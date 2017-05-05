Трир, Германия, 5 мая, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Всякий раз, когда говорят, что марксизм не выдержал испытания временем, имеют в виду разрушение СССР. И то, что это разрушение доказало несостоятельность марксизма. Говорящие таким образом явно не имеют об идеях Маркса никакого представления, иначе бы они удивились (а может, и ужаснулись) тому, насколько подтверждает себя марксизм — отчасти и крушением Советского Союза, не смогшего построить коммунизм в отдельно взятой стране.

Карл Маркс

Слово «гений» сейчас употребляется так часто, что начинает терять свое первоначальное значение. Гениальным можно назвать что угодно — хоть сочетание продуктов в новом бургере, хоть рекламный ролик, хоть фасон платья. Поэтому меньше всего хочется называть действительно исключительную личность этим замыленным словом.

Маркс был исследователем, способным поднять целые пласты накопленных до него знаний, изучить их, переосмыслить, объединить и ответить на самые проклятые вопросы, стоящие перед человеком. Не будучи психологом, он сумел объяснить, почему человек страдает. Не будучи экономистом, он внес огромный вклад в экономику. А будучи счастливым семьянином, любящим мужем и отцом, он оставался не только мыслителем планетарного масштаба, но и просто человеком, который очень хотел, чтобы мир стал лучше.

Читайте подробности в статье: Ночной кошмар богатых и власть имущих, которые знают

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