы и в окопы к своим мужьям. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Я сегодня успел побывать в нескольких военкоматах. И меня поразило то, что не только мужчины туда приходят, но и женщины горят желанием идти на защиту своей земли», — говорит он. По его словам, в республике полным ходом идут эвакуационные и мобилизационные мероприятия. «Вчера в Дебальцево я был свидетелем удивительной картины: женщины в военной форме отправляли в Россию своих детей, а сами, по сути, вернулись едва ли не в окопы к своим мужьям», — делится Кимаковский.
В Севастополе заявили о том, что готовы принять 544 беженца из ЛДНР.
ВСУ при обстреле ДНР использовали гранатометы болгарского производства. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной Милиции ДНР.
«Во время обстрела поселка Зайцево (Южное) украинские боевики использовали 30-миллиметровые снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету производства болгарского завода «Арсенал», — уточняют в НМ ДНР.
Там подчеркивают, что данный факт является наглядным подтверждением того, как Запад накачивает Украину летальным вооружением, для того чтобы при помощи него уничтожать мирных жителей республик Донбасса.
Посольство Индии в Киеве призвало своих граждан временно покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации — дипмиссия.
В Донбассе приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий.
Экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР:
Экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР:
Всего по территории ДНР выпущено более 425 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 16 населённых пунктов Республики.
Видео, на котором запечатлён момент, как президент США Джозеф Байден, завершив пресс-конференцию, посвящённую ситуации на Украине, покидает трибуну под смех журналистов, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: «В Донбассе убивают — в США смеются» — сети про смех на выступлении Байдена
Заявление британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Великобритания запретит «российским олигархам» въезд и наложит запрет на передвижение капитала, а также осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в случае эскалации на Украине, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Будем только счастливы» — Британия запретит въезд русским олигархам
Нидерланды переводят сотрудников своего посольства в Киеве на запад Украины во Львов.
У линии фронта уже сейчас чистилище. А в случае наступления Украины будет полноценный ад. «Поэтому вывозить женщин и детей, особенно из обстреливаемых районов нужно, как можно быстрее». Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Напряжённость в Донбассе нагнетена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям, заявил Песков.
Россия никогда не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война», сообщил Песков.
В МЧС зарегистрировали почти 30 регионов РФ, готовых принять беженцев из Донбасса.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня не идет на контакт. Заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Более 60 автобусов с эвакуируемыми жителями ЛНР отправились в Россию в течение дня 20 февраля. Об этом сообщили в администрациях регионов Республики.
Первые 25 автобусов с эвакуируемыми выехали из городов и районов Республики до полудня. Затем администрация Алчевска отправила еще восемь автобусов, Антрацита, Брянки и Стаханова — по семь, Первомайска и Свердловска — по три, Перевальска — один.
ЛуганскИнформЦентр.
Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, любая искра может привести к непоправимым последствиям, заявил 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: любая искра в Донбассе может привести к непоправимым последствиям
Люди напуганы, очень переживают, в основном за детей. Так в разговоре с корреспондентом канала «Донбасс решает» охарактеризовала настроение людей, которые едут в эвакуацию, представитель штаба по эвакуации школы №112 Кировского района Донецка Елена Травкина.
«Очень сильно нервничают женщины преклонного возраста. Приходят, паникуют. Либо спрашивают, где бомбоубежище ближайшее. Если намерены уже ехать, они приходят уже с сумками», — рассказывает Елена Травкина.
Москва призывает западных партнеров к разуму, заявил 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: Россия не хочет даже произносить слово «война»
Посольство Индии в Киеве рекомендовало индийским гражданам покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации в этой стране. Соответствующее заявление распространила сегодня, 20 февраля, пресс-служба посольства Индии на Украине.
«Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряженности и неопределенности в отношении ситуации на Украине всем гражданам Индии, чье пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину», — сказано в сообщении посольства Индии на Украине.
Подробности в материале: Посольство Индии просит сограждан спешно покинуть Украину
МИД Польши призвал своих граждан покинуть восточные регионы Украины и воздержаться от любых поездок в:
Украинская сторона СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) не идет на контакт. Об этом 20 февраля заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ходе переговоров с лидерами западных стран президент России Владимир Путин имеет возможность доносить озабоченности Москвы, многие с ним не соглашаются, но констатируют наличие базы для дискуссий. Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: Путин доносит озабоченности России лидерам Запада
Предвоенной паники на рынках Донецка нет. Кроме того, покупатели отметили, что некоторые цены даже снизились. Ажиотажного спроса тоже не наблюдается. Корреспондент канала «Донбасс решает» обратил внимание, что людей на продуктовом рынке немного для выходного дня.
В связи со сложившейся обстановкой на территории Ростовской области комитет по молодежной политике региона открывает регистрацию добровольцев для помощи беженцам из Донбасса.
Правительство Ростовской области.
В Луганске включили сирену оповещения, сообщили в МЧС ЛНР.
Читайте подробнее: Сирену оповещения включили в Луганске
Заявление официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина о том, что разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 февраля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Не надо повторять ошибок 2008 года» — в ДНР раскрыли план атаки ВСУ
Со стороны Запада не слышно ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности, такую позицию вряд ли можно назвать адекватной. Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности
Эвакуированные жители Донбасса рассказывают о тяжелой обстановке у них на родине и благодарят россиян за тёплый приём.
Евросоюз не потратил ни на одно государство больше денег, чем на Украину, заявил 20 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин 20 февраля провел заседание оперативного штаба по оказанию помощи жителям Донбасса, которые были эвакуированы в Российскую Федерацию. В его состав входят представители правоохранительных органов, оперативных служб региона и профильных структур правительства области.
Предполагается, что на следующей неделе граждане прибудут в регион. На первом этапе планируется принять 500 человек.
Определили основные задачи перед ответственными структурами. Поручено организовать проживание, медобслуживание, оказание психологической помощи, а также — с учетом прибытия несовершеннолетних — образовательный процесс.
Российский лидер Владимир Путин имеет все основания не рассматривать президента Украины Владимира Зеленского как человека, который готов и может выполнить Минские соглашения. О этом 20 февраля заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Зеленский не готов и не собирается выполнять «Минск-2» — Песков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал отписками присланные от военного блока НАТО и Евросоюза ответы на письма министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о понимании концепции неделимости безопасности, адресованные его коллегам в 37 европейских странах. Об этом Рябков заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров 28 января направил руководителям внешнеполитических ведомств ряда стран Европы, США и Канады письма, в которых была изложена официальная точка зрения России на вопрос о неделимости безопасности. МИД РФ рассчитывал, что страны Запада направят по отдельности свои ответы по существу в Москву. Однако ответ Лаврову был направлен главой евросоюзной дипломатии Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Читайте подробнее: Рябков: Ответы Борреля и Столтенберга на письма Лаврова — отписки
Киев не готовит обстрелов и провокаций против России и «хочет мира», заявил 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Подробности в материале: Кулеба: Киев не планирует никаких провокаций против России
Полиция взяла под охрану пункты временного размещения в Ростовской области, принявшие беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.
Читайте также: Ростовская полиция взяла под охрану пункты временного размещения беженцев
Украинский лидер Владимир Зеленский в качестве основной цели переговоров с Россией декларирует обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе, но Россия — не сторона конфликта, заявил 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: Киев не хочет обсуждать урегулирование с представителями ДНР и ЛНР
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Об этом: После переговоров с Путиным Макрон проводит разговор с Зеленским
В Екатеринбурге идёт сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Объединённый пункт её приёма находится в Доме добровольцев Свердловской области.
Об этом: На Урале собирают помощь для эвакуированных из Донбасса
Запад должен ввести хотя бы часть подготовленных против России ограничительных мер, так как уже есть все основания. Об этом, как передает телеканал «Украина-24», сообщил 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, в числе предлагаемых действий для партнеров Киев предлагает дипломатию, новые поставки оборонительного оружия и применение санкций.
Об этом: Кулеба призвал Запад применить хотя бы часть санкций против России
Президент России Владимир Путин «не будет ограничиваться только Украиной», он якобы готов «вторгнуться в государства бывшего СССР, прежде всего в страны Прибалтики». Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Daily Mail.
Читайте подробнее: Глава МИД Британии назвала следующие «цели» Путина после Украины
Генеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии совместно выработают дальнейшие шаги проверки сил Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Ранее Хренин заявил, что в Европе «пахнет порохом» и страны континента активно толкают к войне. При этом Россия обозначила свои «красные линии» в архитектуре европейской безопасности. Эти «красные линии» актуальны и для Белоруссии.
Читайте также: Генштабы ВС РФ и Белоруссии готовят новые проверки сил Союзного государства
На заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что после «вторжения» на Украину Россия якобы намерена «захватить Прибалтику», отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«А Лиз Трасс не так проста, как кажется, — написала Захарова 20 февраля в своем Telegram-канале. — Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области».
Читайте подробнее: Захарова отреагировала на заявление главы МИД Британии о «планах» Путина
В Тюмени проводится сбор гуманитарной помощи для граждан, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Акцию объявил региональный штаб #МыВместе.
Читайте подробнее: В Тюмени собирают помощь для эвакуированных из ДНР и ЛНР
По состоянию на день 20 февраля в пунктах временного размещения в Ростовской области находится 6891 житель Донбасса, среди которых 2862 ребёнка. Такие данные ИА REGNUM привели в донском пресс-центре.
Читайте подробнее: В Ростовской области задействовали 100 пунктов временного размещения
Из Ростовской области выехали более 4 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.
Читайте также: Из Ростовской области выехали более 4 тысяч беженцев из Донбасса
Почти 2,5 тыс. беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область, обратились за выплатами (по 10 тыс. рублей на человека). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.
Читайте также: Почти 2,5 тыс. беженцев из Донбасса обратились за выплатами
Заявления западных стран о якобы «фабрикации» Россией поводов для «вторжения» на Украину являются ложью. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Читайте также: В МИД РФ ответили на заявления Запада о фабрикации поводов для «вторжения»
Всего в Ростовской области подготовлено 188 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса вместимостью 13 897 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.
Читайте подробнее: В Ростовской области беженцев примут 188 пунктов временного размещения
Президенты России и Франции — Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося 20 февраля телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе. Об этом 20 февраля украинский лидер сообщил на странице в соцсети Twitter.
«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах, — написал глава Украины. — Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины».
Читайте также: Зеленский и Макрон обсудили обострение ситуации в Донбассе
Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик находятся в 92 пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области, сообщил 20 февраля временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.
Читайте также: Чуприян: в Ростовской области беженцев из Донбасса разместили в 92 пунктах
Власти Нидерландов, которые ранее не поставляли Украине никакого оружия, изменили свое решение. Об этом, как передает телеканал «Украина-24», заявил 20 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
Читайте подробнее: Нидерланды начали поставки оружия на Украину — Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Австралии Мэрис Пэйн провели переговоры в Мюнхене, в ходе которых обсудили оказание Киеву военно-технической помощи. Об этом 20 февраля сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Кулеба и глава МИД Австралии обсудили вопрос оказания помощи Киеву
Гражданам Румынии рекомендовано избегать поездок на Украину и покинуть ее территорию в ближайшее время, отмечается в сообщении МИД Румынии.
Читайте также: Власти Румынии рекомендовали гражданам покинуть Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к контактам с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Читайте подробнее: Блинкен: Байден готов к работе с Путиным в любое время
Второй поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик встретили на станции Воронеж-1 днём 20 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Об этом: В Воронеже встретили второй состав с беженцами из ДНР и ЛНР
Власти Франции не рассматривают вариант отправки французских военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.
Читайте также: Франция не рассматривает вариант отправки военных на Украину
Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон 20 февраля провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе переговор российский лидер заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям Москвы по гарантиям безопасности.
