Санкт-Петербург, 4 мая, 2017, 19:23 — ИА Регнум. На продлении заключения настаивало следствие, адвокаты обвиняемого по-прежнему настаивают на смягчении меры пресечения до домашнего ареста, мотивируя проблемами со здоровьем Марата Оганесяна.

(сс) succo Суд

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, Марата Оганесяна арестовали 18 ноября 2016 года. По версии следствия, бывший вице-губернатор Петербурга обеспечил незаконное привлечение ОАО «ТДМ» в качестве субподрядчика по строительству «Зенит-Арены». По данным СК РФ, при заключении договора на поставку видеотабло Оганесян якобы организовал перечисление в пользу компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

По мнению следствия, находясь на свободе, Оганесян способен оказать давление на свидетелей, вмешаться в ход расследования, так как лично знаком с сотрудниками комитета по строительству Смольного, который был заказчиком строительства стадиона.

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Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в городском правительстве нового вице-губернатора Игоря Албина, который и курировал достройку «Зенит-Арены».