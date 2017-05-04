Луганск, 4 мая, 2017, 21:35 — ИА Регнум. 4 мая на здании общеобразовательной школы №2 в поселке городского типа Георгиевка Лутугинского района ЛНР были установлены памятные доски погибшим в 2014 году учителям. По словам главы района Романа Каретникова, теперь каждый школьник и учитель будет видеть последствия войны, которую развязала Украина.

— От рук карателей погибли люди, посвятившие всю жизнь благому делу — образованию и воспитанию детей. Вечная им память, — сказал он.

В администрации района отметили, что мемориальные доски установлены по инициативе и поддержке родных погибших педагогов — директора школы Елены Шурхно и учительницы Светланы Волковой, которые в самые тяжелые дни оставались рядом со своими воспитанниками.

— Большую часть жизни они посвятили детям. Выпустили и воспитали более тысячи выпускников. Это большая потеря как для нашего посёлка и школы, так и для всей сферы образования, — сказала во время митинга в честь открытия досок нынешний директор школы Лариса Ковтун. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших и возложили к мемориальным табличкам цветы.

В июле-августе 2014 года именно в селе Георгиевка шли тяжелые бои. Солдаты ВСУ не щадили мирных жителей, многих пытали и истязали или расстреливали на месте. Только в первый день они убили 25 мирных жителей. В сентябре поселок был освобожден.

— Мы не простим, не потому что в наших сердцах нет милосердия. — говорят жители Георгиевки. — Мы не имеем права прощать и забывать те преступления, которые были совершены против наших людей. Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз доказать, что за преступления ответят те, кто пришел с войной на нашу землю.

Символично, что памятные доски учителям, погибшим от рук украинских вояк, были открыты накануне Дня Победы 9 мая. В годы Великой Отечественной войны на территории нынешнего Лутугинского района также шли жестокие бои.