Пномпень, 4 мая, 2017, 20:10 — ИА Регнум. В Камбодже прошла церемония закладки фундамента первого нефтеперерабатывающего завода, 4 мая сообщает Associated Press.

Камбоджа

В строительстве НПЗ примут участие инженерные подразделения компании China National Petroleum, заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Камбоджи Суй Сем.

Читайте также: Китай и Камбоджа договорились о сотрудничестве в информационной сфере

НПЗ будет расположен в провинции Преа-Сианук. Ожидается, что завод будет перерабатывать 2 млн тонн сырой нефти в год. Стоимость проекта составит около $620 млн, строительство будет завершено в 2019 году.

К 2022 году перерабатывающая мощность завода достигнет 5 млн тонн сырой нефти в год. Большинство сырой нефти на НПЗ будет поступать с Ближнего Востока.

Читайте также: Камбоджа планирует сделать электроэнергию более доступной

Напомним, в Камбодже внутренний спрос на топливо неуклонно растет. В 2015 году в страну было импортировано 1 млн 800 тыс. тонн топлива, что на 6,7% превышает показатели 2014 года. В настоящий момент 14 местных и международных компаний импортируют в Камбоджи дизельное топливо.