Об этом: Путин призвал Запад серьезно отнестись к требованиям РФ по безопасности
Режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым прибытием на территорию Рязанской области жителей Донецкой и Луганской народных республик и необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения, введен на территории Рязанской области с 20 февраля и до особого распоряжения.
Об этом: В Рязанской области введён режим повышенной готовности
В Донбассе необходимо немедленно ввести режим тишины. Об этом 20 февраля написал президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter, комментируя свой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Читайте также: Президент Украины выступил за введение режима тишины в Донбассе
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планы встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым остаются.
Читайте также: Блинкен оценил возможность встречи с Лавровым
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР) еще 17 раз. Об этом 20 февраля сообщил «Луганский Информационный Центр» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ с начала суток нарушили «режим тишины» в ЛНР 17 раз — СЦКК
В Нижегородской области подготовлены места для размещения эвакуированных жителей Донбасса. Прибывшие в регион будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.
Об этом: В Нижегородской области ждут эвакуированных жителей Донбасса
Если новые ограничительные меры против России ввести прямо сейчас, они потеряют «сдерживающий эффект». Об этом заявил 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
«Как только вы введете их (санкции), этот эффект исчезнет, — сказал Блинкен, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ввести уже санкции против России. — Так что до последнего момента мы (власти США) намерены сохранять этот сдерживающий эффект».
Читайте подробнее: Блинкен объяснил, почему США пока не вводят санкции против России
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил подумать о создании мониторинговой группы из членов президиума Социнтерна для посещения в контакте с миссией ОБСЕ линии соприкосновения, чтобы самим лично убедиться в том, что там реально происходит — кто прав, кто виноват, кто действительно не прекращает артиллерийские обстрелы мирных граждан, а кто вынужден просто защищаться. Таким образом предлагается бороться с фейками о происходящем.
Власти Финляндии не видят причин для пересмотра политики неучастия в Североатлантическом альянсе. Об этом 20 февраля заявил президент страны Саули Нийнистё.
Подробности в материале: Глава Финляндии ответил на вопрос о пересмотре политики неучастия в НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 февраля проведет телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом 20 февраля сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Во исполнение договоренностей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня (20 февраля), — сказала дипломат. — Ле Дриан сегодня не смог».
Читайте также: Захарова сообщила, когда главы МИД России и Франции проведут переговоры
Подразделения Донецкой Народной Республики были вынуждены открыть ответный огонь по огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ДНР.
Об этом: Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по огневым точкам ВСУ
Второй пассажирский поезд с жителями Луганской Народной Республики (ЛНР) отправился из Луганска в Россию, сообщает 20 февраля агентство Луганскинформцентр.
Читайте подробнее: Второй поезд эвакуировал из Луганска в Россию около 800 человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел в направлении поселков Александровка и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ДНР: ВСУ ведут обстрел по направлению Александровки и Горловки
Продолжением военных учений России и Белоруссии обеспокоены в США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Да, это (беспокоит Вашингтон)», — заявил госсекретарь США.
Подробности в материале: Учения России в Белоруссии беспокоят США — Блинкен
Власти Соединенных Штатов не меняют свою точку зрения, согласно которой Россия якобы планирует «вторжение» на Украину, заявил 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.
Подробности в материале: Блинкен: США не меняют свою точку зрения о «вторжении» России на Украину
Власти США ради предотвращения возможного военного конфликта на Украине не намерены признавать воссоединение Крыма с Россией, а также не примут какие-либо схожие решения по Донбассу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.
Об этом: Блинкен: США не признают воссоединение Крыма с РФ ради предотвращения войны
Планов «вторжения» на Украину Россия не имеет. Об этом 20 февраля заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала CBS.
«Нет вторжения (на Украину), — сказал дипломат. — И нет таких планов (у России)».
Читайте подробнее: Антонов заявил, что Россия не намерена «вторгаться» на Украину
Североатлантический альянс поддерживает любые дипломатические усилия по разрешению продолжающегося кризиса вокруг Украины, заявил 20 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом: Столтенберг заявил о готовности провести новое заседание Совета РФ — НАТО
Зачисление детей беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область, будет проводиться в порядке общей очереди. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.
Об этом: Ростовские власти уточнили порядок зачисления детей беженцев в детский сад
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток пытались вести воздушную разведку в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР) 42 раза. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 20 февраля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.
Читайте подробнее: В ЛНР зафиксировали более 40 попыток ВСУ провести воздушную разведку
В Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыло 53 тыс. человек. Данные, актуальные на 19:00 мск 20 февраля, привел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Россия, которая считает Донбасс частью Украины, не претендует на чужие территории. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу CBS.
«Мы (власти России) не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран, — заявил Антонов. — Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины».
Подробности в материале: Посол России в США назвал Донбасс частью Украины
В Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко началась акция по сбору гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР, сообщили 20 февраля в пресс-службе главы региона.
Читайте подробнее: Акция по сбору помощи беженцам из Донбасса началась в Ленобласти
Власти Соединенных Штатов должны повлиять на Киев, чтобы он выполнил Минские соглашения, заявил 20 февраля посол России в США Анатолий Антонов.
Читайте подробнее: Антонов: США следует побудить Киев выполнить Минские соглашения
В Ростовской области за парты сядут около 2 тыс. детей из Донбасса. Такие данные привёл и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев 20 февраля.
Читайте подробнее: Ростовские школы примут около 2 тыс. детей из Донбасса
Говорить о «нападении» на Украину со стороны России в ближайшее время не стоит, так как украинская разведка не фиксирует формирование ударной группировки российских войск. Об этом 20 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.
«Разведка (Украины) не наблюдает формирования ударной группировки (войск России)», — сказал Резников.
Читайте подробнее: Украина не видит ударных группировок России у границ страны — Резников
Россия располагает материалами о стихийных захоронениях мирных жителей Донбасса, которые погибли от рук боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире CBS.
Подробности в материале: Антонов: Россия готова поделиться с США данными о захоронениях в Донбассе
Ещё более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Воронежскую область транзитным поездом вечером 20 февраля.
Читайте подробнее: В Воронеж прибыл третий поезд с беженцами из ДНР и ЛНР
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела после попадания утром 19 февраля украинских снарядов на территорию Тарасовского района Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 20 февраля.
Подробности в материале: СКР подтвердил новые попадания снарядов со стороны Украины
Прибывшие в Польшу военные США начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил 20 февраля министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Читайте также: Военные США в Польше начали учения около границы Украины
Жилой дом поврежден на западе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 20 февраля глава города Алексей Кулемзин журналистам.
«В результате обстрела украинскими силовиками поселка Трудовские, по улице Клубной, 35-а зафиксированы повреждения окон, дверей и фасада дома», — отметил он.
Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли поселок в ДНР
В пунктах временного размещения беженцев из Донбасса, развёрнутых в Ростовской области, началась установка передвижных пунктов кассового обслуживания для оперативного оформления лицевых счетов и выплат единовременной помощи людям (10 тыс. рублей на человека). Об этом сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 февраля.
Об этом: Ростовские ПВРы оснащают пунктами кассового обслуживания беженцев из ЛДНР
Более 60% прибывающих в пункты временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик — дети. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.
Об этом: Чуприян: более 60% прибывающих из Донбасса беженцев — дети
Великобритания в очередной раз проводит информационную диверсию, но неясно, зачем этому помогают некоторые российские СМИ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 20 февраля, комментируя сообщения Reuters и ряда российских СМИ об итогах переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Как сообщалось ранее, Reuters утверждает, что Путин и Макрон договорились о проведении «трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ОБСЕ». В официальном сообщении Кремля никакие «трехсторонние переговоры» не упоминаются, в сообщении Елисейского дворца говорится о встрече Трёхсторонней контактной группы (Украины, ДНР и ЛНР).
Читайте также: Reuters исказил итоги звонка Макрона Путину, российские СМИ ему помогли
Украинская армия обстреливает территорию ЛНР из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения, сообщили в Народной милиции ЛНР. В Луганске полагают, что украинская сторона готовится к наступлению.
Корреспондент американского телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину. Об этом сообщается в Twitter CBS.
Об этом: CBS: российские войска получили «приказ приступить к вторжению» на Украину
Посольство Соединенных Штатов предупредило находящихся в России граждан США о возможных терактах в РФ. Об этом 20 февраля сообщается на сайте посольства.
Читайте также: Посольство США предупредило американцев о возможных терактах в России
На сообщение телеканала CBS о том, что «приказ приступить к вторжению» на Украину якобы получили войска России, отреагировал официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания, — написала Захарова в своем Telegram-канале. — Невнимательные какие-то».
Об этом: МИД РФ отреагировал на сообщение CBS о приказе «вторгнуться» на Украину
В Туве начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. По словам главы региона Владислава Ховалыга, к акции подключились зампреды регионального правительства и министры.
Подробности в материале: В Туве собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Россия обеспокоена поставками странами Запада вооружений на Украину, они могут попасть в руки радикалов и неонацистов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Вооруженные силы Украины менее чем за час (с 21:25 до 22:10) шестнадцать раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив 139 миномётных снарядов, сообщили официальные представители республики.
Кировская область подготовит пункт временного пребывания для размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на пятьсот человек.
Кировская область в числе первых регионов России выразила готовность принять на своей территории эвакуированных мирных жителей Донбасса. Ожидается, что они прибудут в регион 24 февраля.
Подробности в материале: Кировская область подготовит пункт размещения для жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предупреждение посольства США о возможных терактах на объектах инфраструктуры в России.
Подробности в материале: В МИД России отреагировали на предупреждение США об «угрозе терактов»
За сутки украинская армия 66 раз обстреляла территорию ЛНР, ранения получили три мирных жителя, сообщили власти республики.
Президент США провёл заседание совета нацбезопасности, посвящённое обсуждению последних событий в свете «наращивания сил Россией на границе с Украиной».
Читайте подробнее: Байден провёл заседание совета нацбезопасности по ситуации вокруг Украины
По состоянию на 00:00 мск 21 февраля представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня украинскими военнослужащими. Были обстреляны 24 населённых пункта с применением запрещённого Минскими соглашениями вооружения.
Читайте подробнее: В ЛНР были ранены трое мирных жителей при обстрелах со стороны войск Киева
Темой разговора лидеров США и Франции стали текущее взаимодействие в дипломатическом поле и меры по сдерживанию в ответ на наращивание Россией вооружённых сил на украинской границе.
Читайте также: Байден и Макрон провели короткие телефонные переговоры
Очень необычным назвал экс-посол США в России Макфол предупреждение американского диппредставительства в Москве о возможности терактов и нападений в общественных местах.
Об этом: Экс-посол в России Макфол назвал необычным предупреждение посольства США
Власти Приморья готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР.
Читайте также: В Приморье готовы ПВР для беженцев из ДНР и ЛНР
Уточняется, что второй телефонный разговор между лидерами России и Франции продлился час. Других подробностей не приводится.
Подробности в материале: Путин и Макрон созванивались дважды за день и беседовали почти три часа
Президент Украины Зеленский может выступить за признание Россией ЛНР и ДНР, полагая, что в такой ситуации Киев может на неопределённый срок отодвинуть выполнение Минских соглашений.
Об этом: Президент Украины Зеленский может выступить за признание ДНР и ЛНР Россией
Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе приняли лидер России Владимир Путин и лидер США Джозеф Байден.
Читайте подробнее: Предложение Макрона о проведении саммита приняли Путин и Байден
В результате обстрелов территории ЛНР со стороны военнослужащих Украины погибли два мирных жителя. При обстрелах украинскими боевиками применялось тяжёлое вооружение, запрещённое Минскими соглашениями.
Читайте также: В результате обстрела территории ЛНР войсками Киева погибли два человека
Людей, вынужденно покидающих Донецкую и Луганскую народные республики, могут разместить в Амурской области. В регионе просчитывают возможности для этого, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.
