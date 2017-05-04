Нью-Дели, 4 мая, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Террористы атаковали армейский патруль на юге индийского штата Джамму и Кашмир, 4 мая сообщает The Economic Times.

En.wikipedia.org Джамму и Кашмир. Карта

В результате нападения в округе Шопиан в районе деревни Баскучан по меньшей мере трое солдат и двое мирных жителей получили ранения.

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Боевики обстреляли последний автомобиль, следовавший в армейском конвое. Силы безопасности начали масштабную операцию по розыску нападавших. Военнослужащие проводят проверки более чем 20 близлежащих деревень.

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Напомним, ранее в оборонном ведомстве Индии заявили, что в штате Джамму и Кашмир в секторе Кришна-Гхати, недалеко от линии соприкосновения с пакистанскими военными, были обезглавлены двое военнослужащих Индии.

Министерство обороны Индии возложило ответственность за убийство военнослужащих на пакистанских военных, заявив, что индийская армия предпримет ответные меры, чтобы отомстить за смерть солдат. В военном ведомстве Пакистана отвергли обвинения Индии.