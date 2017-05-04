Химки, Московская область, 4 мая, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Результат первого матча четвертьфинальной серии между подмосковными «Химками» и красноярским «Енисеем», сыгранного 4 мая.

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«Химки» (Химки) — «Енисей» (Красноярск) 91:84 (14:23 30:21 22:25 25:15), счёт в серии 1:0

Следующий матч четвертьфинальной серии между «Химками» и «Енисеем» команды сыграют 6 мая снова в Химках. А завтра, 5 мая, стартуют четвертьфиналы ЦСКА — «Астана» и «Локомотив-Кубань» — УНИКС.

Ход борьбы в четвертьфиналах Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.