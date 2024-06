07:35 21.02.2022

ДНР 21 февраля.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

Телеграм-канал @DNR_SCKK.

В документе не описывается природа разведданных , лежащих в основе подобных оценок. Ранее с аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступило издание The Foreigh Policy.

Соединенные Штаты направили в ООН письмо, где утверждают, что у России есть список украинцев, которые якобы будут «убиты или отправлены в лагеря» после военной оккупации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ.

09:31 21.02.2022

Киев может решиться на полномасштабное вторжение в Донбасс, так как западные страны игнорируют обстрелы этих территорий украинскими войсками. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.

«С такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», — сказал Полянский.

