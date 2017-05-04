Лондон, 4 мая, 2017, 19:43 — ИА Регнум. «Ле Пен хочет «спасти Европу от Евросоюза, который ее убивает». Она настроена развивать позитивные отношения с Великобританией и с энтузиазмом относится к двусторонней торговле в будущем. Победа Макрона же, которую предсказывают сегодня экзит-поллы, приведет к тому, что Британия столкнется с «большим количеством издевательств и необоснованных требований в ходе обсуждения условий брексита», — цитирует политика журналист.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Кирби подчеркивает, что «Фарадж работает с Ле Пен вместе в Европарламенте, отлично ее знает и всерьез рассчитывает, что его выступление добавит ей голосов во втором туре выборов 7 мая. Но если же она не выиграет сейчас, то точно победит в 2022 году».

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