Читайте также: В Приамурье готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР — «В беде не бросаем!»
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что регион готов к приёму беженцев из ДНР И ЛНР.
Читайте подробнее: Мы готовы подставить плечо людям на Донбассе — глава Хабаровского края
В Белом доме подтвердили принципиальное согласие президента США на встречу с российским лидером при условии, если не будет «вторжения» России на территорию Украины.
Подробности в материале: В Белом доме назвали условие для встречи Байдена с Путиным
За прошедший день, 20 февраля, в ЛНР было обстреляно 24 населенных пункта. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населенных пунктов республики. Активно применяется запрещенное Минскими соглашениями вооружение», — уточнил он.
Введение экономических и финансовых санкций фон дер Ляйен назвала самым мощным рычагом из тех, что есть у Запада, так как, по словам политика, «экономика — самое слабое место России».
Подробности в материале: Глава Еврокомиссии пригрозила ударить санкциями по «слабому месту» России
Жители Донецка сообщают о звуках артиллерийской канонады с Мариупольского направления.
Представительство ЛНР:
Вооруженные формирования украины (ВФУ) 21 февраля продолжают грубо нарушать режим прекращения огня.
По предварительной информации, повреждено (разрушено) три жилых дома. Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Призываю все стороны отвести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать прекращение огня и защищать мирных жителей — генсек ОБСЕ Хельга Шмид.
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне ситуации на Украине отложил выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах до последней недели февраля. Об этом сообщает сайт радиостанции Franceinfo со ссылкой на источники.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв готов принять беженцев из ЛДНР на территории региона, так как подобный опыт уже был, и обеспечить приезжих рабочими местами.
Владимир Путин и Джо Байден согласились встретиться в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому и российскому коллегам провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности.
Оба политика поддержали идею Макрона. Также французский лидер предложил провести позднее встречу со всеми заинтересованными сторонами. Позднее администрация президента США подтвердила согласие Байдена встретиться с Путиным, если до того момента Россия не «вторгнется» на Украину.
Цитата канала «Говорит Москва».
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента.
«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения.
В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — передает издание сообщение от источников.
Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки сообщает, что «российское вторжение» на Украину потенциально может быть нацелено на несколько городов — это Киев, Харьков, Одесса и Херсон. Эти города могут подвергнуться не только военным, но и кибератакам.
Соответствующие выводы разведка якобы делает на основе специфики и мест размещения российской военной техники на границе с Украиной.
По предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих было разрушено или повреждено три жилых дома. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Читайте также: Режим прекращения огня снова нарушили украинские боевики в ЛНР
ВСУ за минувшие сутки, 20 февраля, более 64 раз обстреляли населенные пункты в зоне ответственности ЛНР. В результате одного из обстрелов погибли два мирных жителя, сообщили в республике.
ДНР 21 февраля.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Телеграм-канал @DNR_SCKK.
Соединенные Штаты направили в ООН письмо, где утверждают, что у России есть список украинцев, которые якобы будут «убиты или отправлены в лагеря» после военной оккупации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ.
В письме утверждается, что планирование Москвы после вторжения будет включать пытки, насильственные похищения и «широко распространенные человеческие страдания».
В документе не описывается природа разведданных, лежащих в основе подобных оценок. Ранее с аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступило издание The Foreigh Policy.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Украинские силовики обстреляли населённый пункт Старомихайловка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли из минометов Старомихайловку в ДНР — СЦКК
С 21 февраля в Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС введён режим чрезвычайной ситуации. Это связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, оказанием им всесторонней помощи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.
Об этом: В Пензенской области вводится режим чрезвычайной ситуации
Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик и защиты их права на самоопределение — координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.
Президент Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что причиной ухудшения обстановки на востоке Украины стали провокации военных, подконтрольных Киеву.
«Выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — говорится в релизе.
Российский президент также обратил внимание на то, что страны НАТО «накачивают» Украину современным оружием и боеприпасами. Это, по мнению Путина, «подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса».
В эти минуты проводится эвакуация пятерых тяжело больных детей из Луганской республиканской детской клинической больницы в Российскую Федерацию, сообщают в Минздраве ЛНР.
Населенный пункт Петровское, находящийся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), обстреляли из минометов и гранатометов украинские силовики. Об этом 21 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Петровское из минометов и гранатометов
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден согласились провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. С такой инициативой выступил французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Елисейский дворец.
Читайте подробнее: Путин и Байден ответили согласием на предложение Макрона провести саммит
Для оказания помощи жителям республик Донбасса в них прибыла передовая группа добровольцев из Республики Крым. Об этом 20 февраля рассказал координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.
Об этом: Из Крыма в Донбасс прибыли добровольцы для оказания помощи
Три жилых дома было повреждено в результате обстрела украинскими силовиками населённого пункта Красный Яр, находящегося на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Об этом: В результате обстрела ВСУ Красного Яра в ЛНР повреждено три дома — СЦКК
Украинские силовики обстреляли с применением запрещённой Минскими соглашениями артиллерии село Заиченко, находящееся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии село Заиченко в ДНР — СЦКК
Несмотря на сигналы со стороны ряда стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО), Украина намерена в него вступить. Об этом 21 февраля заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.
Об этом: Украина хочет вступить в НАТО, несмотря на сигналы стран альянса — Кулеба
В правительстве Забайкалья выразили готовность принять эвакуированных жителей Донбасса. Об этом 21 февраля сообщил первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер.
«Позиция сформирована. В подобных ситуациях мы однозначно не можем оставаться в стороне. В случае необходимости мы будем принимать эвакуированных. Места и условия необходимо проработать, посмотреть, какие у нас есть резервы. Но позиция в этой части принципиальная: людей мы не бросим и будем помогать», — пояснил чиновник.
Администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных банков РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Об этом: США подготовили санкции в отношении транзакций российских банков
Ульяновская область может принять для единовременного размещения порядка 700 граждан из Донбасса. Руководителям районов и городов поручено предусмотреть создание пунктов временного размещения.
Подробности в материале: Ульяновская область готова принять 700 жителей Донбасса
Президент США Джо Байден 24 февраля обсудит ситуацию вокруг Украины с руководителями стран Группы семи (G7) в онлайн-формате. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге.
Читайте также: Байден запланировал онлайн-встречу с лидерами G7 по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера, сообщает «Страна.ua».
Читайте также: В Киеве увидели выгоду для Зеленского от признания Москвой ЛНР и ДНР
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 21 февраля провел оперативное совещание по приему беженцев, эвакуированных с территории ДНР и ЛНР.
Для оперативной организации приема беженцев поручено ввести режим ЧС на территории Саратовской области. Региональному министерству труда и социальной защиты необходимо обеспечить проживание беженцев. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, закрепят ответственных. Облминздраву поставлена задача по обеспечению необходимым медицинским сопровождением беженцев. Минобразования области требуется организовать учебный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска.
Читайте также: В Саратовской области ожидают прибытия более 500 жителей ДНР и ЛНР
Четыре пункта временного размещения в Воронеже приняли 603 беженца из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом сообщил в соцсетях мэр Вадим Кстенин.
Читайте подробнее: Воронеж принял более 600 беженцев из ДНР и ЛНР
Большой смысл для того, чтобы ослабить напряжённость ситуации вокруг Украины, имела телефонная беседа премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента России Владимира Путина. Об этом 21 февраля заявил глава японского правительства во время своего выступления в парламенте этой страны.
Читайте также: Премьер-министр Японии заявил о важности телефонного разговора с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «обязательства» российского лидера Владимира Путина говорят о том, что он готов участвовать в поиске дипломатического решения кризиса вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании.
Читайте подробнее: Джонсон и Макрон признали необходимость выполнения Минских соглашений
В Мордовии работает оперативный штаб по вопросам оказания помощи прибывающим эвакуированным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик.
Рабочие группы в составе штаба определяют места временного пребывания эвакуированных, решают вопросы организации питания и медицинской помощи. Дети школьного возраста смогут продолжить обучение по месту временного пребывания. Мордовия готовится принять около 500 мирных жителей Донбасса.
Об этом: Мордовия готовится принять около 500 жителей Донбасса
В Чувашии готовы принять жителей ДНР и ЛНР, которые вынуждены эвакуироваться на территорию России. Об этом заявил глава республики Олег Николаев.
Подробности в материале: Чувашия готова принять жителей Донбасса
В Севастополе готовы принять на данные момент 544 беженца из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам обсуждения вопроса сбора гуманитарной помощи в «Единой России» 20 февраля.
С начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию прибыла почти 61 тыс. человек. Об этом 21 февраля журналистам сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Белгородская область постарается создать все условия и помочь беженцам из Донбасса, заявил 21 февраля губернатор Вячеслав Гладков.
Читайте подробнее: Белгородский губернатор пообещал помощь беженцам Донбасса
Киев может решиться на полномасштабное вторжение в Донбасс, так как западные страны игнорируют обстрелы этих территорий украинскими войсками. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.
«С такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», — сказал Полянский.
Подробности в материале: Полянский: Запад «не видит» обстрелов в Донбассе и провоцирует Киев
Неопределённость с Донецкой и Луганской Народными Республиками длится с 2014 года, и с тех пор ситуация усугубилась. Об этом заявил политолог из Якутии Андрей Данилов.
Читайте также: Ситуация с ЛНР и ДНР сильно затянулась — мнение
Страны Евросоюза договорились ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину, власти Австрии поддержат данные меры. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.
Читайте подробнее: Австрия пригрозила России санкциями в случае «вторжения» на Украину
Ситуация, которая разворачивается сейчас вокруг Луганской и Донецкой Народных Республик, странная. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов. Напряжённость обстановки он видит в том числе в неизвестности — непонятно, начнутся боевые действия или нет.
Читайте также: Войны не будет — эксперт о ДНР и ЛНР
Нужно действовать так, чтобы обстрел ДНР и ЛНР прекратился. Главной задачей ради блага жителей этих территорий политолог из Якутии Андрей Данилов назвал стабилизацию обстановки и недопущение эскалации конфликта.
Читайте также: Политики должны договориться, чтобы беженцы вернулись домой — эксперт
В понедельник, 21 февраля, состоится внеочередное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для обсуждения международных мер в связи с эскалацией напряженности вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил журналистам Polskie Radio вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Об этом: Польша созвала внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ
Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик организованы в Симферополе, об этом 21 февраля сообщила пресс-служба администрации города.
Подробности в материале: В Симферополе собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР
За последние сутки из Ростовской области выехали девять поездов с беженцами из Донбасса. Об этом журналистам 21 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Об этом: За сутки из Ростовской области выехали девять поездов с беженцами
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал заявления российского президента Владимира Путина, сделанные им в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в коммюнике, которое канцелярия британского премьера распространила по итогам его телефонной беседы с Макроном 20 февраля.
Отмечается, что Макрон рассказал Джонсону о разговоре с Путиным. Британский премьер отметил, что знак, который можно приветствовать, — это обещание Путина Макрону о возможной готовности российского лидера к участию в поиске дипломатического решения по Украине.
«Премьер-министр подчеркнул, что позиция Украины должна быть центральной во время любых переговоров», — указано в коммюнике.
Подробности в материале: Джонсон увидел хороший знак в словах Путина при разговоре с Макроном
Менее 20 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область. Об этом журналистам 21 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Об этом: В Ростовской области проведено 1,5 тыс. ПЦР-тестов среди беженцев из ЛДНР
Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл поздно вечером 20 февраля в Волгоградскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.
Подробности в материале: В Волгоградскую область прибыли первые 430 беженцев из Донбасса
Ликвидация Украиной ядерного оружия согласно Будапештскому меморандуму была ошибкой, заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба в эфире CBS.
