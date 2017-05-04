Конакри, 4 мая, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Новая вспышка вируса Эбола «неизбежна», однако новая вакцина и оперативное реагирование позволят более эффективно бороться с вирусом, заявила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан во время своего выступления в столице Гвинеи Конакри, 4 мая сообщает Agence France-Presse.

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«Ученые пока точно не знают, где именно скрывается вирус Эбола между вспышками, но почти все эксперты утверждают, что новая вспышка неизбежна», — заявила Чан.

«Когда это произойдет, мир будет подготовлен гораздо лучше», — добавила Чан.

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Напомним, крупная вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии в декабре 2013 года. Вирус унес жизни 11 тыс. 300 человек, тысячи выживших столкнулись с долгосрочными проблемами со здоровьем.