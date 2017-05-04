Ташкент, 4 мая, 2017, 20:48 — ИА Регнум. В Узбекистане с начала 2017 года 696 человек, проживающих в селе-, паводко‑ и оползнеопасных зонах отселены в безопасные районы страны на постоянное жительство, сообщает 4 мая узбекистанское МЧС.

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«В соответствии с адресной Программой по обеспечению безопасного приёма и безаварийного пропуска возможных селевых, паводковых вод, уменьшения негативных последствий оползневых угроз на руслах и берегах рек Андижанской, Наманганской, Самаркандской и Ферганской областей проведены берегоукрепительные инженерно-технические и другие защитные мероприятия в объёме 167,6 тысячи кубометров земляных, и 13,5 тысячи кубометров каменных работ», — сообщает ведомство.

МЧС информирует, что в институте гражданской защиты и территориальных Центрах подготовки населения и руководящего состава МЧС Республики Узбекистан обучены 521 слушателей, проведены занятия по предупреждению несчастных случаев, связанных с опасными природными явлениями, с 13 316 гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2017 года движение через перевал «Камчик» было закрыто из-за схода лавин. Дорога, соединяющая Ферганскую долину с центром Узбекистана, проходит в горах на высоте свыше 2 тыс. метров, в том числе в туннелях под перевалами «Камчик» и «Резак». Прежде путь в Ташкент из областей Ферганской долины в зимнее время пролегал через Таджикистан. Дорога через перевал «Камчик» значительно сокращает путь, но зимой перевал часто закрывается из-за опасности схода снежных лавин, оползней и селей.