Подробности в материале: Глава МИД Украины признал ошибкой отказ Киева от ядерного оружия
В Якутии готовы разместить около 1500 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на конференции «Единой России» в республике.
Читайте подробнее: В Якутии могут принять до 1,5 тыс. беженцев из Донбасса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила сотрудников аппарата омбудсмена в Ростовскую область для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом она написала в своём аккаунте в Instagram.
«Сегодня в Ростовской области по моему поручению работают руководитель аппарата уполномоченного и начальники управлений, которые оказывают помощь людям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик», — написала Москалькова.
Об этом: Москалькова направила своих сотрудников под Ростов для помощи беженцам
В Ростовской области медики ждут прибытия тяжелобольных пациентов из Луганской Народной Республики, сообщили ИА REGNUM в донском минздраве 21 февраля.
Подробности в материале: Ростовские медики ждут прибытия тяжелобольных пациентов из ЛНР
Пять пунктов размещения для жителей ДНР и ЛНР, вынужденно приехавших на территорию России, подготовлено в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Об этом: В Орловской области подготовили пять пунктов размещения для беженцев
В Югре в 22 муниципалитетах организован сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса и Луганска. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Во вторник, 22 февраля, из Сургута и Нижневартовска выдвинутся две грузовые машины с продуктами питания и предметами первой необходимости, сообщил секретарь окружного отделения партии Борис Хохряков.
Подробности в материале: В 22 муниципалитетах Югры организован гуманитарный сбор для беженцев
В результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба НМ ДНР.
Читайте подробнее: В НМ ДНР сообщили о гибели своего военнослужащего при обстреле ВСУ
Крым не нуждается в признании и одолжении со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности признать вхождение Крыма в состав России даже для предотвращения войны.
Об этом: В Крыму заявили, что не нуждаются в одолжениях со стороны США
В результате обстрела украинскими силовиками поселка шахты Трудовская, находящегося на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), на остановке общественного транспорта погиб один мирный житель. Об этом 21 февраля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР.
Читайте подробнее: При обстреле ВСУ поселка шахты Трудовская погиб мирный житель — НМ ДНР
Первая группа беженцев из Донбасса в составе 400 жителей Донецкой (ДНР) и Луганской Народных Республик (ЛНР) прибудет в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля.
Читайте также: Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибудет в Ленобласть 22 февраля
Более 400 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской областью. Об этом журналистам 21 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Об этом: Около 400 беженцев из Донбасса обратились к ростовским медикам
Беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые прибыли в Россию, первую партию собранной в Крыму гуманитарной помощи отправят уже 21 февраля. Об этом и.о. главы администрации Симферополя Максим Балахонов сообщил журналистам.
«Сбор организован общекрымский… и первая партия будет отправлена уже сегодня», — сказал Балахонов.
Читайте также: Крым 21 февраля начнёт отправку гуманитарной помощи беженцам из Донбасса
Власти Польши рекомендуют гражданам страны не посещать восточные территории Украины из-за роста напряженности и угрозы военного конфликта. Об этом 21 февраля передает пресс-служба МИД республики.
Об этом: Жителям Польши рекомендовали не посещать восточные регионы Украины
Две школы на территории Донецка обстреляли силовики Украины. Об этом 21 февраля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли две школы на территории Донецка — СЦКК
Курск принял два поезда с беженцами из Донецкой и Луганской Народных Республик. Развернуто 20 пунктов временного размещения — в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах. Прибывших ставят на миграционный учёт, делают ПЦР-тесты на коронавирус и проводят медицинские осмотры.
Читайте подробнее: В Курской области размещают беженцев из ДНР и ЛНР
Дополнительные подразделения американских Вооруженных сил (ВС) может направить в Польшу Вашингтон. Об этом 21 февраля рассказал замглавы польского МИД Павел Яблоньский в эфире «Польского радио».
Об этом: В МИД Польши не исключили прибытия в страну дополнительных сил ВС США
В Калужской области комплектуется гуманитарный груз беженцам из Донецка и Луганска. В ближайшие дни в Ростовскую область уедет первая партия. Вода, продукты, предметы первой необходимости. Об этом написал вечером 20 февраля в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Подробности в материале: Калужский губернатор: «Жителей Донбасса в беде не оставим»
В Ростовской области выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека получили более четверти обратившихся беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 февраля.
Читайте подробнее: На Дону выплаты получили более четверти обратившихся беженцев из Донбасса
В Липецкой области в ближайшие сутки ожидается прибытие жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Пять пунктов временного размещения, рассчитанных на 750 человек, подготовлено в Грязинском, Задонском и Тербунском районах.
Подробности в материале: Липецкая область ожидает прибытия беженцев из ДНР и ЛНР
Уголовное дело по факту гибели двух мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате обстрела украинских силовиков поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба СК РФ.
Подробности в материале: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели двух мирных жителей ЛНР
Около двух тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик могут прибыть в ближайшее время в Башкирию. Об этом 21 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, в регионе создан оперативный штаб по эвакуации жителей этих республик.
Подробности в материале: Глава Башкирии анонсировал прибытие беженцев из Донбасса в республику
Четвёртый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Воронеж утром 21 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Воронеж прибыл четвёртый поезд с беженцами из Донбасса
Режим ЧС введён на территории Волгоградской области 21 февраля. Решение принято в связи с осложнением ситуации и для оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Читайте подробнее: Власти Волгоградской области ввели режим ЧС
На южную часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР) совершила проникновение украинская диверсионная группа, целью которой является выход к государственной границе с Россией. Об этом 21 февраля сообщили в министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР сообщили о проникновении на юг республики украинских диверсантов
За сутки российско-украинскую границу пересекли более 21 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшие в Ростовскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области 21 февраля.
Об этом: За сутки в Ростовскую область прибыли более 21 тыс. беженцев из Донбасса
Власти ФРГ выделят для развития на Украине «зеленой» энергетики сумму в размере €150 млн и готовы вложить еще €1 млрд в случае успешной реализации первого транша. Об этом 21 февраля рассказал заместитель главы офиса украинского президента Ростислав Шурма в интервью агентству РБК-Украина.
Читайте подробнее: ФРГ выделит Киеву €150 млн для развития «зеленой» энергетики
В Астраханской области с 21 февраля организован сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. В пунктах сбора принимают одежду, игрушки, предметы быта, средства гигиены, одноразовую посуду, бутилированную воду, детские молочные смеси, продовольствие.
Об этом: В Астраханской области собирают гуманитарную помощь для беженцев
Мирным жителям Донбасса, эвакуированным в Ростовскую область, планируется предложить работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 февраля.
Подробности в материале: Беженцам из Донбасса предложат работу в Ростовской области
В ночь с 20 на 21 февраля президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй за день телефонный разговор. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», — сказал Песков.
Читайте также: Песков рассказал о втором за день разговоре Путина и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести ряд саммитов, посвящённых урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам серии телефонных разговоров, которые Макрон провёл за минувшие сутки с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Отмечается, что французский лидер предложил провести саммит сначала между российским и американским президентами, а затем — с участием «всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе». Сам Макрон намерен участвовать в подготовке этих переговоров.
Читайте также: Франция подготовит саммиты по урегулированию кризиса вокруг Украины
Российские военные возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость. Об этом на брифинге 21 февраля для военных атташе, приуроченном ко Дню защитников Отечества и Вооружённых сил, заявил начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.
Читайте подробнее: Сроки возвращения российских войск зависят от Запада, заявили в Минске
Превентивного введения антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины не нужно, однако они будут сразу введены при начале якобы возможных военных действий. Об этом 21 февраля заявил министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени по прибытии на встречу глав МИД стран Европейского союза.
Читайте подробнее: Превентивные санкции против РФ из-за Украины не нужны — глава МИД Ирландии
За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 13,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает украинский минздрав.
Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 13 тыс. носителей коронавируса
Мурманская область готова принять 300 беженцев из ДНР и ЛНР, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Читайте подробнее: Мурманская область готова принять 300 беженцев из ЛНР и ДНР
Всех прибывших в Башкирию беженцев из Донбасса протестируют на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Эпидемиологическая ситуация там нам неведома. Первое, что мы должны сделать, — протестировать, чтобы не допустить заболеваемости», — заявил Хабиров.
Читайте также: Прибывших в Башкирию беженцев проверят на коронавирус
Для прибывающих беженцев с территории Донбасса подготовлено 13 пунктов временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе правительства Рязанской области.
Подробности в материале: Рязанские власти подготовили 13 пунктов размещения для беженцев из Донбасса
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля примет участие в большом заседании Совета безопасности РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это большой Совет безопасности», — сказал Песков.
Читайте также: Песков анонсировал большое заседание Совбеза РФ с участием Путина
Работа над ограничительными мерами ЕС против России завершена, в критической ситуации будет созвана экстренная встреча глав МИД стран Евросоюза, где они будут представлены. Об этом 21 февраля заявил заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Читайте подробнее: В ЕС заявили о завершении работы над антироссийскими санкциями
Белоруссия имеет право требовать отвода войск США и стран Североатлантического альянса от границ Союзного государства. Об этом 21 февраля заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич.
Об этом: В Белоруссии заявили о праве Минска требовать отвода войск НАТО от границ
Никаких решений о саммите с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по поводу ситуации на Украине пока не принималось. Об этом 21 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Решения о проведении саммита Путина и Байдена по Украине нет — Песков
Власти Украины в очередной раз попросили своих международных партнёров предоставить стране оборонные средства. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников заявил 21 февраля в ходе пресс-конференции.
«Мы обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет нам поставлять летальное оружие, с просьбой помочь быстро пополнить наши резервы средств защиты», — сказал Резников.
Об этом: Украина снова попросила у западных стран средства обороны
В Кремле уже выясняют, сообщали ли американские спецслужбы российским коллегам о планируемых террористических актах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб», — сказал Песков.
Об этом: Песков пообещал разобраться в информации от посольства США о терактах
До тех пор, пока в США не приняты новые решения по антироссийским санкциям, комментировать что-либо сложно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России — это нам известно», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков: нам известно о постоянной работе над новыми санкциями против России
Первый автомобиль с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, вынужденно эвакуированных на территорию России, направлен из Керчи, сообщил 21 февраля в соцсетях глава администрации города Станислав Брусаков.
Читайте подробнее: Из Керчи отправлен гуманитарный груз для беженцев из Донбасса
Информация о том, что у России якобы имеется список украинцев, подлежащих уничтожению в случае «нападения» на Украину, является ложью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь?», — сказал Песков.
Читайте также: Песков прокомментировал слухи о списках украинцев «на уничтожение»
В Курской области введён режим ЧС в связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Роман Старовойт.
Подробности в материале: В Курской области введён режим ЧС
В Свердловской области власти разработали комплексный план по оказанию помощи гражданам, экстренно покинувшим территорию Донбасса. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Об этом: В Свердловской области разработали план помощи эвакуированным из Донбасса
В ДНР и ЛНР масштаб угрозы начала военных действий со стороны Украины ощущается сильнее, чем можно себе представить, и именно этим вызвана эвакуация мирного населения в Россию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это было обращение самопровозглашенных республик, там, на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков объяснил эвакуацию жителей ДНР и ЛНР в Россию
Мирные жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, начали заселять в общежития донских вузов. Эту информацию подтверждают сами студенты.
Подробности в материале: Общежития ростовских вузов начали принимать беженцев из Донбасса
Министерство иностранных дел Румынии обратилось к согражданам с призывом временно воздержаться от любых поездок на Украину, а лицам, уже находящимся на украинской территории, «по возможности покинуть сопредельное государство». Об этом 21 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Как отметили в румынском внешнеполитическом ведомстве, соответствующий призыв связан с ростом общественно-политической напряженности на Украине и потенциальной опасностью для жизни и здоровья иностранцев в этой стране.
