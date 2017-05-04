Тамбов, 4 мая, 2017, 19:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области все ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили новое жилье, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Цитата из х/ф «Они сражались за Родину». реж. Сергей Бондарчук. 1975. СССР Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду

В 2017 году регионам выделили на эти цели 4,5 млрд рублей. Тамбовская область получила из федерального бюджета 72,8 млн рублей. По состоянию на 1 апреля в стране на учёте в получении жилья состоят 278 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и 4403 члена семей погибших ветеранов. «Все они в этом году будут обеспечены жильем и сегодняшняя очередь будет полностью закрыта», — подчеркнул на одном из заседаний министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Тамбовскую область глава Минстроя отметил в числе 26 регионов, где все ветераны-очередники уже улучшили жилищные условия.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении социальной защиты и семейной политики, в первоочередном порядке новое жилье предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. В Тамбовской области жилищные сертификаты выданы 67 ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе 3 — инвалидам. Таким образом, обязательства по обеспечению жильем непосредственных участников Великой Отечественной войны выполнены в полном объеме, подчёркивают власти.

Всего с 2008 года в Тамбовской области новое жилье получили 5447 ветеранов, в том числе 1141 участник Великой Отечественной войны.

Губернатор Тамбовщины Александр Никитин неоднократно отмечал, что улучшение жизни и забота о ветеранах всегда будет главной задачей региональной власти.

«Наш вечный долг помнить о героических деяниях старшего поколения и делать всё от нас зависящее для улучшения жизненных условий боевым ветеранам в знак благодарности потомков», — подчеркнул Александр Никитин.