Москва, 4 мая, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Ранее сегодня Навальный сообщил, что Федеральная миграционная служба выдала ему заграничный паспорт. В связи с этим блогер решил, что тем самым ему разрешили выехать за границу на лечение глаза, химический ожог которого он получил в результате инцидента в Москве.

JustinForce Запрет

Однако адвокат Кобзев сообщает, что ему поступил телефонный звонок от начальницы уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный как отбывающий условный срок, и она сказала, что запрет на выезд оппозиционера за границу действует, так как он осужденный.

«Она утверждает, что выезжать за рубеж при условном сроке запрещено», — сказал Кобзев.

Сам адвокат считает, что ФСИН неверно трактует норму законодательства.

«В законе сказано, что условно осужденным можно ограничить выезды за рубеж, но не то чтобы это делалось в обязательном порядке», — утверждает юрист.

Он также подчеркнул, что Навальный не собирается менять планы из-за предупреждения ФСИН и собирается выехать за границу на лечение.