Читайте подробнее: Жителей Румынии призвали воздержаться от поездок на Украину
В Орловской области организовано шесть пунктов размещения для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, в общей сложности на 540 мест. Об этом сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Орловская область готова принять более 500 беженцев из Донбасса
Западу пора вводить против России жёсткие санкции, полагает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил 21 февраля в ходе пресс-конференции.
«Настало время включить режим санкций, его можно уже применить», — заявил Резников.
Об этом: Министр обороны Украины призвал «включать режим санкций» против России
Работа по размещению в России беженцев из ДНР и ЛНР является напряжённой и крайне ответственной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Работа ведется, в ней задействованы многие регионы, волонтеры, разные партии. <…> Это очень-очень ответственная и напряженная работа, потому что это связано, прежде всего, с людьми, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за тех провокаций, которые устраивают Вооруженные силы Украины», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков рассказал о работе над размещением беженцев из ДНР и ЛНР
Инициативу о проведении переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом приветствует Украина. Об этом 21 февраля заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Подробности в материале: Кулеба: Украина приветствует инициативу проведения саммита Путина и Байдена
Уровень напряжённости на юго-востоке Украины не снижается, напротив, интенсивность обстрелов и провокаций растёт. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 21 февраля журналистам.
«Всё интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность», — сказал Песков.
Огромное количество жителей Башкирии начали высказывать свою личную готовность принять беженцев из Донбасса. Об этом 21 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Я хотел поблагодарить тех наших жителей, которые проявили такое большое доброе сердце и высокую ответственность. И за это им огромное спасибо. Очень приятно это. Хотя моральных недоумков тоже много встречается, но их в меньшинстве намного. И мы на них смотрим с жалостью и иронией», — сообщил Хабиров.
Читайте подробнее: Хабиров высказался о поддержке беженцев из Донбасса и «моральных недоумках»
Ещё 936 жителей Донбасса прибыли в Воронежскую область из Ростовской области утром 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Читайте подробнее: Воронежская область приняла 3,3 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР
В Челябинской области готовы разместить 1300 переселенцев из республик Донбасса. Об этом пишут СМИ.
Об этом: Челябинская область примет 1300 переселенцев из Донбасса
В Ростовской области из числа эвакуированных жителей ЛДНР стационарное лечение получают 25 человек. Об этом 21 февраля сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Подробности в материале: В Ростовской области госпитализировали 25 беженцев из Донбасса
Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом состоится 21 февраля во второй половине дня. Об этом 21 февраля сообщил глава МИД Франции на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Разговор глав МИД РФ и Франции пройдет во второй половине дня 21 февраля
Если президент России Владимир Путин решит посетить места размещения эвакуированных жителей Донбасса, Кремль об этом проинформирует, сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если такие планы появятся в графике президента, мы проинформируем», — заверил он.
На базе регионального Волонтерского центра партии «Единая Россия» в центре Петербурга развёрнут пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса мирных жителей ДНР и ЛНР.
Читайте также: В Петербурге открыли пункт сбора помощи беженцам из ДНР и ЛНР
На сегодняшний день к принятию вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) готовы 43 российских региона. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Читайте также: Жителей Донбасса готовы принять 43 региона России — МЧС РФ
Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР: «За последние сутки обстановка в Республике стала критической».
Курганская область готова принять и разместить беженцев с территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: Курганская область готова встретить и разместить беженцев из Донбасса
Обстановка в Донецкой Народной Республике стала критической, украинские силовики ведут массированные обстрелы, активизировались диверсанты. С таким обращением выступил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает 21 февраля его пресс-служба.
«За последние сутки обстановка в Республике стала критической», — заявил Пушилин.
Он призвал всех мужчин в ДНР, способных держать оружие, прибыть в военные комиссариаты.
Подробности в материале: Пушилин объявил о критической обстановке в ДНР
В школах Орловской области организуют места для обучения детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства области.
Об этом: В орловских школах организуют места для детей из Донбасса
Четыре грузовых автомобиля гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса направят 21 февраля в Ростовскую область власти Брянщины.
Об этом: Брянская область направляет гуманитарную помощь для беженцев Донбасса
Снаряд, выпущенный с территории Украины, разрушил пограничный пункт в Ростовской области.
Читайте также: Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о том, что 21 февраля выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Оно расположено на удалении около 150 м от российско-украинской границы. Пострадавших нет, на месте работают саперы.
В Саратове 21 февраля встретили первых беженцев, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Всего прибыли 510 человек, из них 272 женщины, 197 детей и 41 мужчина. Для их проживания подготовлены санатории, а также учреждения по линии социальной защиты.
Читайте также: В Саратов прибыли 510 жителей ДНР и ЛНР
Глава Коми призвал жителей республики помочь беженцам из ДНР и ЛНР.
«Уверен, вы не останетесь в стороне, и за это я искренне вас благодарю», — обратился к населению Владимир Уйба.
Подробности в материале: В Коми организовали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР
Выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
Снаряд неустановленного образца, как уточнили в ведомстве, был выпущен с территории соседнего государства 21 февраля в 09:50 мск. В результате «полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области». Пострадавших нет.
Подробности в материале: Погранпункт в Ростовской области разрушен попаданием снаряда с Украины
Из-за сигналов о возросшем риске предполагаемого наступления России на Украину Стокгольмская фондовая биржа за предыдущую неделю торгов упала почти на шесть процентов. В свою очередь старший экономист шведского банка SEB Роберт Бергквист считает, что мировые фондовые рынки продолжат снижаться на этой неделе, если страны не придут к мирному решению конфликта. Об этом он заявил 20 февраля в интервью новостной службе TT.
Читайте подробнее: Падение на мировых биржах продолжится — экономист
На территории Польши стартовали международные военные учения Saber Strike 22 («Удар сабли — 22»), которые были организованы под руководством командования Вооруженных сил США в Европе. Об этом 21 февраля сообщает генеральное командование польских Вооруженных сил.
Читайте также: В Польше стартовали международные военные учения Saber Strike
Гражданам Молдавии рекомендуется не находиться на территории Украины. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.
Читайте также: Кишинёв призвал граждан Молдавии покинуть Украину
Вместо обсуждения безопасности на конференции в Мюнхене занимались выработкой фейков, заявила 21 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова: на конференции в Мюнхене занимались выработкой фейков
Поздним вечером 20 февраля в мировых СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились о встрече при условии, что Россия не вторгнется на Украину. В свою очередь, комментируя новость в интервью телеканалу SVT на следующий день, министр иностранных дел Швеции Анн Линде позитивно оценила намерения двух лидеров.
Подробности в материале: Глава МИД Швеции о возможном саммите Байден — Путин: «Проблеск надежды»
Федеральная служба безопасности России публикует кадры после взрыва украинского снаряда в Ростовской области. В результате инцидента никто не пострадал. По некоторым данным, взрыв прогремел в селе Щербаково Неклиновского района.
Читайте по теме: Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
За прошедшие сутки более 7 тыс. беженцев из Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, отправились в другие российские регионы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 февраля.
Читайте подробнее: За сутки Ростовскую область покинули 7 тыс. беженцев из Донбасса
Посольство Соединённых Штатов в России опубликовало предупреждение для граждан США в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.
Подробности в материале: В посольстве США разъяснили предупреждения об угрозах терактов в России
В Ростовскую область доставили ещё три городка жизнеобеспечения, которые будут развёрнуты для работы с прибывающими беженцами из Донбасса. Об этом 21 февраля сообщил врио главы МЧС России АлександрЧуприян.
Читайте подробнее: В Ростовскую область доставили ещё три городка жизнеобеспечения беженцев
Главам городских округов Московской области необходимо лично встретить беженцев Донбасса в поездах и автобусах. Об этом 21 февраля заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Читайте также: Губернатор Подмосковья поручил главам лично встретить беженцев из Донбасса
13 пунктов временного размещения общей вместимостью 2006 мест подготовили в Башкирии для размещения беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 21 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на рабочем совещании в республиканском правительстве.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров напомнил, что в Башкирию в ближайшее время прибудут два эшелона с двумя тысячами беженцев.
Читайте подробнее: В Башкирии сообщили о ходе подготовки к приему беженцев с Донбасса
Европейский союз готов в любой момент контактировать с Россией по ситуации на Украине, однако не будет ставить под вопрос нормы международного права. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 21 февраля, прибыв на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.
«Мы дали понять российской стороне, что готовы говорить об общей безопасности. Но основы мира в Европе, международное право и наши европейские договоры не являются предметом переговоров», — сказала Бербок.
Подробности в материале: Глава МИД Германии: Евросоюз постоянно готов к переговорам с Россией
Американские кураторы воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского на невыполнение Минских соглашений, заявила 21 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Читайте также: Захарова оценила влияние американских кураторов на Зеленского
В Ульяновской области в связи с приёмом беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик введён режим чрезвычайной ситуации.
Читайте подробнее: В Ульяновской области ввели режим ЧС
В настоящее время в Луганской Народной Республике (ЛНР) ведется формирование дополнительных подразделений второго эшелона обороны. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР.
Подробности в материале: В НМ ЛНР сообщили о формировании второго эшелона обороны республики
В Московской области пять строительных компаний перечислят по 100 млн рублей для помощи беженцам. Об этом 21 февраля сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в личном телеграм-канале.
Об этом: Пять компаний из Подмосковья перечислят по 100 млн рублей для беженцев
Сообщения о многочисленных преступлениях против мирных жителей в Донбассе — это «ложные сюжеты», которые якобы «сфабрикованы как предлоги для вторжения на Украину», заявил 21 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Читайте также: Боррель назвал сообщения о преступлениях против населения Донбасса фейками
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не выдерживают никакой критики, слушать его выступления опасно для здоровья. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 февраля в эфире Первого канала.
Комментируя высказывания Столтенберга по теме нерасширения НАТО, Захарова отметила, что он множество раз говорил то, что не соответствует действительности. Структура, во главе которой он фактически стоит, занималась многим — от информационных вбросов до фактически агрессивных действий.
«Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья», — подчеркнула Захарова.
Читайте подробнее: Выступления Столтенберга опасны для здоровья, заявили в МИД России
Предложение Еврокомиссии о выделении для Украины кредитов на сумму €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи утвердил Совет Европейского союза на уровне глав МИД. Об этом 21 февраля говорится в заявлении Совета ЕС.
Подробности в материале: Совет Евросоюза утвердил выделение Украине кредитов на сумму €1,2 млрд
Президенты России и США — Владимир Путин и Джо Байден не могут решить судьбу Украины без самой Украины. Об этом заявил 21 февраля секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Если Путин и Байден встретятся, и там будет обсуждаться вопрос Украины, поверьте, без нас наш вопрос никто решить не может», — сказал Данилов.
Подробности в материале: Путин и Байден не могут решить судьбу Украины без неё, заявили в Киеве
По имеющейся информации, в Россию въехали 70 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР.
В случае якобы возможной «военной агрессии» России против Украины отношения Москвы и Брюсселя будут затруднены на много лет вперед. Об этом 21 февраля заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг перед заседанием глава МИД стран — участниц Евросоюза в Брюсселе.
Об этом: Глава МИД Австрии предупредил о возможности ухудшения отношений ЕС с РФ
В Ростов-на-Дону доставили тяжелобольных детей из Луганской Народной Республики. Их эвакуировали на реанимобиле.
Читайте также: В Ростове-на-Дону госпитализируют тяжелобольных детей из ЛНР
В Донецкой Народной Республике из-за повреждения насосной станции Южно-Донбасского водовода тысячи людей остались без питьевой воды. Об этом сообщили в МЧС республике 21 февраля.
