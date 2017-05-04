Челябинск, 4 мая, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Война пришла, когда ей было 10 лет. Долгие месяцы выживания под оккупацией в Курской области. Неподалеку страшные бои — под Прохоровкой. Гибель брата в Румынии. Затем — победа, восстановление мирной жизни. Замужество, переезд в Челябинскую область, позже в Челябинск. Галина Константиновна Пашнина — ветеран труда, селькор, поэт и активный общественный деятель Челябинской области.

ИА REGNUM Строчки стихов, статьи в газете, письма — все собрано и сшито в книгу

ИА REGNUM Галина Пашнина

Война застала семью Галины в одном из небольших городков Курской области — Льгове. Начались бомбежки, десятки эшелонов с техникой отправлялись через станции Льгов — 1, 2, 3. Шло отступление наших войск. Возникла паника, из города пришлось уходить. Немцы шли по пятам и застали едва обосновавшихся после очередного перехода беженцев в одно из деревушек той же Курской области. Как только немцы вошли в деревню, повествует Галина Пашнина, начался грабеж, он длился четыре дня, выгребли все подчистую. После этого начался голод. Семья Галины, как и другие жители, вынуждена была собирать остатки урожая на полях. Рожь, картофель — то немногое, что можно было раздобыть для еды. Позже подступила зима, в годы войны зимы были особенно холодные, страдания многократно усилились. Говоря об этом, Галина Константиновна сетует на расточительность, ворчливость и слабость нынешнего поколения к мелким бытовым неурядицам. «Ведь это совершенно не то, о чем так страдают и жалуются люди. Война — вот настоящее горе и лишения», — поясняет свидетельница тех событий.

ИА REGNUM Увлечение жизни — стихи, свои и других поэтов-патриотов

Несколько месяцев Галина со своей семьей провела под немецкой оккупацией. Было всякое, ходили на волоске от смерти, но выживали. Одна из историй того времени. Немцы расположились в соседних населенных пунктах, и через деревню проходила немецкая проводная телефонная связь. «Провода кабеля были в цветной оплетке, а нам, девочкам, так хотелось чего-то яркого, а из проводов можно было сделать украшение — разноцветные бусы. Ну рубанули мы с девочками по кабелю, отрубили кусок и бежать. Только мы удалились, слышим немецкую речь — телефонисты идут проверять обрыв. Предчувствуя беду, мы спрятали куски провода в печи, обошлось. Немцы заподозрили в диверсии партизан».

ИА REGNUM Есть книги, которые должны быть в каждой библиотеке Челябинской области

Особый трепет вызывают у Галины книги поэтов, пусть не известные широко, но с душой написанные и изданные стихи должны быть в каждой библиотеке Челябинской области, считает ветеран, у которой у самой немало написанных строчек.

ИА REGNUM Домашние святыни — письма с фронта

Есть и особые реликвии в жилище — письма с фронта. Особенно они ценны и хранимы, когда написаны своими, родными. Письмо от брата Виктора Константиновича, погибшего под конец войны в Румынии 22-летним советским воином, хранится более 70 лет. Читает строки письма: «Дорогая мама! Снова пишу тебе из Румынии. Все время в боях, нет никакой передышки. Гоним фашистских псов с румынской земли, а вместе с ними и румынских панов, предавших свою Родину и свой народ. Они огрызаются и лают на нас. Идем все время вперед…«

ИА REGNUM Слова на конверте: «Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти (Сталин)»

Характер у Галины — «классической советской закалки». Обустраивает что можно, приспосабливает под себя пространство, а не «приспосабливается» под обстоятельства. Вот и во дворе многоквартирного дома Галина с соратниками обустроила место для встречи майских праздников. Расставлены скамейки и сидушки, рядом гордо реет красное полотнище.

ИА REGNUM Двор дома Галины Пашниной. Оборудовано ежегодное место встречи майских праздников

ИА REGNUM Иногда флаги срывали, но в этом году не трогают

28 апреля в Челябинске состоялось городское мероприятие — чествовали тружеников тыла, ветеранов труда. Организованно, на автобусах участников акции провезли по запланированному маршруту.

ИА REGNUM Ветеранов привезли к памятным местам в Челябинске

Несколько больших комфортабельных автобусов привезли ветеранов к памятным местам в Челябинске, у которых состоялись поздравления, выступления гостей, детских коллективов, учеников кадетских классов. Маршрут был небольшим, но значимым: две остановки — у Вечного огня в центре Челябинска и у Скорбящих матерей в районе АМЗ.

ИА REGNUM Вечный огонь на Аллее славы

ИА REGNUM Галина Пашнина и кадеты

В такие моменты Галина выглядит особенно, забываются старые болячки. Это время майских праздников, дней торжества Победы над фашизмом, время воспоминаний героических свершений и неимоверной воли народа-победителя, чествование вклада в победу участников войны, ветеранов труда и всех, кто пережил то лихолетье.

ИА REGNUM Минута молчания у памятника Скорбящие матери

ИА REGNUM Ветераны и труженики тыла на почетных местах

ИА REGNUM Выступает священнослужитель — отец Борис Кривоногов

ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Скорбящие матери

ИА REGNUM Возложение цветов

ИА REGNUM Площадка возле Скорбящих матерей

Несмотря на возраст, Галина Пашнина принимает участие в мероприятиях, встречается с друзьями и соратниками, вспоминает и общается с коллегами, принимает поздравления от молодежи и высоких чинов. Живет насколько может активной жизнью и говорит потомкам, чтобы не забывали о войне и старались всеми силами ее не допустить. Однако, держа руку на пульсе международной политической обстановки в мире, понимая, что наступает тревожное время, осознавая, что поднимает голову новый фашизм, наставляет — защищать Родину от любого врага до последней капли крови.

ИА REGNUM Галина Пашнина и ветеран войны в Афганистане Алексей Русаков