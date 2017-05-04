Пенза, 4 мая, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Новый коррупционный скандал в Пензенской городской думе, вице-спикеру которой Георгию Тюрину («Единая Россия») предъявлено обвинение во взятке, может иметь далеко идущие последствия и разворошить депутатский корпус, который едва оправился от прокурорской проверки. Гордума Пензы пока чудом сохранилась, пожертвовав тремя депутатами из 14, у которых выявили недостоверные сведения в декларациях о доходах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На остальных предпочли закрыть глаза — перспектива отсутствия кворума могла стать реальной угрозой для бюджетного процесса и жизнедеятельности областного центра.

Twitter Иван Белозерцев отреагировал на уголовное дело вице-спикера гордумы

Первой ласточкой о нарушениях антикоррупционного законодательства стали итоги прокурорской проверки в сентябре 2016 года достоверности представленных депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в декларациях за 2015 год. СМИ трубили: неверное заполнение декларации о доходах или нежелание её подавать стали причинами лишения мандатов 28 депутатов разных уровней из Пензенской области. При этом среди нарушителей оказались 14 из 35 депутатов Пензенской городской думы. Из них 11 депутатов фракции «Единой России», два члена КПРФ и один представитель ЛДПР. Но им нарушения простили, ограничившись предупреждениями. За нарушения народных избранников расплатились сотрудники аппарата, к которым были применены меры дисциплинарной ответственности. Громкий скандал должно было погасить добровольное сложение полномочий трёх из 14 нарушителей. Так резонансный случай сходил на нет — и не без участия «влиятельных людей», писали СМИ.

Как сообщала прокуратура, 14 депутатов Пензенской гордумы нарушили федеральный закон «О противодействии коррупции», представив неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей, в справках не указаны полученные доходы; находящиеся в собственности объекты недвижимости, транспортные средства; участие в коммерческих организациях. Стоит отметить, что среди 14 нарушителей был и Георгий Тюрин, заместитель председателя Пензенской городской думы сначала на внештатной основе (с февраля по июнь 2016 года), а с июня 2016 года — на штатной должности.

В конце октября 2016 года комиссия Пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начала свою проверку, в ходе которой пришла к выводу, что действия народных избранников были неумышленными, а причины предоставления недостоверных сведений признаны уважительными, причем было указано, что некоторые депутаты допустили нарушения по неопытности, так как отчитывались о доходах впервые. Депутатская комиссия заявила, что нарушения не повлекли за собой негативных последствий, поэтому оснований для направления в городскую думу вопроса о досрочном прекращении полномочий депутатов нет.

В скандальную ситуацию вынужден был вмешаться губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который на совещании в январе 2017 года заявил о том, что 28 депутатов различных уровней слагают свои полномочия из-за отказа отчитываться о доходах или из-за того, что в их декларациях обнаружены нарушения. Он же сообщил о депутатах-нарушителях в городской думе Пензы, но мандаты у них на первый раз решили не отбирать. При этом губернатор просил главу Пензы Валерия Савельева принять дисциплинарные меры в отношении нарушителей.

Стоит отметить, что Иван Белозерцев сам начинал политическую карьеру в Пензенской городской думе, был её председателем с 2004 по 2012 год, после чего возглавил региональный парламент, а затем пересел в губернаторское кресло. 25 мая 2015 года указом президента РФ Владимира Путина он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, 13 сентября одержал победу на выборах, а 21 сентября вступил в должность губернатора. С 2011 по 2015 год руководил Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия».

Между тем прокуратура настаивала: на заседании гордумы в конце марта прокурор Ленинского района города Пензы Евгений Зудихин потребовал у нарушителей сложить полномочия — в противном случае надзорному органу придётся обратиться в суд. Месяц спустя трое из из 14 добровольно отказались от мандата. В их числе, к слову сказать, вице-спикера Тюрина не оказалось. В кулуарах обсуждали, что если бы по настоянию прокуратуры мандатов лишились все 14 нарушителей, то отсутствие кворума парализовало бы бюджетный процесс, а при наличии смутьянов и фронды, которые могли бы воспользоваться кризисной ситуацией, — угрожать роспуском гордумы. В любом случае лишение 14 мандатов (более трети депутатского корпуса) — это грандиозный скандал.

Затихающий скандал разгорелся с новой силой 4 мая: СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы Георгия Тюрина, который подозревается в покушении на взятку в размере 25 млн рублей. Дело возбуждено по материалам УФСБ. Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого и администрации города Пензы. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.

Губернатор Пензенской области отреагировал сообщением в Твиттере: «Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголов. дела в отношении зам. председателя Пензенской гор.Думы. Моя позиция однозначна — закон един для всех. Коррупция — это зло, разъедающее государство. Не важно какой пост занимает человек, какова его политическая позиция, если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», — написал Иван Белозерцев.