Подробности в материале: Свыше 21 тыс. жителей ДНР остались без питьевой воды: введён режим ЧС
Украинские военные не имеют отношения к разрушению пункта пограничной службы ФСБ в Ростовской области, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Об этом: Украина отвергла причастность к уничтожению российского погранпункта
В Свердловской области готовы принять беженцев из Донбасса. Их разместят на базе санаториев в Нижних Сергах и Реже. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на исполнительного директора регионального отделения Красного Креста Марину Хабарову.
Об этом: На Среднем Урале сообщили, где разместят беженцев из Донбасса
В Ростовскую областную детскую клиническую больницу доставлены пять тяжелобольных детей из Луганска. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 21 февраля в донском минздраве.
Подробности в материале: Ростовский минздрав подтвердил прибытие детей из Луганска
С требованием немедленно заменить украинских членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, которые массово ушли в отпуска после обострения ситуации в Донбассе, выступила бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она заявила об этом 21 февраля в ходе своего выступления на согласительном совете депутатских фракций и групп Верховной рады.
Об этом: Тимошенко потребовала заменить уехавших членов миссии ОБСЕ на Украине
России не нужна война, от этого нет никакой выгоды. С Россией нужен тесный диалог, заявил 21 февраля в радиоэфире лидер итальянской партии «Лига», входящей в правящую коалицию, Маттео Сальвини.
«Никто не заинтересован в войне, но нужен диалог», — подчеркнул политик.
Подробности в материале: Лидер итальянской «Лиги»: России война не нужна и не выгодна
Гражданам Соединённых Штатов следует немедленно покинуть Украину из-за возросшей угрозы эскалации ситуации в стране. С такой рекомендацией к соотечественникам обратился Госдеп США.
Подробности в материале: Граждан США призвали немедленно покинуть Украину
Европейский союз передаст Украине экстренную помощь, включая медикаменты и палатки. Об этом 21 февраля говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.
Читайте также: ЕС передаст Украине экстренную помощь из-за эскалации ситуации
Из шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике (ДНР), в которой произошла остановка вентилятора главного проветривания после обстрела украинскими силовиками подстанции, снабжающей предприятие электричеством, будет эвакуировано свыше 250 человек. Об этом 21 февраля сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.
Подробности в материале: В Донецке из-за последствий обстрела из шахты эвакуируют свыше 250 человек
В Ростовской области за парты сядут более 400 детей из Донбасса. Такие данные 21 февраля привёл и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.
Читайте подробнее: В Ростовской области продолжат учебу 400 школьников из Донбасса
Военно-учебная миссия Евросоюза будет развёрнута на Украине, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, куда его приглашали.
«ЕС развернет на Украину консультативную учебную миссию», — проинформировал Кулеба и уточнил, что она не будет боевой.
Подробности в материале: Кулеба: ЕС направит на Украину военную консультативную миссию
Почти 4 тыс. беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область, обратились за выплатами (по 10 тыс. рублей на человека). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 21 февраля.
Читайте также: Около 4 тыс. беженцев из Донбасса обратились за выплатами
Из Ростовской области за последние сутки выехали более 8 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 21 февраля.
Читайте подробнее: Из Ростовской области за сутки выехали более 8 тысяч беженцев из Донбасса
Электрическая подстанция и центральная городская больница в Донецке получили повреждения после обстрелов украинских силовиков. Об этом 21 февраля сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).
Об этом: В ДНР сообщили о повреждении городской больницы Донецка из-за обстрелов ВСУ
Президент Соединенных Штатов Джо Байден попросил французского лидера Эммануэля Макрона организовать саммит с главой России Владимиром Путиным, сообщает 21 февраля агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Об этом: Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным
В Липецкой области готовы пункты временного размещения для беженцев из ЛНД и ДНР. Пресс-служба областной администрации опубликовала снимки одного из пунктов. Всего в регионе приготовлено 750 мест для граждан, прибывающих из Донбасса.
Читайте также: В Липецкой области готово 750 мест для беженцев из ЛНР и ДНР
Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины проведет 21 февраля во второй половине дня канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 21 февраля сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Читайте также: Шольц собирается провести с Путиным телефонный разговор 21 февраля
Жители Донбасса, прибывшие в Воронежскую область, получат поддержку в размере 10 тыс. рублей в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Об этом: Воронежские власти назвали срок выплат беженцам из Донбасса
В Донецкую Народную Республику (ДНР) проникли две группы украинских диверсантов и одной из них удалось взорвать ракетно-артиллерийский склад. Об этом 21 февраля рассказал представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
Подробности в материале: Басурин назвал цели украинских диверсантов, проникших на территорию ДНР
Открыты реквизиты для оказания помощи гражданам, прибывающим с территории Донбасса в Рязанскую область, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в оперативной группе правительства региона.
Подробности в материале: Рязанские власти открыли счёт для помощи беженцам из Донбасса
В Ростовской области в случае закрытия классов на карантин школьников из Донбасса обеспечат всем необходимым для онлайн-обучения. Об этом 21 февраля сообщил и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.
Об этом: В Ростовской области обеспечат онлайн-обучение школьников из Донбасса
Псковская область готова принять от 400 до 1000 человек из числа эвакуированных жителей Донбасса. Об этом 21 февраля сообщил на своей странице в соцсети губернатор региона Михаил Ведерников.
Подробности в материале: Псковская область готова принять до тысячи донбасских беженцев
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео последствий попадания выпущенного с территории Украины снаряда в здание погранпункта в Ростовской области.
Подробности в материале: ФСБ показала последствия попадания снаряда с Украины в здание погранпункта
По словам спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, власти Украины готовы к любому развитию событий, включая введение военного и чрезвычайного положений. Он заявил об этом 21 февраля на брифинге.
Подробности в материале: Спикер Рады: Украина готова к любому развитию событий
В Ростовскую область из Луганска доставили пять тяжелобольных детей. Возраст пациентов — от трёх до 15 лет, сообщили ИА REGNUM в донском минздраве 21 февраля.
Читайте также: Ростовский минздрав уточнил возрасте детей, эвакуированных из Луганска
Донецкая Народная Республика сейчас нуждается в поддержке со стороны России, заявил замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 21 февраля в эфире телеграм-канала «Соловьев.live».
Он подчеркнул, что на текущий момент главное — это моральная поддержка. Нужна также финансовая и военная помощь.
Об этом: Донецку нужна финансовая и военная помощь России — Басурин
Западные страны поощряют агрессию Украины в отношении России. Об этом 21 февраля на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Фейсал Микдад.
Читайте подробнее: Глава МИД Сирии назвал действия Запада вокруг Украины «кампанией лжи»
Режим чрезвычайной ситуации регионального значения введен на территории Орловской области, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства региона по итогам внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.
Читайте подробнее: В Орловской области ввели режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса
В результате обстрела со стороны украинских боевиков часть Петровского района Донецка, который находится в западной части города, осталась без электричества. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).
Об этом: Часть Петровского района Донецка обесточена из-за обстрелов ВСУ
Российский посол в Германии Сергей Нечаев отметил последовательность позиции Берлина, который не соглашается снабжать Украину летальным оружием. Об этом он заявил 21 февраля в эфире телеканала «Россия 24».
«Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию — поставки летального оружия на Украину исключаются», — сказал Нечаев.
Читайте также: Германия не соглашается поставлять оружие Украине — посол России
Подавляющее большинство жителей России (78%) поддерживает решение о приеме беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читайте подробнее: Большинство жителей России поддержали решение о приеме беженцев из Донбасса
Противотанковая ракета была применена украинскими силовиками при обстреле ими села Октябрь в Новоазовском районе, расположённом на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ применили ПТРК для обстрела села на юге ДНР — СЦКК
Алтайский край готов оказать помощь беженцам. Об этом сегодня, 21 февраля, в ходе еженедельного оперативного совещания в парламентском центре заявил председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко. Его слова цитирует сайт АКЗС.
«Есть информация, что границу с Российской Федерацией пересекло более 50 тысяч человек. Сегодня они располагаются в Ростовской, Воронежской, Курской и Волгоградской областях. Все население страны беспокоит судьба беженцев и тех, кто остается в ЛНР и ДНР. Возможно, в ближайшее время будет принято решение о формировании гуманитарной и финансовой помощи», — пояснил спикер.
Подробности в материале: «Мы единый народ»: Алтай поддерживает Донбасс и готов принять беженцев
Астраханский госуниверситет готов оказать помощь студентам ДНР и ЛНР.
Читайте также: Астраханский госуниверситет готов принять до 300 студентов из ДНР и ЛНР
На границе России и Украины пресечена попытка проникновения спецподразделения ВСУ на территорию России с возможной целью диверсии диверсии. Об этом сообщает Южный военный округ 21 февраля. Оперативно связаться с пресс-службой ЮВО корреспонденту ИА REGNUM не удалось.
Читайте также: Пресечена попытка диверсии ВСУ на границе России и Украины
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СКР расследовать уничтожение пограничного пункта снарядом с Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 21 февраля.
Читайте подробнее: СКР расследует уничтожение пограничного пункта снарядом с Украины
Подтверждения информации, поступившей из США о готовящихся в ряде российских городов терактах, нет, сообщил 21 февраля журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров заявил, что предупреждения США о терактах в России не подтвердились
В Курске на базе Аварийно-спасательной службы организован пункт сбора помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Принимаются средства гигиены, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одноразовая посуда, детское питание, продовольствие долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности, пластиковые емкости для стирки, детские канцелярские принадлежности и игрушки.
Подробности в материале: В Курске собирают гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании независимости республик.
Тестирование на COVID-19 пройдут беженцы из Донбасса, прибывающие в пункты временного размещения на базе оздоровительных лагерей и санаториев Брянской области. Об этом 21 февраля в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Александр Богомаз.
Подробности в материале: В брянских санаториях беженцев из Донбасса протестируют на COVID-19
Помимо круп, консервов, гигиенических средств, постельных принадлежностей и детской одежды, неравнодушные нижегородцы перечисляют деньги в помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР гражданам.
Читайте также: Нижегородцы собирают гумпомощь для беженцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР
Денис Пушилин также просит власти РФ заключить договор с ДНР о дружбе и сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие в сфере обороны.
Признать ЛНР попросил президента России Владимира Путина глава республики Леонид Пасечник в своём обращении 21 февраля.
Об этом: Пасечник просит Путина признать ЛНР
В Башкирии подготовили 13 пунктов временного размещения для более двух тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, решение принять в республике беженцев с Донбасса получило общественную поддержку в регионе. Хабиров также отметил, что некоторые жители выказали готовность взять к себе домой семьи с детьми.
Подробности в материале: «Славянский мир, сомкнись тесней!» — соцсети о помощи беженцам из Донбасса
Четвёртый поезд с эвакуированными жителями Донбасской Народной Республики прибудет из Ростовской области в Нижний Новгород. Беженцев отправят в столицы Приволжья на железнодорожном составе, состоящем из 20 пассажирских вагонов. В основном это женщины и дети.
Читайте подробнее: Четвёртый поезд с беженцами из ДНР направят в Нижний Новгород
С просьбой к российскому президенту Владимиру Путину признать независимость ДНР обратился глава республики Денис Пушилин, передаёт 21 февраля «Россия 24».
Читайте также: Пушилин попросил Путина признать ДНР
В Донбассе происходит очередное обострение ситуации. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.
Читайте подробнее: Украина идёт на обострение ситуации в третий раз — Путин о Донбассе
Украина не собирается исполнять комплекс мер Минских договорённостей. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Читайте также: Стало ясно: Киев выполнять Минские договорённости не собирается — Путин
Темой происходящего в Донбассе и на Украине открылось заседание Совета безопасности России 21 февраля.
Подробности в материале: Путин открыл заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации в Донбассе
В Риге и Лиепае прошли одновременные акции в поддержку мирного населения Донбасса и против убийства детей региона украинской армией. Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Русский союз Латвии» призвал остановить убийство детей в Донбассе
Вооруженные формирования Украины за последний день устроили не менее 12 обстрелов территории Луганской Народной Республики, сообщает 21 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным Центра, 12 украинских обстрелов были зафиксированы с 11:05 до 15:40 мск.
Читайте также: Украинские террористы 12 раз за день обстреляли территорию ЛНР
Россия стремится к спокойному и благополучному развитию в мирных условиях. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Об этом: Путин назвал «задачу номер один» России на переговорах по Украине
В Пензенскую область прибудут 2,1 тыс. жителей, эвакуированных из городов Донецка и Луганска. Ожидается, что пункты временного проживания беженцев будут созданы на базе гостиниц и оздоровительных учреждений региона.
«Завтра мы ожидаем два железнодорожных состава с жителями Донбасса. В регион направлено 2100 жителей, эвакуированных из Донецка и Луганска. В структуре беженцев от 35 до 45 процентов — это дети», — сообщил 21 февраля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Читайте также: В Пензенской области ожидают более 2 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
В Вологодской области будет создан оперативный штаб по приему и временному размещению беженцев.
Читайте подробнее: На Вологодчине создадут штаб по приему беженцев из ДНР и ЛНР
Признание республик Донбасса — крайний шаг, на который, тем не менее, Россия может пойти при определённых условиях. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Об этом: Эксперт: Россия может пойти на признание республик Донбасса
Украина хочет вернуть Крым любой ценой, даже если это потребует военного вторжения. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.
Об этом: Путин объяснил опасения РФ по поводу вступления Украины в НАТО
В Госдуме готовы оперативно рассмотреть вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР, о военной помощи в случае таких предложений президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.
Читайте также: В Госдуме и Совфеде готовы оперативно обсудить документы о ЛНР и ДНР
Вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР предложил решить в ходе заседания Совета Безопасности России 21 февраля президент страны Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин на Совбезе РФ поднял тему признания ДНР и ЛНР
В Ростовской области российские пограничники и военные уничтожили две боевые машины пехоты (БМП), на которых группа неизвестных вооружённых людей нарушила границу России с украинской стороны, сообщает 21 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ЦОС ФСБ, инцидент произошёл около 9:00 мск 21 февраля.
Читайте также: В Ростовской области подбиты две БМП ВС Украины, нарушившие границу — ФСБ
Вопрос статуса республик Донбасса очень тесно связан с безопасностью в Европе, заявил 21 февраля российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.
Подробности в материале: Путин назвал вопрос Донбасса вопросом безопасности Европы
Глава Альянса за новое Косово и бывший президент края Бехджет Пацолли 18 февраля прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в Донбасс, возможно, направляются наемники из Албании, Косово и Боснии и Герцеговины.
Читайте также: Экс-президент Косово опроверг заявления Лаврова об албанских боевиках
Первая фура с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик будет отправлена из Севастополя в Ростовскую область 21 февраля, сообщили в пресс-службе облправительства.
Подробности в материале: Севастополь отправляет гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Власти ДНР сообщают об обстрелах населённых пунктов республики из артиллерии и миномётов на фоне проходящего в Москве внеочередного заседания Совета безопасности России.
Подробности в материале: Власти ДНР сообщают о масштабных обстрелах со стороны Украины
Гарантии безопасности должны быть зафиксированы в документе, который бы обладал статусом международно-правового акта, потому что остальные обязательства США не выполняют, заявил 21 февраля российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.
Читайте также: Путин заявил, что никаким обещаниям США нельзя верить
В Калуге 21 февраля губернатор Владислав Шапша провёл первое заседание оперативного штаба по организации помощи беженцам из ЛНР и ДНР. В области уже определены места пунктов временного размещения, спланировано выделение автобусов на транспортировку прибывающих людей, решается вопрос обеспечения вынужденных переселенцев сим-картами.
Подробности в материале: В Калуге готовятся к приёму вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
В Татарии для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР сформирован оперативный штаб под председательством первого вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина. В состав штаба вошли представители региональных МЧС, МВД, минтруда, минобрнауки, минмолодежи, миндортранспорта, уполномоченного по правам человека.
Полную готовность принять беженцев подтвердили в санаториях «Санта», «Жемчужина», «Ливадия» и «Васильевский».
Подробности в материале: В Татарии готовятся разместить 1 тыс. беженцев из Донбасса
Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик уже прибывают в Севастополь, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства города.
Об этом: В Севастополь беженцы из Донбасса едут самостоятельно
Российскими спецслужбами взят в плен украинский военнослужащий, пытавшийся проникнуть на территорию России с целью осуществляния диверсии, сообщил лава ФСБ Александр Бортников.
Читайте подробнее: ФСБ: украинский военный взят в плен после боя на границе России
Киргизский политик Эльнура Алканова призвала руководство страны выступить в поддержку действий России в кризисе с Украиной. По словам киргизского политика, «Россия в ситуации с Украиной демонстрирует адекватную политику и мне хочется призвать первых лиц государства выразить слова поддержки российской стороне…».
Об этом: Киргизский политик призвала поддержать позицию России в украинском кризисе
Американское руководство заявляло, что Украина не войдёт в НАТО, к тому же, будет введён мораторий на такой шаг. Об этом 21 февраля заявил российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.
Читайте подробнее: Путин рассказал об обещании Байдена пока не принимать Украину в НАТО
В Донецке и Луганске в результате обстрелов и диверсий серьёзно нарушено снабжение водой и газом, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Об этом: В Донецке и Луганске из-за обстрелов нарушено снабжение водой и газом
Депутаты Госдумы просят президента РФ Владимира Путина признать ДНР и ЛНР, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совбеза.
Читайте также: Володин: Госдума просит признать ЛНР и ДНР
Власти Воронежской области не исключают создания новых мест для приёма беженцев из Донецкой и Луганской областей, однако школы и детсады задействовать не будут. Об этом 21 февраля в телеграмм-канале написал губернатор Александр Гусев. Он лично встретился с беженцами, которых разместили в санатории имени Горького в Воронеже.
Об этом: Воронежские власти намерены принять «контролируемый объём» беженцев
Против ЛНР и ДНР Украина сосредоточила более 59 тыс. своих военных, заявил 21 февраля министр обороны России Сергей Шойгуна заседании Совета безопасности РФ.
Он подчеркнул, что сосредоточение украинской военной группировки происходит вопреки соглашениям по мерам безопасности.
Читайте также: Шойгу оценил размеры военной группировки Украины против ЛНР и ДНР
Возвращать республики Донбасса в свой состав Украина не хочет, что бы ни говорили в Киеве, заявил 21 февраля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на заседании СБ России.
Читайте также: Козак ответил Путину, что Киев не хочет возвращения Донбасса
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли решила отложить поездку во Францию на фоне напряженной ситуации вокруг Украины и улетела домой из Германии, где она участвовала в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.
Читайте также: Глава МИД Канады покинула Европу из-за ситуации вокруг Украины
Обращение глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Необходимость назрела» — ДНР и ЛНР просят признать их независимость
Заявление главы комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о том, что Россия не боится НАТО и не боится западного оружия, поэтому поставок тяжёлого вооружения из Германии на Украину не будет, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Не мы к ним пришли» — почему Россия не боится НАТО
Правительство России готовилось к возможной реакции Запада на признание ЛНР и ДНР, заявил 21 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совбеза РФ.
Подробности в материале: Мишустин считает, что обострение с Западом поможет импортозамещению
Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что власти Украины опровергают обвинения в попадании украинских снарядов на территорию Российской Федерации, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Не отбрехаетесь. Вам хана!» — Кулеба: Россию обстреляла не Украина
России необходимо признать ЛНР и ДНР, но предварительно следует довести позицию до Запада, заявил 21 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте также: Мишустин предложил перед признанием ЛДНР довести позицию до Запада
Западные спецслужбы вербуют «добровольцев» для участия в украинской карательной операции против народа Донбасса, сообщает пресс-служба СВР России в официальном заявлении, опубликованном 21 февраля.
Читайте также: В Боснии, Албании и Косово вербуют боевиков для войны против Донбасса — СВР
Сегодня будут признаны ЛНР и ДНР, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Никонов: сегодня будут признаны ЛНР и ДНР и последуют договоры
Мнения, высказанные на заседании Совбеза России по вопросу признания ДНР и ЛНР, заранее не были известны президенту страны Владимиру Путину. Он сказал об этом, обращаясь к присутствовавшим на СБ РФ.
Подробности в материале: Путин сказал, что до СБ РФ не обсуждал вопрос признания ДНР и ЛНР
Жительница Донбасса Ольга Лагутина, оказавшаяся в числе граждан, вынужденных покинуть свой дом, рассказала, как в 2014 году вместе с земляками пряталась в бомбоубежищах.
Об этом: Жительница Донбасса рассказала, как в 2014 году пряталась в бомбоубежище
Решение о том, признает ли Россия ДНР и ЛНР, будет принято сегодня, 21 февраля, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.
Читайте подробнее: Путин объявил, что решение о признании ДНР и ЛНР примет сегодня
Информация о том, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, в результате чего было ликвидировано пять украинских силовиков, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Это объявление войны!» — сети об украинских диверсантах в России
В Курск 21 февраля прибыли ещё 525 граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в санаториях, домах-интернатах, оздоровительных центрах и гостиницах. Всего за два дня в регион прибыли 1 тыс. 524 человека, из них 840 детей.
Читайте также: В Курской области разместили 1,5 тыс. беженцев из ЛНР и ДНР
Гарантий того, что Украина откажется от вторжения на территорию народных республик Донбасса или от массовых обстрелов, нет. Об этом 21 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Читайте также: Эксперт: Нет гарантий, что ВСУ не вторгнутся в ДНР и ЛНР
Министерство образования Нижегородской области обеспечит организацию образовательного процесса для детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Подробности в материале: В Нижегородской области организуют обучение и досуг для детей из ДНР и ЛНР
Решение относительно признания ЛНР и ДНР принимается открыто, подчеркнул член Совфеда Андрей Климов.
Подробности в материале: Климов: Решение по ЛНР и ДНР принимается не келейно
Новая война в Донбассе вероятна, хотя в Киеве ее и не хотят. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Об этом: Эксперт: Киев не сможет сопротивляться американскому «фас!»
С признанием ЛНР и ДНР Россия может высказать Украине настоятельную просьбу покинуть некоторые территории, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Читайте также: Никонов: Россия может попросить Украину покинуть ряд территорий
Россия не сможет игнорировать необходимость защиты своих граждан в Донбассе в случае массового кровопролитного удара. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Подробности в материале: Эксперт: Если на Украине начнётся война, Россия не сможет на неё не явиться
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок возложила на Россию ответственность за обострение ситуации в Донбассе и призвала российские власти «вернуться за стол переговоров», передаёт Tagesschau.
Читайте также: Глава МИД ФРГ обвинила Россию в эскалации обстановки в Донбассе
Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что ежедневное упражнение по объявлению «даты вторжения России» на Украину может спровоцировать Киев на силовое решение конфликта в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Напасть собирается Запад» — почему от России ждут наступления
Министерство иностранных дел Германии выступило с заявлением по ситуации на Украине, призвав всех своих граждан покинуть страну из-за риска военной конфронтации, сообщает Spiegel.
Читайте подробнее: МИД Германии призвал граждан срочно покинуть Украину
В Мордовии начала работать горячая телефонная линия по вопросам помощи прибывающим в республику жителям ЛНР и ДНР. Прибытия первой группы вынужденных переселенцев регион ожидает уже 22 февраля.
Кроме того, во всех районах Саранска открыты пункты сбора гуманитарной помощи.
Подробности в материале: В Мордовии начала работу горячая линия по вопросам помощи жителям Донбасса
Киев сделал официальное обращение к членам Совбеза ООН с запросом о проведении консультаций по гарантиям безопасности для Украины, заявил 21 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, необходимы действия по снижению напряженности.
Читайте также: Украина запросила консультаций по безопасности в Совбезе ООН
Акции российских компаний резко упали на фоне заседания Совета безопасности России, в ходе которого обсуждался вопрос о возможном признании ДНР и ЛНР.
Подробности в материале: Российский рынок акций падает на фоне обсуждения признания ДНР и ЛНР
Важный вопрос национальной безопасности обсуждает сегодня, 21 февраля, американский президент Джо Байден с ключевыми политиками своей команды, передаёт NBC.
Подробности в материале: Команда Байдена собралась для обсуждения вопросов нацбезопасности
Астраханская область готова к прибытию беженцев из ЛНР и ДНР. Пункты временного размещения организованы в санаторно-оздоровительном лагере «Астраханские зори» и Центре обучения, оздоровления и отдыха детей «Березка» в селе Яксатово. Все прибывающие пройдут экспресс-тестирование на коронавирус и проведут неделю на самоизоляции. Детей дошкольного возраста временно направят в детский сад в селе Атал. Школьники будут обучаться в Яксатовской средней общеобразовательной школе. В «Астраханских зорях» также откроют центр детской психологической помощи.
Подробности в материале: Астраханская область готова к прибытию беженцев из ЛНР и ДНР
В Астраханской области с 21 февраля введён режим повышенной готовности для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Бабушкин.
Подробности в материале: В Астраханской области ввели режим повышенной готовности
Германской стороне как участнице «нормандского формата» следовало бы повлиять на украинское руководство, побудив Киев выполнять Минские соглашения, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с коллегой из Германии Анналеной Бербок, сообщили в пресс-службой МИД РФ.
Читайте подробнее: Лавров призвал коллегу из Германии повлиять на власти Украины
Эвакуированные из Луганской Народной Республики мирные жители — женщины с детьми, пожилые люди — прибыли в Шахты (Ростовская область), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Донские казаки взяли под круглосуточную охрану беженцев из Луганска
Минские соглашения будут нарушены, если Россия признает ДНР и ЛНР, заявил 21 февраля в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным германский канцлер Олаф Шольц.
Подробности в материале: Шольц заявил Путину, что признание ДНР и ЛНР нарушит Минские соглашения
Более трети обратившихся жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили выплаты в Ростовской области, куда они были эвакуированы в целях безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 февраля.
Об этом: В Ростовской области треть обратившихся жителей ЛДНР получила выплаты
Указ о признании Россией ДНР и ЛНР будет подписан в ближайшее время. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе телефонных переговоров федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу и французскому президенту Эммануэлю Макрону, сообщили 21 февраля в пресс-службе Кремля.
Читайте также: Путин заявил Шольцу и Макрону, что готов признать ДНР и ЛНР
Не признавать ДНР и ЛНР призвал российского президента Владимира Путина верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он сообщил 21 февраля журналистам после заседания Совета ЕС.
Путин: обращаюсь к вам напрямую, чтобы проинформировать вас о принимаемых решениях.
Началась трансляция выступления Путина.
Путин: Украина — часть нашей истории, наши товарищи, близкие, люди, связанные с нами кровными узами.
Путин: современная Украина была целиком и полностью создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом — путём отторжения её территорий.
Путин: Сталин предложил строить СССР на принципах автономизации. Ленин же предложил пойти на уступки националистам. Именно эти ленинские идеи были положены в основу советской государственности.
Путин о советской нацполитике: зачем было делать такие щедрые подарки, о которых националисты раньше даже не мечтали?
Путин: большевики, чтобы удержаться у власти, шли буквально на всё ‑ и на Брестский мир, и на удовлетворение любых «хотелок» националистов внутри страны.
Путин: в результате большевистской политики и возникла Советская Украина. Её так и можно назвать — Украина им. В.И. Ленина.
Путин — Украине: вы хотите декоммунизации? Нас это устраивает!
Заявление министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с «дезинформацией» со стороны Российской Федерации на фоне ситуации вокруг Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 февраля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Лицемерные мрази!» — Британия будет разоблачать «российскую ложь»
Народная милиция ЛНР подтверждает, что глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) ранен в результате подрыва его автомашины возле здания СЦКК.
Об этом 21 февраля сообщил представитель Народной милиции ЛНР в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: В Луганске у здания СЦКК взорван автомобиль
Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия может напасть на Украину «уже на следующей неделе» — с 21 по 27 февраля 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Сколько пророков, однако!» — Британия раскрыла дату нападения России
Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7, «Большая семерка»), включая госсекретаря США Энтони Блинкена, заявили о своей «непоколебимой приверженности» суверенитету и территориальной целостности Украины.
Подробности в материале: «После Афганистана нам не нужна еще одна катастрофа» — сети США об Украине
Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о риске крупнейшей войны после окончания Второй мировой из-за эскалации ситуации вокруг Украины вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Война нужна США и Великобритании» — сети об угрозе новой войны
Госдума и Совфед 22 февраля на заседаниях закрепят признание ЛНР и ДНР. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Госдума и Совфед 22 февраля закрепят признание ЛНР и ДНР
В министерстве иностранных дел и диаспоры Косово 18 февраля прокомментировали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «Косово и другие части Западных Балкан стали рассадниками преступности», а также о возможной отправке наемников из Косово, Албании и Боснии и Герцеговины на Украину.
Подробности в материале: В МИД Косово опровергли сообщения об отправке наемников на Украину
О готовности Сирии признать независимость ЛНР и ДНР со ссылкой на главу государства Башара Асада сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).
О процедуре ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве между РФ и ЛНР и ДНР сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Об этом: В Госдуме рассказали о ратификации договоров РФ с ЛНР и ДНР
Администрация США обсуждала с украинской стороной возможность экстренного отъезда президента Украины Владимира Зеленского из Киева, сообщает 21 февраля телеканал NBC News.
Читайте также: Вашингтон обсуждал с Киевом эвакуацию Зеленского с Украины — NBC
Через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин в своем телевизионном обращении признал самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств, глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде осудила поступок России. Об этом она написала у себя в Twitter.
Читайте также: В МИД Швеции отреагировали на признание Россией ДНР и ЛНР
Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Народных Республик является историческим и единственно возможным. Об этом 21 февраля написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте также: Глава Крыма о признании ДНР и ЛНР: Единственно возможное решение
Совет Думы 22 февраля примет решение о договорах о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Читайте также: Совет Думы примет решение о судьбе договоров о дружбе РФ с ЛНР и ДНР
В Республике Алтай готовы принять у себя до 100 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Об этом: Горный Алтай готов принять до ста беженцев из ДНР и ЛНР
Пензенская область стала одним из регионов, где готовы принять вынужденных переселенцев из Донбасса. В связи с этим для региональных органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС с 21 февраля действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил губернатор Олег Мельниченко, 22 февраля в регион прибудут 2,1 тыс. беженцев, около 45% из них — дети. Поэтому необходимо оперативно решать вопросы с их размещением и организацией всестороннего помощи.
Читайте подробнее: «Нельзя бросать своих людей!» — соцсети о беженцах из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом, канцлером ГерманииОлафом Шольцем и президентом ФранцииЭммануэлем Макроном решение России о признании республик Донбасса.
Читайте также: Зеленский пожаловался Байдену, Шольцу и Макрону на признание ДНР и ЛНР
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик — единственно верное решение для сохранения мира.
Читайте подробнее: Путин принял единственно верное решение — архангельский губернатор
Власти Республики Алтай открыли специальный счёт для добровольных пожертвований на сбор гуманитарной помощи беженцам из республик Донбасса.
Об этом: Жители Алтая собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) считает стопроцентной вероятность ввода российских войск в ЛНР и ДНР после подписания договоров о помощи с Россией, сообщает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит в ближайшее время с обращением к народу, заявил секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе брифинга.
Подробности в материале: Зеленский пообещал выступить с обращением к народу
Министерство иностранных дел Турции рекомендует турецким гражданам покинуть восточные регионы Украины из-за ситуации, сложившейся вокруг указанной страны. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Об этом: Турция призвала своих граждан покинуть восток Украины
Президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно ввести санкции против России. Об этом глава польского государства написал на своей странице в Twitter.
Об этом: Президент Польши потребовал немедленно ввести против России санкции
Президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России за признание Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба американского Белого дома.
Читайте подробнее: США ввели санкции против России в ответ на признание ДНР и ЛНР
Экстренное совещание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины состоится 22 февраля в 05:00 по московскому времени. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ООН.
Об этом: Совбез ООН решил собрать экстренное заседание по Украине
Россия признала республики Донбасса из гуманитарных соображений. Об этом 22 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«Россия пошла на признание народных республик, не дожидаясь начала крупной военной операции с украинской стороны», — заявил эксперт.
Читайте также: «Люди останутся живы» — эксперт о признании Донбасса
Россия меняет принципы политики на постсоветском пространстве и создает для этого идеологическую базу. Об этом 22 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«В речи Путина был один очень важный момент, который имеет отношение далеко не только к Украине: это очень жёсткое осуждение ленинских принципов национальной политики, всего того, как кроились границы между советскими республиками и на каких основаниях их создавали», — заявил эксперт.
Читайте подробнее: Эксперт: Россия объявила о новой политике на основе русских интересов
Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию не применять силу в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: В ОБСЕ призвали Россию не применять силу против Украины
Лидер сербского политического движения «Освобождение» Младжан Джорджевич приветствует решение руководства России и её президента Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Джорджевич заявил на своей странице в «Твиттере» 21 февраля.
Читайте также: Сербский политик: Крым, Донецк, Луганск — это Россия
Россия не удивлена реакцией западных стран на признание Луганской и Донецкой народных республик, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Подробности в материале: В МИД России оценили реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР
Россия, признав независимость Луганской и Донецкой народных республик, якобы нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
Об этом: МИД Украины обвинил Россию в «нарушении целостности страны»
В ООН сожалеют о решении России направить вооруженные силы в Луганскую и Донецкую народные республики для защиты мирных жителей, сообщил заместитель генсекретаря организации в официальном обращении.
Подробности в материале: В ООН выразили сожаление в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР
Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР.
Читайте также: Это наш долг — помочь ни в чём не повинным людям — глава Колымы о беженцах
Мировое сообщество должно заставить Украину прекратить обстрелы Донецкой и Луганской народных республик и провоцирование военного конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации.
Читайте также: Россия в ООН призвала Украину прекратить обстрелы и провокации
В результате обстрелов со стороны военнослужащих Украины было повреждено 14 домовладений на территории ЛНР.
Читайте также: В ЛНР при обстрелах украинскими боевиками были повреждены 14 жилых домов
Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявить сдержанность и не наращивать напряженность, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации.
Читайте подробнее: Китай в ООН призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины
В Чувашии сформирована рабочая группа, на которую возложены функции по приёму и обеспечению всем необходимым эвакуированных граждан Донбасса.
Подробности в материале: В Чувашии создана рабочая группа для помощи беженцам из Донбасса
Пермский край в ближайшее время ожидает прибытия 500 человек, которые вынужденно покидают Донбасс. Тема помощи беженцам обсуждалась на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Для беженцев на территории Перми и Пермского района организованы пункты временного размещения (ПВР), которые созданы преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Они обеспечены пищеблоками, местами для отдыха и всем, что требуется для проживания. В дальнейшем при необходимости ПВРы могут быть развернуты в Березниках и Бардымском муниципальном округе.
Читайте подробнее: Пермский край приютит 500 беженцев из Донбасса
В Чувашии 22 февраля примут первых эвакуированных граждан Донбасса.
Читайте подробнее: Чувашия введёт режим повышенной готовности
Сегодня, 22 февраля, Госдума обсудит договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР, сообщает ИА REGNUM.
В Ульяновской области создан центр благотворительной помощи эвакуированным жителям Донбасса.
Подробности в материале: В Ульяновске организованы пункты приёма гуманитарной помощи